Dette navnet på dødslisten skiller seg ut

DØD ELLER LEVENDE? Russia Today-redaktøren Margarita Simonyans liste over ukrainske krigsfanger som døde i flystyrten, viser også navnet til en soldat som angivelig skal ha blitt løslatt tre uker tidligere. Foto: RT/Wartears

Onsdag styrtet et russisk militærfly i Belgorod, et fly Russland hevder fraktet 65 ukrainske krigsfanger. Ingen av de totalt 74 personene om bord i flyet overlevde, ifølge guvernøren i regionen.

Russland sier flyet ble skutt ned av ukrainsk luftvern og kalte det en «barbarisk terrorhandling».

Kort tid etterpå publiserte den Kreml-vennlige Russia Today-redaktøren Margarita Simonjan en liste som angivelig skulle vise navnene til de ukrainske fangene som var om bord på flyet.

Ukraina sier at listen inneholder flere feil. Blant annet sier de den inneholder den navn på krigsfanger som allerede er utvekslet.

– Ja, vi fant ukrainske statsborgere på listen som allerede har blitt byttet ut tidligere, sier Ukrainas menneskerettskommissær Dmytro Lubinets til nyhetsbyrået Reuters.

«Død» soldat på annen liste

Blant navnene finner vi soldaten Konovalenko Maxim Anatolijovitsj. Han skal ha blitt tatt til fange i Mariupol 4. desember 2022, ifølge nettstedet Wartears.

Spesielt dette navnet har flere ukrainske medier, bloggere og den Washington-baserte tenketanken ISW bitt seg merke i.

Anatolijovitsj skal nemlig ha blitt løslatt rundt tre uker tidligere.

3. januar utvekslet Russland og Ukraina 248 russiske krigsfanger mot 230 ukrainske. En rekke ukrainske medier, blant annet nettstedene Novynarnia og Glavcom, publiserte da en liste med navn over frigitte soldater. På den listen sto også Anatolijovitsj oppført.

Ukraina sier de ikke har fått pålitelig informasjon om at krigsfanger var om bord i flyet.

Flytypen, lasteflyet Il-76, skal ha vært hyppig brukt til å frakte S-300-missiler til Belgorod, som så blir skutt videre inn i Ukraina.

Ukraina: Mulig bevisst handling

Ifølge Russland ble ukrainerne varslet, ett kvarter før flyet beveget seg inn i området der det ble skutt ned, om at det kom med krigsfangene.

Ukraina sier Russland aldri informerte Ukraina om at luftrommet i Belgorod skulle sikres.

– Det er kjent at fanger blir levert med fly, jernbane og veitransport. Dette kan indikere bevisste handlinger fra Russlands side for å sette fangenes liv og sikkerhet i fare, skrev Ukrainas etterretningsbyrå onsdag.

– Basert på dette kan vi snakke om planlagte og bevisste handlinger fra den russiske føderasjonen med sikte på å destabilisere situasjonen i Ukraina og svekke internasjonal støtte til vår stat, fortsatte de.

Både Russland og Ukraina har bedt om en internasjonal etterforskning. Torsdag ettermiddag møtes FNs sikkerhetsråd for å diskutere saken.

Ukrainas president Voldymyr Zelenskyj har sagt at alle fakta må på bordet, og har heller ikke bekreftet eller avkreftet noen av de russiske opplysningene.

– Det er åpenbart at russerne leker med livene til ukrainske fanger og med familienes og samfunnets følelser, sa Zelenskyj sent onsdag kveld.

Hevder russiske topper snudde

I et intervju med Radio Liberty torsdag sier etterretningssjef Andrij Jusov at de har informasjon om at flere høytstående militære og politiske personer i Russland skulle ha vært om bord i flyet.

– I siste øyeblikk beordret FSB (russisk sikkerhetstjeneste, journ.anm.) dem om å ikke gå om bord, men bruke andre transportformer, sier Jusov.

Jusov hevder videre at videoer fra ulykkesstedet ikke viser synlige levninger av mennesker, og at kun fem døde personer ble levert til det lokale likhuset i Belgorod.