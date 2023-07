Dette må du gjøre før du drar på ferie

ALARM: Innbruddsalarm er et av de mest effektive tiltakene for å unngå innbrudd i huset ditt. Foto: Arkiv

Ferien er høysesong for innbrudd. Med noen enkle grep kan du øke sjansene for at innbruddstyvene går forbi huset ditt.

Sommeren er her, og mange reiser fra husene sine i flere uker for å dra på ferie, både innenlands og utenlands

Da kan det hende man får ubudne gjester, slik som innbruddstyver. Et tips for å få tyvene til å passere, er å ikke la huset se ubebodd ut.

– Bor du i en enebolig eller rekkehus, kan man for eksempel la et par sko stå på utsiden av døren, sier Bjarne Aani Rysstad til TV 2.

BEBODD: La huset se bebodd ut før du drar på ferie, er et av tipsene til Bjarne Aani Rysstad i Gjensidige. Foto: Magnus Nøkland / TV 2

Han er kommunikasjonssjef i Gjensidige. Rysstad forteller at man heller ikke bør trekke for alle gardinene.

– Da er det veldig åpenlyst at man ikke er hjemme. Men man trenger ikke å legge frem smykkene og Rolexen sin rett ved det vinduet.



Allier deg med naboen

Ole Irgens, kommunikasjonssjef i Tryg, forteller at mange innbruddstyver har egne teknikker for å se om noen er hjemme.

KOMMUNIKASJONSSJEF: Ole Irgens i Tryg Forsikring. Foto: Gunnar Ringen Johansen / TV 2

De kan for eksempel legge noe på trappa di, som en stein.

– Det ser ikke nødvendigvis mistenkelig ut, men hvis noen fjerner den steinen, så tyder det på at noen er hjemme, og da vil de ikke bryte seg inn, sier Irgens til TV 2.

Derfor kan det være lurt å alliere seg med en nabo, som kan sjekke daglig, og fjerne det som eventuelt skal ligge der.

– Naboen kan også hente posten. At postkassen din er full er et tegn på at du ikke er hjemme, og da inviterer du tyvene rett inn i huset ditt, sier Irgens.



– Og selvfølgelig, lås døren og lukk alle vindu. Hvis du ikke har låst døren din, er det ikke sikkert du får igjen noe på forsikringen.



INVITASJON: Et åpent vindu er en invitasjon til innbruddstyver. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Husk utsiden

Et sted man kanskje glemmer å sikre før man drar på ferie, er uteområdet rundt huset. Her kan det også være ting som er fristende for tyver.

– Har man dyrt fritidsutstyr, så bør man låse det inne. Det gjelder hagemøbler og griller. Hvis man ikke har plass til å ha de inne, så kan man for eksempel lenke de fast, sier Irgens til TV 2.



LÅS INN SYKKELEN: Lås inn alt av dyrt fritidsutstyr. Det kan også lønne seg å dokumentere det man har hvis det verste skulle skje. Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

Da tenker man kanskje at garasjen kan være et fint oppbevaringssted. Men det er ikke nødvendigvis sant.

– Garasjen kan ofte være enklere å ta seg inn i enn selve huset, så ikke la dyre ting stå igjen der. Man bør heller ikke ha stiger lett tilgjengelig, slik at tyvene enkelt kan komme seg inn i andre etasje, forteller Irgens.



– Tenk som en tyv. Ville en tyv brutt seg inn i huset ditt, eller er det for mye bryderi, slik at de går til neste?

Selv om alle tipsene overfor vil minimere sjansene for innbrudd, er det beste du kan gjøre for å forebygge å installere en alarm.

– Nesten ingen hus som har alarm får innbrudd. Tyvene gidder ikke å jobbe når det hyler og skriker i en alarm, og politiet eller vaktselskapet er på vei, forteller Irgens.



LÅS DØREN: Det er kanskje det viktigste du gjør før du drar på ferie. Foto: NTB

Dokumenter det du har

Om det verste skulle skje, så er det lurt om man på forhånd har dokumentert verdisaker man har i huset. Da vil jobben for både deg og forsikringsselskapet bli enklere.

– Ta en tur rundt i huset og film med mobilen. Film det som er i rommene, og gjerne kommenter dyre ting hvis man skulle ha det, sier Irgens

Da kan man enkelt huske de gjenstandene som eventuelt har blitt stjålet, og det er god dokumentasjon å vise forsikringsselskapet.

– Har du særlig dyre gjenstander, så kan man også la noen man kjenner som skal være hjemme oppbevare det.