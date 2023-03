Dette påvirker strømprisene: – En dyr uke for alle sammen

GOD MORGEN NORGE (TV 2): Dette er prisene for tirsdag og prognoser for strømprisene de kommende dagene. – Det blir en skiftende uke og litt ujevnt, men generelt ganske dyrt, forteller væranker i TV 2.

Hver tirsdag presenterer StormGeo et strømprisvarsel for de kommende dagene. Det er analytikere som har laget pronosene.

Det er vintervær og kaldt mange steder i landet, det påvirker også strømprisene.

– Det har sin pris. Det har vært iskaldt, og rolige vindforhold og da stiger også prisene. Og det vil vi merke utover i uka.

Få med deg oversikten over hver enkelt dag lenger ned i saken. Det er gjennomsnittpriser for hele døgnet og det er uten moms.

– Dyreste dagen i går

Martinsen forklarer også hvordan været i Europa påvirker oss her i Norge.

– Men så er det også Europa-været som endrer seg litt, for også der har det vært kaldt og veldig vindstille. Og i Norden i går var det særs lite vindkraft som ble produsert, omtrent en tredjedel av det som er normalt.

– Det går litt opp og litt ned, og det er rett og slett en dyr uke for alle sammen. Nord-Norge, for eksempel, hadde vel den dyreste dagen på mandag.

Gårsdagen var den nest dyreste dagen hittil i år i Midt-Norge.

– Og i Sør-Norge var det omtrent 10 prosent dyrere enn forrige mandag. Så vi ser litt høyere priser, forklarer hun.

Prisene for tirsdag

Prisene for tirsdagen er allerede satt av strømbørsen Nord Pool.

– Det er fortsatt sånn at vi bikker krona, så det er dyrt.

Prognoser for Vest, Øst og Sør-Norge

Når det gjelder dagene framover så har analytikere regnet seg fram til disse prognosene.

– For Sør-Norge sin del så blir det altså litt dyrt igjen på onsdag og torsdag, så ser det ut til at prisene vil falle innover mot helga og frem til mandag, sier Martinsen og fortsetter:

– Det vil fortsatt være kaldt her, men på grunn av at det blir mildere på kontinentet og mer vind – så blir det billigere etter hvert og inn i helga. Du kan se at det er billigst søndag og mandag.

– For mandagen kan jeg nevne at Vestlandet, altså strømprisområde NO5, vil ligge på 0,98/kWh, vel og merke.

Prognoser for Midt-Norge

Når det gjelder Midt-Norge vil prisene svinge litt, ifølge prognosene.

– Her kommer det til å falle litt på onsdag. Da er det et forbigående sørvestlig vindfelt som slår inn, men også da blir det kaldt igjen, både torsdag og fredag.

– Inn i helga ser vi at det byr på litt hyggeligere tall, og den billigste dagen blir på lørdag – ser det ut til.

Prognoser for Nord-Norge

Når det gjelder Nord-Norge så blir det også her svingende.

– Det blir heller ikke noen billig uke her. Her ville det vel vært støtte hvis det var på timesbasis. Men det kommer under krona på onsdag, men så blir det dyrere igjen både torsdag og fredag, sier hun og fortsetter:

– Også her er det kanskje sånn at du bør spare klesvasken til lørdag, for eksempel.

– De vil nok sjekke om de kan stole på oss

Hver tirsdag har altså StormGeo laget et strømprisvarsel og flere har lurt på hvor godt prognosene stemmer.

– Vi har hatt noen som har vært litt nysgjerrige på disse prognosene, i forhold til de faktiske tallene som da blir satt. De vil nok sjekke om de kan stole på oss, eller ei, forteller Martinsen og forteller videre:

– Det har vært ganske bra kalkulert, det ser vi av disse analysene som er gjort.

– Onsdagen for eksempel så skilte det fem øre for de sørligste områdene av landet, mens det var et øre og to øre både i Midt-Norge og Nord-Norge, så ganske «spot on».

– Torsdagen lå analytikerne litt over det som ble satt i Sør-Norge, 18 øre. Mens det var enda mindre i nord.

– Det var ganske jevnt inn mot helga, men det største avviket det ser vi altså da når vi kom over helga. Da var det et større avvik, for det var egentlig satt på 0,55 øre – så endte det på 1,35 kr og 1,18, så da ble det ganske mye dyrere rett og slett.

Hun legger til at det er mer usikkerhet jo lenger fram i tid det er.

– Og som med værvarselet, så er det ikke så mye endringer som skal til for at det også påvirker disse prisene, forklarer hun.