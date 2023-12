Dette må du ha i bilen dersom du skal over fjellet

I helgen gikk flere instanser ut og ba innstendig vestlendingene om å la bilen stå.

Et kraftig uvær førte til at det gikk flere skred, og Sogndal ble fullstendig isolert.

Både Gudvangen og Balestrand ble vurdert evakuert.

Mandag har været roet seg noe, men Vegtrafikksentralen kommer med en klar oppfordring dersom du skal over fjellet med bil.

Ekstra viktig

De aller fleste fjellovergangene er åpne mellom øst og vest, men trafikkoperatør i Vegtrafikksentralen Vest, Remy Lian, er klar på at ting kan endre seg raskt.

– Det er noen farevarsler på Hardangervidda, blant annet om betydelig snøskredfare og kraftig vind, sier han.

Han forteller at mandag kveld er det ventet at det skal blåse 16 meter i sekundet, med vindkast på 23 meter i sekundet.

KAOS: Slik kan det plutselig se ut på Dyranut på Hardangervidda. Her fra februar 2020. Foto: Vegvesenet

Og med et snødekket fjell kan det da raskt bli svært dårlig sikt.

– Man må tenke på at det kan bli snøfokk, altså at snøen på bakken virvles opp og man nesten ikke ser noe som helst, sier Lian.

De vanlige forholdsreglene man bør ta før man legger seg ut på turen er å sjekke vær- og kjøreforhold. Disse sier Lian det er ekstra viktig å følge den kommende uken.

I tillegg sier han det kan være lurt å beregne ekstra god tid fordi du kan være uheldig å treffe på en kolonne.

– Blir du stående, så blir det kaldt. Da er det lurt å pakke med seg ekstra mat og noen varme klær, sier han.

– Og skal du for eksempel kjøre fra vest til øst, så kan det være en idé å stoppe på Voss for å ta en ekstra titt på forholdene. For det er jo her man må bestemme seg for hvilken av fjellovergangene man skal ta.

Mange av veiene det gikk ras over i helgen er fortsatt stengt, men dette gjelder ikke de store hovedveiene, forklarer Lian.

Rolig i øst

På Østlandet er ting mer rolig. Men trafikkoperatør Tilia Mathre oppfordrer også til å ta med seg mat i bilen. I tillegg sier hun det kan være lurt å ha et teppe liggende.

– Det kan fort skje at det blir kolonne. Også er det veldig viktig å passe på at man har nok strøm eller diesel på bilen.

– Sjekk ruten du skal ta før du kjører, og ta en ekstra sjekk underveis. Ting kan snu raskt, sier hun.

VINTER: Det er flere som nå skal kjøre over fjellet for å komme seg hjem til jul. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

På veiene på Østlandet er det fortsatt ganske rolig, og det kan ikke se ut til at julefarten har startet. Hun forklarer at vi ikke lenger drar samme dag som «alle andre» lenger, men at vi gjerne drar mer spredt gjennom uken.

– Men nå tror jeg at den største utfarten kan starte torsdag eller fredag. Det kommer jo litt an på hvor lang ferie har.

Hun understreker at det aller viktigste du kan gjøre når du sitter i bilen er å ta det rolig og ikke stresse.

– Bruk god tid over. Da får alle det bra, sier hun.

– Håper det roer seg

Helt nord i landet har temperaturene begynt å synke igjen, noe som gjør at Vegtrafikksentralen håper på at det vil bli mer stabilt på veiene fremover.

Trafikkoperatør Stine Øksendal sier til TV 2 at det er viktig å bruke god tid. Også hun understreker viktigheten av å ha med seg varme klær og mat i bilen.

VÅTT: Vegtrafikksentralen oppfordrer deg til å planlegge ruten godt. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Farevarslene viser at det er stor snøskredfare i Troms og Lyngen, så dersom du skal ferdes her, oppfordrer hun deg til å kjøre ekstra forsiktig.

– Kommer du over et skred som sperrer en vei, så kan du enten varsle politiet eller på Vegvesenet sine nettsider. Også er det viktig å komme seg vekk fra stedet, så snu bilen og kjør den andre veien igjen, sier Øksendal.

På Helgeland er det meldt at det skal blåse godt. Trafikkoperatøren sier at det er viktig å kjøre etter forholdene her.

– Men vi håper på at dette vil roe seg utover uken, sier hun.