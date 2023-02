Dette mener hun skilte foreldre glemmer å ta opp med barna

ØNSKER MER ÅPENHET: Psykolog Sissel Gran og forfatter Ida Christensen brenner for at flere barn og voksne skal snakke om egne opplevelser ved foreldrenes skilsmisse. Foto: Knut Erik Skistad / God morgen Norge

Da Ida Christensen var 16 år gammel skilte foreldrene hennes seg. Det var først da hun leste en artikkel om andre voksne som fortalte sine opplevelser rundt foreldrenes skilsmisse – at hun skjønte hvor mye foreldrenes skilsmisse preget henne.

– Jeg var liksom ikke bevisst før det, på at det var andre som opplevde mye av det samme, sier hun til God morgen Norge.

PREGES I VOKSEN ALDER: Ida Christensen var ikke klar over hvor mye skilsmissen hadde preget henne. Foto: Knut Erik Skistad / God morgen Norge

Hun forteller at følelsene hun hadde rundt foreldrenes skilsmisse handlet om lojalitetskonflikt, at man føler mye ansvar, hjemløshet og betydningen man får i familien som barn.

– Du kan liksom bli en kilde til konflikt, til glede og til sorg, sier hun.

Nå forteller hun om funnene.

Snakkes for lite om

Psykolog og parterapeut Sissel Gran har i flere år jobbet og skrevet om tematikken rundt skilsmisse og hvordan det påvirker barna.

Hun mener at en av grunnene til at vi ikke snakker så mye om dette, er fordi vi i flere år har kjempet for å få skilsmisserettigheter, og at det er noe vi ikke ønsker å ta bort.

– Det er et ubehag knyttet til det. Fordi det er så vanlig, er det heller ikke så problematisk. Det er ikke så skambelagt lenger, nå skal det normaliseres. Men verken for de voksne eller for barna er det enkelt, selv om det er vanlig.

GLEMMER Å TA OPP: Psykolog Sissel Gran mener at man må snakke om hva slags arv man drasser på som skilsmissebarn. Foto: Knut Erik Skistad / God morgen Norge

Gran mener at selv om statistikken sladrer om at skilsmisse er vanlig, så er det ikke vanlig for de det rammer.

Hun forteller at det rammer barna mer enn de voksne, fordi barna ofte ikke har noe de skulle ha sagt.

Psykologen sier at vi snakker om hvordan det preger barna i form av fordeling av barna, om de skal ha delt bosted eller ikke, og hvor mye barna skal være hos mor og hos far.

Men hun mener det én ting vi glemmer å ta opp:

– Om hvordan det kjennes og hva slags arv man drasser på som skilsmissebarn.

Skilsmissen preger barna også i voksen alder

Christensen har snakket med 50 unge voksne om hvordan de har opplevd foreldrenes skilsmisse. Det har blitt til boka «Skilsmissebarn - beretninger fra unge voksne».

Dette sier skilsmissebarna som voksne: Her er noen av sitatene de unge voksne forteller om sine opplevelser av å være skilsmissebarn: «Jeg husker søsteren min holdt rundt meg mens vi begge gråt» – Jonas (29) «Jeg husker at jeg alltid hadde skyldfølelse overfor mamma når jeg var hos pappa» – Amanda (38) «Jeg husker at pappa ikke fikk komme til huset vårt. Da han hentet meg, måtte vi møtes i et kryss 100 meter unna» – Sofie (35)

Christensen forteller at menneskene som står bak disse sitatene fortsatt føler at dette er en del av dem, og at det preger dem i voksenlivet.

Forfatteren sier at flere føler at de fortsatt må ta hensyn til foreldrene, at man må fordele seg på familiesammenkomster som jul, og at man må tenke på om mor og far kan komme sammen i et bryllup. En del sliter også med løsrivelse.

– Du er der fortsatt veldig for foreldrene dine, og kanskje på bekostning av deg selv, sier Christensen.

Bør forskes mer på

Gran mener at man bør forske mer på hvordan barn påvirkes av foreldrenes skilsmisse.

Hun lurer på om det kan være vanskeligere for skilsmissebarn å få til en god løsrivelses- og selvstendiggjøringsprosess fra foreldrene, fordi barna er så vant til å ta hensyn til dem.

– Så jeg tenker at foreldre som lever sammen, selv om de kanskje lever dårlig sammen, er nesten lettere for barn å løsrive seg fra.

Psykologen forteller videre at da kan foreldrene fortsette å krangle og være sammen, men at barna ikke trenger å ta hensyn til det.

– Men den dagen de går fra hverandre og mamma kanskje får det dårligere enn pappa eller omvendt, så må man rive seg løs og få lov til å leve sitt eget liv. Det er kanskje vanskeligere fordi du limes litt fast til de to voksne som hele tiden gjerne vil ha en bit av deg, og hele tiden spør deg: «Når kommer du til meg?», «Hvor mye skal du være hos meg?» og «Kommer du til meg denne julen eller?», forteller hun og fortsetter:

– Slik at det er vanskeligere for barna å si: «Du, nå vil jeg ha mitt eget».

Vil ha erfaringene med seg videre i livet

Forfatteren forteller at mange skilsmissebarn, inkludert henne selv, kanskje trenger hjelp til å snakke om eller bearbeide foreldrenes skilsmisse.

– Man tror man er så innmari alene om de opplevelsene man har hatt. Også er det egentlig ganske universelle og alminnelige opplevelser, men som du av lojalitet har tviholdt på og ikke har snakket åpent om.

Gran tror mange barn drasser på arven og følelsene rundt foreldrenes skilsmisse – også inn i voksenlivet.

Hun mener at barna alltid vil ha med seg erfaringen med seg videre i livet. Dette selv om noen barn er glade for at foreldrene deres gikk fra hverandre, og har fått et godt liv på hver sin kant.

– Når foreldrene går fra hverandre så er det en slutt for dem, men det er gjerne en begynnelse for barna, avslutter Ida Christensen.