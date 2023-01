Dette mener Nakstad du bør tenke på når du reiser

– Nå har vi levd snart et år uten restriksjoner i Norge og Europa og har reist og levd veldig normalt. Det er ikke noe i nyhetene som nå kommer fra Kina som tilsvarer at vi ikke kan gjøre det i 2023.

Det sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad til TV 2.

– Vi må selvfølgelig følge godt med, men foreløpig ser det ut som at vi kan fortsette å leve som normalt. Slik som vi har gjort det siste året, fortsetter han.

Den siste tiden har det kommet rapporter fra Kina som viser at koronasituasjonen i landet står i stor kontrast til resten av verden.



14. januar kom beskjeden om at kinesiske helsemyndigheter sier at nesten 60.000 mennesker har dødd av koronarelaterte årsaker på en måned.

Men det bekymrer ikke Nakstad noe særlig.

– Følg reiseråd

Når ferieplanene skal legges for sommeren, er det lite som tyder på at du må ta hensyn til om landet kan komme til å innføre strenge smittevernregler eller ikke.

– Vi tror ikke at importsmitte vil være alvorlig i 2023 fordi smittesituasjonen i verden er ganske lik. Det var i tillegg ganske mange i Norge i fjor som ble smittet, slik at immuniteten i befolkningen er ganske høy, forteller Nakstad.

Lyst til å reise? Her er rådene Nakstad mener du bør følge

Men selv om det nå ikke er er særlig stor fare for å treffe på strenge restriksjoner eller importsmitte, mener Nakstad det kan være lurt å følge med på noen råd når ferien skal bestilles.

– Følg UDs reiseråd og se hvordan totalsituasjonen er i 2023.

– Det som er lurt å tenke på er dersom man reise til et land med en stor smittebølge, for eksempel Kina, så er helsevesenet under et stort press. Det må man tenke på dersom man skulle bli syk av andre ting i det landet.

Synkende trend

Gjennom julen var det flere sykehus som økte beredskapen, som følge av et stort antall innlagte med luftveissymptomer.

Den 20. desember ble det klart at tre sykehus i Innlandet hevet beredskapen.

Også lenger nord i landet blir beredskapen hevet. 10. januar ble det klart at Nordlandssykehuset økte beredskapen til gult nivå.

Nå går derimot smittetrenden noe nedover, forteller Nakstad.

– I julen har det vært over 2000 pasienter med luftveissymptomer i uken. Rundt 800 av disse var koronasyke, sier han.

– Det at koronabølgen ser ut til å være på vei ned har veldig mye å si for at helsepersonell ikke blir så syke, at det ikke blir så mye sykefravær og ikke blir like mye innleggelser.