Dette mener eksperten du bør spise når du er syk

Det finnes mange myter og kjerringråd om hva man kan spise for å bli raskere frisk. De seneste årene har flere mattrender også fått oppmerksomhet på sosiale medier.

For eksempel hvitløk i nesen for å kurere tett nese. Eller nå i det siste: Tiktok-trenden om å spise marshmallows på kveldstid mot sår hals.

Men hva er det egentlig som fungerer? Hva er bare myter, og hva kan faktisk få oss til å føle oss bedre?

Marshmallows eller kamferdrops?

Bjørn Steen Skålhegg er professor ved seksjon for molekylær ernæring ved Universitetet i Oslo. Han ser mange trender og myter på dette feltet. Men marshmallows for sår hals har han ikke hørt om.

PROFESSOR: Bjørn Steen Skålhegg er professor ved seksjon for molekylær ernæring ved Universitetet i Oslo Foto: Universitetet i Oslo

– Det er leit at sånt får så mye plass – marshmallows er jo ikke så veldig sunt, og om det har noen lindrende effekt på halsen, tror jeg neppe. Da er det bedre med kamferdrops, som vi brukte i gamle dager i så fall, sier han og legger til:

– Er jeg kjedelig nå?

Etter bekreftende svar fra TV 2s journalist, blir Skålhegg med på å bekrefte og avkrefte myter og trender for å bli frisk.

TE ELLER SJOKKIS?: Det finnes mange tips og kjerringråd for hva som skal hjelpe mot forkjølelse og influensa.

Myte 1: Man burde spise ingefær når man er forkjølet.

– Det er jo en trend å drikke ingefærshots og lignende, men det har ingen vitenskapelig effekt. Men føler du deg bedre, er det jo ingenting galt i det å ha ingefær i teen. Om det har en effekt på immunapparatet ditt, er noe annet.

Myte 2: Man burde få i seg sukker når man er syk.

– Mange er nok uenige i oss ernæringsfolk her, men man burde drikke for eksempel solbærtoddy eller kakao med sukker. Da får du mer energi og blir ikke like slapp. Ta sukker i teen eller ta deg en sjokoladebit. Sukkeret blir tatt opp i kroppen fortere, og man føler seg raskt litt kvikkere.

– Så det er ikke dumt å spise sjokolade fra sykesenga?

– Absolutt ikke, snarere tvert imot! Husk at immunapparatet ditt er det som skal ta knekken på disse virusene, og det er veldig avhengig av sukker for å gi energi.

Myte 3: Man bør ikke drikke kaffe når man er syk, fordi det kan virke lakserende.

– Tja, kanskje for noen, men ikke så mye at det har noen effekt på sykdommen din. Jeg personlig pleier ikke drikke kaffe når jeg er syk. Jeg velger heller te.

Myte 4: Å spise spinat er bra for immunforsvaret ditt når du er syk.

– Det synes jeg faktisk ikke man skal anbefale heller. Det gir ingen endring for deg og lindrer jo ikke når du først har fått et virus i kroppen. Da er det bedre med nok drikke og litt sukker.

Myte 5: Man kan drikke seg frisk.

– Du kan nok drikke deg litt friskere hvis du drikker mye og kanskje sterkere te med stimulerende stoffer. Da føler du deg kanskje bedre. Men det tror jeg nok er det eneste. Selv om det er viktig å få i deg nok væske, så mener jeg det ikke er så mye man kan trylle med her. Det beste er å bare la sykdommen gå over.

Nei til sukker

Skålheggs anbefaling om inntak av sukker når man er syk, er ikke like selvsagt for Simon Erling Nitter Dankel, som er professor og forsker i blant annet ernæring ved Universitetet i Bergen.

– Det vil jeg egentlig avkrefte. Det har kommet en innstramming i rådene om sukkerinntak, og det støtter forskningen. Det er ingen fordeler med å spise sukker fremfor andre mer næringsholdige matvarer.

Men når det kommer til de andre mytene, er Dankel enig: Det aller meste er tøv.

– Jeg tror ikke på å bruke matvarer som en slags kur for noe. Dersom du spiser sunt på det jevne, så sikrer du immunforsvaret ditt gjennom gode næringsstoffer. Det er vanskelig å komme og redde seg inn når man først er syk.

FORSKER: Simon Erling Nitter Dankel, er forsker ved Haukeland sykehus og professor ved Klinisk Institutt 2 ved UiB. Foto: Universitetet i Bergen

Selv ikke klassikeren ingefær har Dankel tro på.

– Det er neppe god nok dokumentasjon på at det har noen betydelig virkning. Det kjennes sikkert godt med ingefær i teen. Men at det har noen god effekt, kan vi ikke ha noen forhåpninger om.

–Men hva med marshmallows?

– Ha ha, det høres ikke ut som en spesielt god idé. Jeg tror jeg ville valgt andre ting for å lindre halsen.