– Dette må vi klare på egenhånd

Neste års statsbudsjett får lite å si for lommeboka vår, ifølge forbrukerøkonom Silje Sandmæl.

KJEDELIG: Forbrukerøkonom i DNB, Silje Sandmæl, mener regjeringen la frem et kjedelig budsjett. Foto: Kristin Grønning / TV 2

– Jeg vil kalle budsjettet for ganske kjedelig og uten overraskelser, sier forbrukerøkonom i DNB Silje Sandmæl til TV 2.

I budsjettet, som i stor grad er preget av den økonomiske situasjonen vi står i, er det lite å hente for personen i gata.

– Mange har helt klart blitt skuffet, men dessverre er dette et signalbudsjett som forteller at vi er i tøffe tider.

– Lite å juble for

Sandmæl forklarer at et av formålene med årets stramme budsjett er å få ned prisene. Ved å gi forbrukerne mindre å rutte, med vil prisene bli presset ned.

Den effekten har også renteøkninger.

– Prisen er for høy, og det må slukkes. Det gjøres med midler som svir for forbrukerne, poengterer Sandmæl.

Budsjettet gir også gode nyheter for noen, spesielt de som bor helt nord i landet.

I Finnmark og i enkelte kommuner i Nord-Troms blir barnehage gratis. Studenter her får også bedre låneordninger.

– De vil merke det betydelig for lommeboka, sier Sandmæl.

For resten av befolkningen er det lite å juble for, mener forbrukerøkonom i Danske Bank, Thea Olsen.

– Men det er noen lyspunkter, mener hun.

BARNEFAMILIER: Thea Olsen, forbrukerøkonom i Danske Bank, savner særlig bedre hjelp til barnefamilier i statsbudsjettet. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Mener det er en mager trøst

Alle med inntekt under 750 000 kroner kan vente seg noen tusenlapper i skattelette i året.

Olsen mener det også er enkelte tiltak som er gunstig for barnefamilier.

Blant annet foreslår regjeringen å kunne dekke kostnader for å delta i fritidsaktiviteter.

– Dette er kun en mager trøst for dem som allerede sliter med høyere rente, økte matvarepriser og økte strømkostnader. Vinteren blir tøff.

– Må ta saken i egne hender

Sandmæl i DNB legger til at en rekke energispareordninger har blitt styrket i statsbudsjettet.

Likevel får vi ingenting i fanget. Skal vi få orden på økonomien vår framover, må vi ordne opp selv, mener hun.

– Dette må vi klare på egenhånd. Vi er nødt til å ta saken i egne hender og ta en skikkelig oppvask i økonomien, sier Sandmæl.

TILTAK: Forbrukerøkonomene mener det blir opp til hver enkelt å få orden på økonomien for å møte de tøffe tidene. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Sandmæl oppfordrer til å prøve å reforhandle avtaler om forsikringer, mobil og strøm.

– Det vil utgjøre mye mer for lommeboka enn statsbudsjettet.

Ansvarliggjør den enkelte

Hun understreker at det også er opp til hver enkelt å ta i bruk støtteordningene som er tilgjengelig hvis det er behov for dem.

Det gjelder alt fra tilskudd til innstallering av varmepumpe og støtte til fritidsaktiviteter for barna.

Thea Olsen i Danske Bank oppfordrer til å gjøre grunnleggende grep for å få orden på økonomien. Det kan utgjøre stor forskjell, mener hun.

– Lag et eget budsjett. Få oversikt over inntekter og utgifter. Sørg for å ha en bufferkonto. Hvis ikke du har forhandlet renten din, gjør det, sier Olsen.