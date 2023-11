Dette må du gjøre for å unngå smitte

Det pågående E.coli-utbruddet i Norge har så langt ført til at ni barn er blitt alvorlig syke av bakterien og totalt 24 personer i Norge har fått påvist smitte.

15 av disse er fra Trøndelag, der det har vært utbrudd blant barn og ansatte i to barnehager.



Langvarig diaré

Mat er en typisk smittekilde.

– E.coli er en bakterie som finnes naturlig i tarmen til varmblodige dyr og mennesker. Når den kommer inn i matproduksjonen, kan den medføre smitte til mennesker, forklarer seksjonsleder Susanne Hyllestad i Folkehelseinstituttet (FHI).



Hun forteller at mange som blir smittet får diaré, som også kan være blodig. Dette varer ofte i fire til ti dager og gjerne noe lenger hos barn.

– Bakterien kan gi den alvorlige komplikasjonen hemolytisk-uremisk syndrom (HUS), altså akutt nyreskade, og det er derfor vi ser så alvorlig på slike E.coli-utbrudd, sier Hyllestad til TV 2.



Dette bør du gjøre

Hun deler gladelig noen gode råd til hvordan man kan sikre seg mot å bli smittet via matveien.

Det er først og fremst tre ting som er viktig:

Stek alle farseprodukter godt

Vask hendene

Bruk rent kjøkkenutstyr

– Kjøkkenhygiene er veldig viktig. Generelt kan det jo være bakterier i alle typer farseprodukter, altså kjøttdeig, hamburger, kjøttkaker og så videre. Det er veldig viktig at de er gjennomstekt, for å unngå at en potensiell smitte er der. E.coli-bakterien dør med god gjennomstekning, utdyper Hyllestad.

I tillegg er det viktig at man ikke bruker samme kjøkkenutstyr for å håndtere farseprodukter som man bruker på andre matprodukter.

– Det er der vi synder mest, at vi bruker samme kjøkkenutstyr på mat som kan smitte og annen mat. Det viktigste er å holde orden på kjøkkenutstyret og vaske det mellom at man bruker det på ferske og frosne kjøttfarser og når man skal servere den ferdige maten, sier Hyllestad.

Hun påpeker også at E.coli-bakterien kan overleve frysing, så også farseprodukter som har vært frosset, må gjennomstekes.

– Du bør helst ikke servere burgere som er rosa inni, sier Hyllestad.

– Hvilken farge er grei? Bør burgeren være helt grå?

– Det kan man jo diskutere. Teknisk sett dør bakterien ved 70 grader, så du kan jo prøve å følge litt med på temperaturen. Den bør nok være grå, ja.

Har funnet smittekilden

Ni barn har utviklet HUS i det pågående utbruddet.

– Det ser vi veldig alvorlig på. Vi ønsker ikke at flere barn skal bli rammet, sier Hyllestad til TV 2.

Mattilsynet har drevet intensiv smittesporing av det pågående utbruddet og har funnet samme utbruddsbakterie i noen parti av produkter som allerede er trukket tilbake fra markedet.



– Vi har ikke hatt nye tilfeller som er prøvetatt etter 20. oktober. Siste tilfelle ble syk i uke 40. Det kan tyde på at det går mot en slutt, men vi overvåker selvfølgelig situasjonen nøye, avslutter seksjonslederen.