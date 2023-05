Dette må du gjøre med feriepengene

Snart får du utbetalt over ti prosent av den samlede lønnen din fra i fjor. Men hva bør du bruke pengene på?

I løpet av de neste ukene tikker feriepengene inn på konto. Noen får dem i mai, noen i juni. Feriepengene er en fast prosentandel av lønnen din, minimum 10,2 prosent.

Hvor mye du får, kan du enkelt regne ut: Slå inn total lønn for fjoråret på kalkulatoren, del på hundre og gang med prosenten. Summen du får skal være lik feriepengebeløpet du får inn på kontoen din.

Har du en årslønn på 600.000 og har krav på fire uker ferie, trekkes totalt 10,2 prosent og du får du utbetalt 61.200 kroner.

Cecilie Tvetenstrand, spare- og forbrukerøkonom i Storebrand, og Magne Gundersen, forbrukerøkonom i SpareBank 1, har gode tips til hvordan du bør bruke pengene.

EKSPERT: Cecilie Tvetenstrand er forbrukerøkonom i Storebrand. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Betal ned

Strømregning, mobilregning og boliglånet settes ikke på pause i ferien.

– For det første må man huske på å betale de faste utgiftene man har for måneden, sier Gundersen.

Når det er betalt, bør man betale ned gjeld på kredittkort og andre dyre smålån, sier Tvetenstrand.

– Mange har jo også betalt ferien med kredittkort. Når du får feriepengene på konto er det på tide å betale ned dette, sier hun.



For det er ikke til å komme unna at ting har blitt dyrere. Dermed har det blitt vanskeligere enn før å betale ned de små, dyre lånene.

At man bør rydde opp i regningene sine, mener også Gundersen i SpareBank 1 at er viktig.

RYDD OPP: Betal det du må og rydd opp i regninene, er forbrukerøkonom Magne Gundersen i SpareBank 1 sine viktigste råd. Foto: SpareBank 1 / Jonathan Kise

– Rydd opp i regningene dine, du vil ikke ha det hengende over deg. Det ødelegger sommerferien, sier han.

Fyll opp bufferkontoen

Begge forbrukerøkonomene er enige i at man bør fylle opp bufferkontoen.

– Det blir en tøff høst, så du vil være takknemlig for å ha fylt opp bufferkontoen din, sier Tvetenstrand.

Hvor mye du trenger, avhenger av livssituasjonen til hver enkelt. Men en god tommelfingerregel er mellom en og tre månedslønner.

– Er du alene og uten boliglån, trenger du mindre enn hvis du har hus, barn, båt og bil, forteller Gundersen.



Du trenger altså mer penger på bufferkontoen hvis du har flere utgifter.

Høsten blir tøff, tror forbrukerøkonomene. Det kan derfor også være lurt å sette til side litt ekstra penger på bufferkontoen, slik at du lettere kan håndtere de økte utgiftene.

– En kickstart

Feriepengene kan med fordel brukes på andre ting enn utgiftene i selve ferien, mener Tvetenstrand.

– Har du penger igjen etter å ha betalt utgifter og fylt på bufferkontoen, kan det være lurt å sette de til side til andre sparemål. Feriepengene kan være en kickstart, sier Tvetenstrand.

Uansett hva du sparer til, er det en ting som er spesielt viktig:

– Sørg for å få best mulig rente.

For unge er fortsatt sparing i BSU det aller beste, sier Tvetenstrand.

For andre kan det være en idé å låse pengene på en høyrentekonto i en bestemt tid slik at du kan få best mulig rente. Men da kan man ikke ta ut pengene hvis det skulle knipe.

Tid for et skikkelig feriebudsjett

Magne Gundersen i SpareBank 1 mener folk har godt av å ta seg ferie i år. Men ikke bruk mer penger på den enn du har råd til, understreker. han.



Og når du først skal på ferie, sier Tvetenstrand at det kan være lurt å sette opp et ordentlig budsjett – For å holde oversikt.

For det er ikke bare her i Norge at matprisene har økt, rentene er høyere og valutaen er svak.

– Hvis man skal reise utenlands må man sette seg inn i kursen der du skal til. En ting er at kronen er svekket, men prisene har økt mye i andre land også, sier hun.

Totalt sett har det blitt 20- 30 prosent dyrere enn i fjor. Det kommer litt an på hvor man drar, forklarer Tvetenstrand.

– Uansett må man regne med at det blitt dyrere, sier hun.



Var euroen 8 kroner sist du sjekket? Det er den ikke lenger.

Valutakurser TV 2 har brukt valutakursene oppgitt på Norges Bank sin nettside for å gi en oversikt over hva et utvalg valutaer er verdt i norske kroner. Kursene er fra 22.mai klokken 15.59 1 Amerikansk dollar (USD) =. 10,88 NOK 1 Britisk pund (GBP) = 13,56 NOK 1 Euro (EUR) = 11,78 NOK 1 Kroatisk kune (HRK) = 1,4 NOK 1 Dansk krone (DKK) = 1,58 NOK Kilde: Norges Bank



En tøff høst

Begge forbrukerøkonomene tror at høsten blir tøff.

Det hjelper litt å sette inn mer enn du tenker er akkurat nødvendig på bufferkontoen. Men å endre vanene sine allerede nå, kan bety mye i det lange løp, tror Tvetenstrand.

– Vi vet jo ikke hva som kan skjer, men sånn det ser ut nå kan styringsrenten komme opp i fire prosent, med en økning allerede i juni.

De fleste nordmenn har boliglån med flytende rente, sier hun.



Og hvis vi får en styringsrente på fire prosent, vil de aller fleste ha boliglån på rundt fem og en halv prosent.

– Da begynner det å smerte for fler, sier Tvetenstrand.

PÅ KREDITT: Mange betaler ferien med kredittkort. Når ferepengene kommer, er tiden inne for å betale ned gjelden, sier forbrukerøkonomene. Foto: Penelope Alida Larsen / TV 2

Hun forteller at det er smart å venne seg til økte utgifter nå, vi har ikke sett endringene fra rentehevingene helt enda.

– Nå har du et valg, du kan se gjennom utgiftene dine og kutte. Hvis du venner deg til det nå, blir det ikke like tøft når vi når rentetoppen.

– Altså, hvis du klarer å spare mer enn det renten kommer opp, er det bare en bonus til deg selv.