Dette overrasker ekspertene mest med valgkampen

I dag går hundretusenvis av nordmenn fra alle landets kriker og kroker til stemmeurnene.

Og i natt får vi vite hvem som skal styre kommunene og fylkene våre de neste fire årene.

De skal bestemme blant annet hva vi skal betale i eiendomsskatt, hvilke kulturtilbud vi får, og hvordan våre eldre skal bli ivaretatt.

Men hva har definert årets valgkamp mest? Vi har spurt noen som følger valget ekstra tett.

Lokale saker viktigst

Samfunnsredaktør i E24, Torbjørn Røe Isaksen, mener det er de lokale sakene som har dominert denne valgkampen.

I motsetning til tidligere valg har det ikke vært én eller flere nasjonale diskusjoner som har tatt alt fokus.

– Vi har for eksempel ikke hatt en nasjonal bompengediskusjon denne gangen. Men bompenger har vært en stor lokal sak flere steder, sier han.

Et eksempel på dette er Tromsø.

– Saken splitter borgerlig side. Frp er mot og Høyre er for, supplerer TV 2s kommentator Aslak M. Eriksrud.

I andre kommuner har for eksempel skolestruktur eller sammenslåing av kommuner vært viktig, fortsetter Isaksen.

I tillegg har eldreomsorg vært viktig for mange.

– Folk er veldig opptatt av hvem som skal styre nettopp deres kommune. De engasjerer seg lokalt og leser lokalavisene, sier han.

Skyggen av habilitet

Valgforsker Bernt Aardal understreker at regjeringens mange habilitetssaker også har preget valgkampen.

– Disse sakene har naturligvis fått mye plass i media og andre saker har kanskje kommet i skyggen av dem, sier han.

Det var på tampen av august at utenriksminister Anniken Huitfeldt innrømmet at hun hadde vært inhabil i flere saker. Ektemannen kjøpte nemlig aksjer mens hun var statsråd.

Huitfeldt er den fjerde statsråden som har innrømmet å ha brutt habilitetsreglene denne sommeren.

Hannah Gitmark, nestleder i Tankesmien Agenda, mener det er synd at disse sakene har dukket opp nå.

– Det har dessverre vært mange skandaler, som egentlig ikke har hatt noe med valgkampen å gjøre.

Torbjørn Røe Isaksen mener likevel sakene ikke har påvirket velgerne i stor grad.

Når folk skal stemme, er det de lokale sakene som står i fokus, mener han.

Han mener det i verste fall går utover regjeringspartiene.

– Det som har skjedd, er at Jonas Gahr Støre har måttet bruke tiden sin på å svare om habilitet, istedenfor å mobilisere velgere.

– Overrasket

I sommer skylte ekstremværet «Hans» over Sør-Norge, og mange kommuner ble hardt rammet av flom og ødeleggelser.

Men ekstremværet har vært lite snakket om i valgkampen, mener Gitmark.

– Det har vært lite diskusjoner om løsninger og beredskap i kommunene. Det overrasker meg, sier hun.

Hun får støtte fra Eriksrud.

– Starten av valgkampen ble veldig preget av dette, for det griper jo også inn i lokalpolitikken, forklarer han.

Eriksrud tror likevel at mange har hatt lett for å glemme ekstremværet – spesielt i kommuner som ikke ble direkte rammet.

– Dette er heller ikke et tema hvor det er så store forskjeller mellom partiene. Flomvern, beredskap og sikkerhet er det bred politisk enighet om, sier han.

– Helt krise

En annen ting som har preget valgkampen, har vært drama rundt meningsmålinger.

Flere av målingene som har kommet fram i pressen har nemlig vist seg å være feil.

– Det er helt krise når et meningsmålingsinstitutt må trekke målinger to ganger, sier Gitmark.

Hun understreker at de fleste som lager meningsmålinger, er flinke på å opplyse om feilmarginer i tallene sine, men instituttet InFact leverte altså gale tall ved flere anledninger.

Hun mener også mediene må være oppmerksomme på å ta hensyn til feilmarginer før de publiserer målingene.

Varsler thriller

Kommentatorene er alle veldig spente på det endelige valgresultatet.

De er samstemte om at årets valg er preget av dødt løp i en rekke kommuner.

– Det strammer seg veldig til mot slutten nå. Det blir tettere og tettere mellom blokkene, sier Isaksen.

På starten av valgkampen så det veldig ut til at mange kommuner skulle få et maktskifte. Nå er det ikke like åpenbart, mener Isaksen.

Han trekker fram Stavanger som eksempel. Lenge så det ut til at Høyresiden ville overta makten.

– Men nå viser flere målinger at Arbeiderpartiet ser ut til å beholde ordføreren, sier han.

Eriksrud forklarer at Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun er svært populær, og har den siste tiden vist politiske muskler.

– Hun viser stor handlekraft. Ordningen med gratis buss i byen ble for eksempel gjennomført i løpet av noen uker. Det er et grep som imponerer velgerne, sier Eriksrud.

Siden starten av valgkampen har mye av diskusjonen handlet om hvem at de to største partiene, Høyre og Ap, som faktisk sanker fler stemmer på landsbasis.

– Høyre kan fortsatt bli størst. Det blir i så fall første gang i moderne tid, sier valgforsker Aardal.

Eriksrud kaller hele valginnspurten en politisk thriller.

– Nå handler alt om å mobilisere de siste velgerne.

Drama i epilogen

Valgforsker Aardal understreker at å vinne valget er ikke alt.

For når valgresultatet er klart, begynner det virkelige politiske spillet.

– Det kan komme overraskelser etter valget. Det skjer veldig mye ved konstitueringen av kommunestyrene, sier han.

Ekspertene forklarer at de politiske blokkene vi kjenner fra Stortinget ikke automatisk samarbeider i norske kommuner.

Rundt om i landet består kommunestyrene av samarbeidspartnere på tvers av hele det politiske landskapet.

I år er det dessuten en rekke nye og små partier som kan gjøre det svært bra. Men det er ikke gitt hvilken politisk blokk de vil støtte.

Dette ser vi særlig i Oslo, ifølge Gitmark.

– Der flørter partier på tvers av blokkene med hverandre. Venstre kan kanskje samarbeide med de rødgrønne, og høyresiden kan kanskje samarbeide med MDG, sier hun.

Hun legger til at SV og Fremskrittspartiet, som er bitre motstandere på Stortinget, samarbeider om makten i Sandnes for tiden.

Andre steder har partier som ikke er på Stortinget fosset fram på målingene. Eksempler er den blokkuavhengige Bergenslisten og Industri- og næringspartiet.

– Veksten til INP har vært spesiell. De og andre partier kan komme på vippen og ta overraskende valg, sier Aardal.

Eriksrud konkluderer med at det politiske landskapet i Norge er veldig fragmentert.

– I mange kommuner kan vi rett og slett ikke kåre en vinner på valgdagen. De store partiene har ikke tydelig flertall. Nye småpartier vil komme inn og kan få mye makt.

Og arbeidet om makten begynner allerede i natt.

– Kampen kan bli avgjort av hvem som er flinkest til å samarbeide, og av de som tar de viktige telefonene på valgnatta.