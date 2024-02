Dette må du huske når du pakker vinterferiekofferten

1. Legg inn litt ekstra tid og lytt til flyselskapet

Senk skuldrene og ta deg litt ekstra god tid. Da vil innsjekking, eventuell sending av spesialbagasje, og passering gjennom sikkerhetskontrollen gå lettere. Skal du reise til land utenfor Schengen er det lurt å beregne litt ekstra tid til passkontrollen.

2. Sjekk om flyet er i rute

Alle ankomster og avganger kan du følge på avinor.no og via Avinor-appen. Her får du også full oversikt over flyplassens butikk- og serveringstilbud, kart og parkering, og vår AI-assistent kan også gi deg tips om reisedestinasjonen. Forhold deg ellers til informasjon om reisen fra ditt flyselskap.

3. Pakk smart

I vinterferien har man ofte med seg spesialbagasje som vogner, ski og golfutstyr. Sett deg inn i reglene hos ditt flyselskap for hvordan dette skal sendes. Sjekk at lange reimer, hemper eller stropper knytes sammen slik at de ikke kan henge seg fast i bagasjebåndet. Dette gjelder spesielt for sekker og bagger. Er du i tvil om din bagasje er godt nok pakket, kontakt personalet i nærheten.

Husk også at litium-batterier og Powerbanks må pakkes i håndbagasjen, og ikke i innsjekket bagasje.

4. Forbered deg til sikkerhetskontrollen

Det er mye tid å spare i sikkerhetskontrollen dersom man ikke har med seg væske over 100 ml. Alt som er flytende, smørbart eller i gassform omfattes av reglene for væske, og alt av løse metallgjenstander må tas av. PC, nettbrett og fotoutstyr skal også ut av bagen ved passering. Behold brillene på og pass på at du får med deg alle tingene dine når du er ferdig med kontrollen. Det er fort gjort å glemme noe!

5. Skal du reise med barn?

På Oslo lufthavn har vi egne sluser i sikkerhetskontrollen til familier med barn under 12 år. Vi tilbyr også barnevogner, ammehjørne, lekeplasser, gratis vann og wifi. En oversikt over alle våre tilbud til barnefamilier finner du her.

6. Trenger du assistanse?

Vi har flere tilbud for reisende med nedsatt funksjonsevne på Oslo lufthavn. Husk at du må bestille assistanse i god tid før avreise. Dersom du bestiller senere enn 48 timer for avgangstid må du regne med ekstra ventetid.

Kilde: Avinor