Dette krangler vi om etter ferien

Tiden etter sommerferien kan være en «make it or break it»-tid for mange par. Slik mener parterapeutene man kan komme helskinnet gjennom.

Tilbake i hverdagen etter en sommerferie med mange uker tett på hverandre.

Da kan mange oppleve at det blir mer krangling og høyt konfliktnivå i parforholdet.

Det er det flere grunner til, forteller parterapeut Bianca Schmidt.

– En del par tenker før både sommerferie og jul, som er store familiehappeninger, at de skal prøve å la stridsøksene ligge, og gjøre det beste ut av det, sier Schmidt til TV 2.

Hun mener mange par dermed går inn i disse periodene med allerede tynnslitte forhold.

– Får tid til å blusse opp

Når ferien kommer, og man tilbringer nesten alle døgnets timer sammen, kan det gå på forholdet løs, mener Schmidt.

– Man får ikke de pausene man naturlig får ellers, med travle liv, jobb og aktiviteter. Konfliktene som kanskje ellers ligger brakk får plutselig tid til å blusse opp, sier hun.

SAMME KRANGEL: Parterapeut Bianca Schmidt forteller at det ofte er de samme kranglene som blusser opp igjen i et forhold. Foto: Gorm Røseth / TV 2

– Hva er det par flest krangler om i sommerferien?

– De aller fleste par har noen kranglingstematikker som de sirkler tilbake på om og om igjen, sier Schmidt.

Hun sier konflikttemaene er veldig individuelle, men at de ofte baserer seg på hva man opplever å savne i forholdet.

– Noen tematikker som går igjen kan være barneoppdragelse, pengebruk, ryddighet, arbeids- og ansvarsfordeling, ønske om nærhet og tid for hverandre, eller sex.



Tre konflikttemaer

Psykolog og parterapeut Andreas Løes Narum i Parweb forteller at han alltid har større pågang av par som ønsker hjelp før og etter ferier.

– I år har jeg hatt ganske stor pågang under ferien også. Jeg tror folk blir stadig mer klar over at det ikke er skammelig å be om profesjonell hjelp, sier Narum til TV 2.

Han mener det er spesielt tre ting som skaper konflikter i forhold; sex, husarbeid og økonomi.

– I ferier er alle de tre blandet sammen, sier Narum.

Han mener de tre tingene skaper så mye konflikt fordi de er forbundet med forventninger som paret ikke har avklart godt nok med hverandre.

BLANDES SAMMEN: Parterapeut Andreas Løes Narum mener de vanligste konflikttemaene i parforhold blandes sammen i ferier. Foto: Gorm Røseth / TV 2

Bytt på rutinene

Narum mener at eksempelvis diskusjonen om husarbeid kan bli ekstra konfliktfylt i ferien, fordi begge har sett frem til å slappe av fra vanlige gjøremål.

– Før ferien bør man ta en runde hvor man legger opp til litt endrede rutiner, sier han.

Om du for eksempel er vant til å ta matlagningen, mens partneren gjør noe utendørs, så kan dere bytte i ferien.

Parterapeuten oppfordrer også til å være ærlig om egne behov overfor partneren, for eksempel om du trener litt alenetid.

– Det er viktig å kunne si at det hadde vært fint å slippe å lage middag i dag uten at det oppfattes som en skarp pekefinger med beskyldninger om alt feil som har skjedd de foregående 15 år, sier Narum.

Ikke negativt for alle

Selv om enkelte par kommer tynnslitt ut av ferien, mener Schmidt at det absolutt ikke gjelder alle.



– For noen blir det en anledning til å ta et virkelig tak. Et forhold som kanskje har slitt en stund får endelig den roen og tiden de trenger for å jobbe seg gjennom relasjonsutfordringene, sier hun.

Hun trekker frem at selv om mange forventet økning i samlivsbrudd etter koronapandemien, så viste det seg at for mange ble det motsatt.

– Mange par fikk endelig tid til hverandre.

Advarer mot å feie under teppet

Om man kjenner på at det har blusset opp problemer i parforholdet i ferien, oppfordrer Schmidt til å ta tak.

– Når man endelig har hatt en periode sammen hvor det har kommet til overflaten hvor skoen trykker, er det en invitasjon til å se på og jobbe med det vanskelige, sier hun.

– Å håpe at det skal skli over kan fort bli å feie det litt under teppet.

Parterapeuten mener det er best å ta tak i problemene mens de ennå er små.

– Hvis ferien har vært vanskelig, har man i alle fall tydeliggjort hva som må jobbes med. Får man det ikke til selv, så hvorfor ikke søke hjelp fra noen med erfaring og kompetanse, sier hun.