Dette mener forskeren du bør droppe på CV-en

GOD MORGEN NORGE (TV 2): I det øyeblikket du begynner å tenke på at du er utsatt for aldersdiskriminering, har du tapt, sier forsker Anne Grethe Solberg.

Det er ikke sånn, som mange kanskje tror, at folk over 55 år har gått ut på dato – at de bare kan glemme å få seg ny jobb. Det sier Anne Grethe Solberg, som har jobbet med rekruttering i mange år.

Hun vet hva som skal til for at alderen blir din venn og din styrke.

Solberg jobber som forsker ved Arbeidsforskningsinstituttet ved OsloMet, og hun har forsket på eldre jobbsøkere.

I fjor gjennomførte de en studie hvor de undersøkte hvordan folk som er over 55 år opplever det å søke ny jobb.

– Vi snakket med folk mellom 56 og 71 år, og vi hadde lange intervjuer med dem. Det vi fant ut var at, det var jo selvfølgelig noen som ikke fikk jobb – men de som fikk jobb, det de gjorde var å veldig aktivt og offensivt bygge opp jobbprofilen sin på sosiale medier, sier hun og fortsetter:

– Både på Facebook og på LinkedIn, og de lagde seg ordskyer på LinkedIn, hvor det sto nøkkelkompetansen deres og hva de var aller best på. De var også gode på å lage CV.

Og nettopp det å skreddersy og spisse CV er viktig.

– De fant ut akkurat hva som var det relevante og aktuelle som jeg skal få med her.

Dette bør du si til deg selv

– Men er det sånn at det finnes bedrifter der ute som diskriminerer folk som er over 50 eller 55? Eller er det en myte?

– Jeg tror både og. Det er mye forskning som viser at det er systematisk diskriminering, at når arbeidsgivere ser søknaden og fødselsdato, så legger de den bort, sier hun, men legger til:

– Men det er på et sånt statistisk veldig overordnet nivå. Det skjer ikke hos alle arbeidsgivere. Og denne studien her, som er et bittelite utsnitt av virkeligheten, viser nettopp det: At noen arbeidsgivere, de ser ikke på alder i det hele tatt.

– For dem så er kvalifikasjoner og kompetanse det aller viktigste.

Hun mener at mental mobilisering er viktig, enten du er 50 eller 65 år:

– Du må si til deg selv: «Jeg har høy kompetanse, jeg er frisk, jeg trener, jeg holder meg oppdatert. Jeg skal ut i jobb», sier hun og fortsetter:

– Og det er klart at den «driven» der, som noen av disse som jeg snakket med hadde, det førte dem faktisk inn i en jobb.

Trenger ikke å skrive alder

Solberg sier at hvis du begynner å tenke at du kommer til å bli aldersdiskriminert, altså vraket fordi du er 50-60 år – da har du allerede tapt.

– Ja, fordi da bruker du mye oppmerksomhet og styrer oppmerksomheten din mot det. Og når det blir drivkraften din, så blir det en selvoppfyllende profeti, så er det akkurat det som skjer. Istedenfor å ha fokus på kvalifikasjonene dine, kompetansen din og det du faktisk får til. Noen ganger må man mobilisere viljen sin.

Hun sier videre at deres studie viser nettopp det:

– At de som får det til, de ser helt bort fra denne aldersdimensjonen.

Et av hennes råd er at man ikke trenger å skrive hvor gammel man er, verken på CV eller søknad.

– Det er helt frivillig hva man setter på en CV. Denne studien viste også at de som verken hadde bilde eller alder, men klarte å få frem kompetansen – de ble i hvert fall lagt i «JA-bunken», for å si det sånn.

– Nå er det mange rekrutteringsselskaper og headhuntere som også jobber med eldre kandidater, og det kom flere historier om at de hadde en dialog med kandidaten på forhånd og oppfordret til å ta bort bilde og alder på CV.

Det er kompetansen som skal frem.

– Og når de presenterte den CV-en for sin oppdragsgiver, så sa de: «Wow, det er så mye kompetanse og dette er kjempeviktig. For en kandidat». Og det stemmer jo, eldre er fantastiske.

Råd til jobbintervjuet

Forskeren sier videre at man skal være forsiktig med å kategorisere og putte folk inn i båser.

– Man må ikke overforenkle hva det er å være eldre og yngre. Men mange eldre har mye å bidra med, de er stabile i arbeidslivet, de har mye kompetanse, de bidrar og de skifter ikke jobb hele tiden.

– Og mange tenker også at eldre ikke kan teknologi, men de jeg har snakket med de sa at: «Hallo, det er jeg som har utviklet disse dataprogrammene vi bruker i dag». Så jeg tror at det å være 60 år i dag, da har du en god teknologiforståelse, i hvert fall mange har det. I forhold til det å være 60 år for ti år siden, da var det kanskje annerledes.

Forskeren mener altså at man ikke behøver å oppgi alderen sin, man må bygge nettverk og bruke de kontaktene man har. Og man må være flink til å spisse CV-en sin.

Og når man kommer i en jobbsamtale, så er det noen ting som kan være lurt å huske på, ifølge forskeren: Vær ydmyk.

– De som intervjuer deg kan plutselig være tjue år yngre enn deg, og hvis du da sitter der og kan alt og forstår alt, så er det ikke særlig fristende å ansette deg, sier hun og avslutter:

– Det disse gjorde, som fikk det til, de posisjonerte seg under og viste nettopp at de var læringsorienterte og utviklingsorienterte: «Jeg skal gjøre deg god, i din jobb», og da førte det frem.