Dette knepet gir deg mer utbetalt hver måned

FØLG MED: Nå som skattekortet for 2023 er klart, kan det være lurt å ta en ekstra gjennomgang. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Torsdag morgen mottok de fleste nordmenn skattekort for 2023.

Etter å ha lagt bak oss et krevende år økonomisk med høye strømpriser og gjentatte rentehevinger, er det kanskje mange som er interessert i å spare noen ekstra kroner.

Da kan det vært lurt å lese det følgende ekstra nøye.

SJEKK: Sjekk skattekortet ditt, anbefaler forbrukerøkonom Cecilie Tvetenstrand. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

– Se om alt stemmer

For fyller du ut skattekortet riktig, kan det bety noen ekstra kroner utbetalt i måneden.

– I dag har alle fått nytt skattekort. Der ligger mye informasjon om deg, som hvor mye lån du har og hvor mye renter og gjeldsrenter du har, sier forbrukerøkonom i Storebrand, Cecilie Tvetenstrand til TV 2.

Men det er imidlertid ikke alt Skatteetaten vet om deg.

– Så gå gjennom og se at alt stemmer og om det mangler noe. Spesielt nå som rentene har økt så mye, sier forbrukerøkonomen.

Torsdag opplyste sentralbanksjef Ida Wolden Bache at de setter opp renten med ytterligere 0,25 prosentpoeng.

Fradrag

Tvetenstrand sier at noe av det viktigste man kan gjøre, dersom man eier bolig og har lån, er å ta en titt i nettbanken og se hva det er forventet at du skal betale i gjeldsrenter i 2023.

– Når rentene øker, betaler man mer, da kan man få mer i fradrag, sier forbrukerøkonomen.

Dersom du ikke endrer det selv, vil man få pengene når skatteoppgjøret kommer. Men akkurat i år, kan det være lurt å være proaktiv, mener Tvetenstrand.

– Nå som månedlige utgifter har økt, maten og strømmen er dyr, er det om å gjøre å få mest mulig i måneden. Akkurat neste år kan det derfor kanskje være greit å få utbetalt det man kan i måneden.

Så mye ekstra kan det utgjøre

– Hvor mye ekstra kan det utgjøre i måneden?

– Det kommer an på hvor høyt lån du har. Jo høyere lån, jo mer må du betale i renter. Men at det kan gi deg mellom 500 og 1000 kroner ekstra i måneden, vil nok mange oppleve.

Tvetenstrand understreker viktigheten av å ha et bevisst forhold til hva man betaler i skatt.

– Når det skjer endringer i livet ditt, da er det ekstra greit å få sjekket det med en gang, sier hun.

Også Marta Johanne Gjengedal, divisjonsdirektør i Skatteetaten, ber deg om å ta en ekstra titt på årets skattekort.

– Vi lager et estimat på hva den enkelte kommer til å tjene i løpet av 2023, hvordan de viktigste fradragene dine endrer seg og beregner skatten basert på denne informasjonen. Men det er viktig å vite at vi baserer oss på tall fra 2021 og at skattekortet du får nå ikke nødvendigvis er en fasit, sier hun Gjengedal ifølge NTB.