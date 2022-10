Dette mener politiet er dronen som stengte Flesland

Onsdag ble Bergen lufthavn Flesland stengt i over to timer etter varsel om ulovlig droneaktivitet.

Politiet fikk første melding kvart over fire om natten. En observasjon går ut på at man skal ha sett en drone gå ut over fjorden fra Flesland i retning Sjøforsvarets base Haakonsvern.

– Vi kontaktet Forsvaret og rykket ut med mannskap til begge steder, sa innsatsleder Ørjan Djuvik til pressen onsdag formiddag.

Avinor valgte å stenge flyplassen rett før klokken halv syv. Det har tidligere aldri skjedd.

MIST EN: Politiet rykket ut til både Haakonsvern og Flesland natt til onsdag etter flere meldinger om droner. Foto: Elias Engevik / TV 2

– Det er gjort flere observasjoner og politiet er usikker på om det dreier seg om en eller flere droner. Men at det er minst en er vi sikre på, sa Djuvik på onsdag.

Gjorde egne observasjoner

Den siste sikre observasjonen gjorde en politipatrulje selv klokken 06.48 på Flesland.

Da var det to og en halv time siden de første meldingene, og flyplassen var stengt.

Det er dette politiet har sikret seg seg bilde- og videobevis av.

I politiets video kan man se en blinkende gjenstand henge helt i ro over ett av flyplassbyggene.

Se videoen øverst i saken!

Første video

Det gjøres stadig flere observasjoner av uidentifiserte droner rundt olje- og gassinstallasjoner både i Nordsjøen og på land.

En gjennomgang TV 2 har gjort av omtalte hendelser i media, viser minst ti uidentifiserte dronesituasjoner ved oljeplattformer, kraftinstallasjoner, militært område eller gassanlegg - siden midten av september.

Men i disse sakene har verken politi eller anleggseiere fremlagt bilder eller video av droneobservasjonene.

Åpnet undersøkelsessak

Onsdag ble det klart at PST skal ha et sentralisert etterforskningsansvar i saker hvor russiske statsborgere er siktet for ulovlig droneflygning.

SØK: Politihelikopter ble rekvirert til Flesland i Bergen etter flere observasjoner av droner natt til onsdag. Her sirkler det over flyplassen onsdag formiddag. Foto: Elias Engevik / TV 2

PST understreker også at ansatte i olje- og gassektoren, Forsvaret og teknologibransjen nå er særlig utsatt for fremmed etterretning.

Vest politidistrikt har åpnet undersøkelsessak etter onsdagens hendelser ved Flesland og Haakonsvern, men har ingen mistenkte.

De avviser heller ikke at PST kanskje skal inn, dersom det etterforskes videre.

Politiadvokat Arne Fjellstad i Vest politidistrikt sier at de ennå ikke har klart å slå 100 prosent fast at det er en drone politiet har video av.

– Men politiet har også flere egne observasjoner av dette, sier Fjellstad.

– På Haakonsvern eller Flesland?

– På begge steder.