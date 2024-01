– Dette kunne jeg betalt for å oppleve

STORM: Sjøsprøyten fyker i Bodø sentrum. Nå har byen stengt moloen for all ferdsel. Foto: Roy Arne Salater/TV 2.

– Rått, vilt og vått.

Slik beskriver Henrik Solberg den kraftige stormen som herjer i Nord-Norge.

FRISKT: Henrik Solberg fra Tromsø storkoser seg i stormen som herjer i landsdelen. Foto: TV 2

Bølgene dundrer inn mot svabergene på Tromsøya og vinden kaster sjøsprøyten inn i fjeset da TV 2 møter han.



– Det sier det går 40 år mellom hver gang vi får det sånn her, så vi får bare nyte øyeblikket, sier Solberg.

– Ville betalt

Han kan ikke huske å ha opplevd storm av denne størrelsen.

– Når vi får en sånn opplevelse slengt midt i trynet, ville jeg nesten betalt penger for å oppleve det.

Skoler, veier, flyplasser og trafikk over store deler av Nord-Norge er stengt som følge av den kraftige stormen.



ØDELAGT: Det kraftige uværet i Nord-Norge har ført til at deler av taket på en bygning på Kvaløya har blåst av. Foto: Tromsø brann og redning / NTB

På Tverrfjellet i Nordland har vindkastene nådd en styrke helt oppe i 64,1 meter i sekundet. Orkan styrke er 32,6 m/s.

Politiet har bedt folk holde seg inne etter at mange tak har blåst av husene.

– Ikke hverdagskost

Men det stopper ikke lokale skuelystne for å komme tett på naturkreftene.

Tvillingbrødrene Lars og Gunnar Skramstad Johnsen har våget seg ut i havgapet.

– Dette er ikke hverdagskost for østlendinger, sier Lars.

FINNES IKKE DÅRLIG VÆR: ...bare dårlige klær, mener brødrene Lars og Gunnar Skramstad Johnsen. De er fra Østlandet, men bor i Tromsø. Foto: TV 2.

De to blåser nesten over ende da TV 2 stopper dem for et lite intervju.

– Det er frisk. Men med gode klær og sko går det bra, sier Lars.

– Piggsko er å foretrekke, legger Gunnar til.

– Bør være redd for båten

På moloen i Bodø kjemper to karer mot sjøsprøyt og piskende vind da TV 2 huker tak i dem.

De har måttet redde en båt.

– Jeg jobbet på båten hans, men måtte gi meg da fortøyningen røyk, forteller Martin Nurud.

Båteier Espen Christensen måtte komme ned til brygga og sammen tjoret de båten fast.

REDNING: Martin Nurud og Espen Christensen måtte ut og redde båten i uværet. Foto: Roy Arne Salater / TV 2.

– Det er mange som bør være redd for båten sin i dag, sier Nurud.

Heller ikke de to kan huske en slik storm.

– Det er heftig. Med akkurat denne styrken og retningen er det kanskje så ille som det kan bli, omtrent, sier Christensen.

– Jeg er sjømann og syns dette er ille, legger Nurud til.

Like etter intervjuet besluttes det å stenge moloen i byen for all ferdsel.

– Det er farlig å gå ut på moloen nå. Det er planker og paller som blir kastet på landet. Vi gjør det for å ivareta folks sikkerhet. Det er farlig. Sier Morten Nyland, driftssjef i Bodø Havn til TV 2.

Blir stillere i Nordland

I Nordland kan den verste været se ut til å være forbi. Men det vil blåse kraftig utover ettermiddagen.

– Selv om den sterkeste vinden er i ferd med å gi seg i Nordland vil det likevel fortsette å blåse kraftig resten av dagen, melder meteorologene på X.

Mens nordlendingene får en pustepause, må finnmarkingene skalke lukene.

– I Finnmark vil viden derimot øke i løpet av de neste timene, skriver Meteorologene.