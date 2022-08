Dette møtte Tor Andre langs veien: – Kom litt uventet på

Fredag morgen og formiddag varsles det store mengder regn flere steder på Vestlandet.

I Haugesund er det sendt ut farevarsel om styrtregn, og det fikk Tor Andre Johannessen merke da han var ute og kjørte langs riksvei 47.

Veibanen var full av vann, og vannspruten stod flere meter høy.

– Det kom litt uventet på, og kan skape farlige situasjoner, sier Johannessen til TV 2.

Han forteller at det etterpå ble satt inn fareskilt og dirigering på stedet.

STORE VANNMENGDER: Det kan være utfordrende å kjøre bil enkelte steder på Vestlandet fredag. Foto: Tor Andre Johannessen

Store mengder

Meteorolog Martin Pecnjak i Storm forteller fredag morgen at det er målt store mengder regn flere steder på Vestlandet.

På målestasjonen på Furenes er det målt hele 51,4 millimeter nedbør siste døgn.

På Flesland er det målt 35 millimeter, og flere andre steder ligger målingene i dette sjiktet.

– Da kan det bli fare for høye vannføringer, og vannet kan komme opp i elver. Det handler om å unngå utsatte områder. Og det kan også hende at kjøreforholdene blir vanskelige, sier Pecnjak.

SPRUTER: Vannspruten stod høyere enn bilen i Haugesund. Foto: Tor Andre Johannessen

Regnværet ser heller ikke ut til å gi seg med det første.

– Det virker som det skal bli mer regn i hele Rogaland og sør i Vestland på ettermiddagen. Det er et bygeområde som trekker seg østover, sier meteorologen.

Også deler av Agder vil være utsatt for styrtregn utover ettermiddagen.

– Kan hope seg opp

Sørvest politidistrikt forteller at morgentrafikken har gått fint for seg i distriktet, til tross for regnværet.

– Men det kan godt være kommunen får en del henvendelser, og eventuelt går ut med skilting og omkjøring, sier operasjonsleder Roger Litlatun til TV 2.

Styrtregnvarselet vedvarer utover formiddagen, og Litlatun sier de er forberedt på at det kan skape utfordringer.

– Det ventes en del regn, så at det kan hope seg opp litt er ikke utenkelig, sier han.