Dette overrasker megleren

GODT MARKED: Eksperter er overrasket over boligprisene, men er klare på noe endring i markedet framover. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

– Det er et overraskende godt marked.



Det sier regionsjef i DNB Eiendom, Espen Stensbye Skotvold. Han sier at boligmarkedet nå er inne i et taktskifte.

– Selv om rentehevinger har vært spådd lenge, så er det mange som ikke har opplevd så høye renter før. Men selv om det er inflasjon og dyrere priser, så det går overraskende bra i boligmarkedet, sier Skotvold.



På onsdag kommer Eiendom Norge med boligprisstatistikken for juni. Det vil gi en enda klarere indikator på hvordan boligprisene vil se ut framover også.

OVERRASKET: Espen Stensbye Skotvold, Regionsjef Vestland / Midt-Norge i DNB Eiendom mener det ikke er mange som hadde sett for seg et slikt boligmarked akkurat nå. Foto: Stig B. Fiksdal / DNB

I en pressemelding fra Obos mandag kom det fram at prisene på brukte Obos-boliger steg med 0,9 prosent fra mai til juni.

– Alt tyder på at vi får en svak sesongjustert økning. Obos-prisene bekrefter litt det vi ser. Jeg blir overrasket hvis vi ser store endringer nå, sier Skotvold.

Kjøpers marked

Kjøpekraften vil være avgjørende for hvordan boligprisene kommer til å se ut framover. Ifølge Skotvold vil en høyere rente gi utslag.

– Da går vi over i kjøpers marked. Medisinen fra Norges Bank vil ha effekt.

Leder for Personal banking i Nordea sier at det er flere faktorer til at folk nå tenker seg om en ekstra gang før de kjøper ny bolig.

TENKER SEG OM: Randi Marjamaa, leder for Personal banking i Nordea sier flere kunder nå tenker seg nøyere om før boligkjøp. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

– Vi ser at det er flere som tenker seg om og må regne på nytt om de har råd til å kjøpe så mye som de hadde tenkt. Det skyldes rentene, men også inflasjonen, i tillegg til en planlagt sommerferie, sier Randi Marjamaa.

Hun er derimot ikke bekymret for at folk som har boliglån ikke skal klare å betale det ned, på tross av den økte renta. Men banken ser nå en annen trend som en følge av de høye prisene og inflasjon.

– Nå velger derimot flere å kjøpe objekter til en lavere pris for å ta noe av gjeldsbyrden av skuldrene, sier Marjamaa.

Utflating i prisene

På tross av det overraskende sterke boligmarkedet, ser ikke årets sommer ut til å skille seg ut stort fra det som er normalt. Både Marjamaa og Skotvold er enige om hvordan de tror boligmarkedet vil se ut gjennom de neste månedene.

– Vi spår denne utflatingen etter sommeren og det tror jeg fortsatt på. Jeg tror ikke sommeren i år kommer til å være så ulik som før, sier Skotvold.



– Jeg tror vi ser en utflating av boligprisene til høsten, og at den kanskje faller to til tre prosent, sier Marjamaa.

SMÅ LEILIGHETER: Ekspertene mener små leiligheter i storbyer fortsatt vil ha høy etterspørsel. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2



Forskjell på by og land

I tillegg har antall nybygg mye å si for boligmarkedet og prisene. Nå bygges det lite nytt, noe som kan bidra med å holde bruktboligprisene oppe.



– Det er primært storbyene og de mindre leilighetene. Det er en tilbudsside som er for lav, sier Skotvold.



Han tror den store etterspørselen etter disse leilighetene vil kunne holde seg også framover.

– I randsonene til storbyene så er det litt brems på om dagen, roligere enn det det pleier å være på denne tiden av året. I storbyene er det de små leilighetene som går raskt til høye priser. Det markedet vil holde seg ganske bra utover sommeren og høsten, sier Skotvold.