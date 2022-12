Dette kjøper og selger nordmenn på Finn

Gjennomsnittsnordmannen bruker over 40 timer i året på Finn.no i løpet av et år, ifølge Finn selv.

Mest tid bruker vi på markedsplassen Torget.

– I 2022 har Torget vært mer brukt enn noensinne, sier direktør for Torget, Kathrine Opshaug Bakke, til TV 2.

Hun forteller at Torget har mellom ni og ti millioner ukentlige besøk.

– Ting som folk alltid søker mye på er sofa, sykkel og kommode, som alltid er på topplisten vår, mens i år har hund sneket seg inn på topplisten, sier Bakke.

Årets toppliste for søk på FINN Torget: Sofa Gis bort Sykkel

Hagemøbler Spisebord Kommode Rolex Hund iPhone Seng

Lei av maurtue

Jonatan Bekken (23) er vanligvis ikke spesielt aktiv på Finn, men hadde i sommer sett seg lei av foreldrenes store maurtue.

«Gir bort denne maurtua da den rett og slett koster mer enn den smaker. Passer liksom ikke helt inn», skrev Bekken i annonsen han la ut.

BØR HENTES: I annonsen stod det at maurtua bør hentes, da det kan bli «lite tråkigt» å sende den. Foto: Skjermdump

Han fortalte til TV 2 i sommer at han fikk over femti meldinger etter han la ut annonsen. Mange av disse var også av det humoristiske slaget.

«Fin denne. Men er ikke spesielt interessert i maurtua da jeg har en 17'-modell selv. Er det mulig å kun kjøpe maur?», skrev en av de potensielle kundene.

Når TV 2 tar kontakt igjen i desember, har ikke Bekken kommet noe lenger med å kvitte seg med maurtua.

– Nå har jeg flyttet tilbake til Oslo, så maurtua lot jeg bli igjen, sier han.

FORLOT MAURTUA: Jonatan Bekken tok ikke med seg maurtua på flyttelasset til Oslo. Foto: Privat

Han forteller at han fikk innboksen full da han la ut maurtua.

– Det var veldig mange som spilte videre på spøken, og noen som trodde jeg ikke var helt i vater, sier Bekken.

– Var det noen som var oppriktig interessert i maurtua?

– Det var en som sa jeg skulle sende adressen og sånn, så jeg var nesten litt usikker på om han var seriøs.

– Veldig glad i pupper

Under kategorien for kjæledyr som gis bort, benyttet Mona fra Nannestad anledningen til å sjekke interessen for mannen hennes.

Med et bilde av mannen med en katt på fanget, skrev hun blant annet:

«Pent brukt. Godt vant til kjærringkjeft, denne mannen tåler en trøkk. Veldig glad i pupper».

BARNEVENNLIG: Mona omtaler mannen som barnevennlig og snill mot andre dyr, særlig mus. Foto: Skjermdump

Dessverre for Mona tikket det ikke inn noen henvendelser på annonsen.

– Det var ingen som ville ha han, sa hun til TV 2.

Annonsen ble liggende i syv timer før den ble slettet av Finn.

Hjemsøkt boligannonse

Skal du kjøpe bolig, tar du muligens også turen til Finn.no. I mengden av hus, leiligheter og krypinn kan det være vanskelig for selgerne å skille seg ut.

I oktober valgte selgerne av en leilighet på Majorstuen i Oslo å piffe opp annonsen litt.

SPØKELSE: I bildene fra leiligheten dukker det opp en skummel skikkelse. Foto: Monika Jasinska

Det dukket nemlig opp et Halloween-inspirert spøkelse i flere av bildene av den ellers stilrene leiligheten.

– Jeg håper at kjøperne tør å by, og at de ikke tror den er hjemsøkt, sa driftssjef og medgründer i Solgt.no, Jan Oftedal, til TV 2.

Kjøpte feil hus

Det gjelder å holde tunga rett i munnen om du skal by på en bolig. For Steinar Hagen Nymoen ble ett feil tastetrykk skjebnesvangert.

Han bød på feil bolig, og endte opp som eier av et hus han egentlig ikke ville ha.

I all hast måtte han nemlig legge inn bud samtidig som han var på jobb.

– Jeg åpnet Finn-appen på telefonen midt i jobbkaoset og trykket på «Gi bud»-knappen. Her tastet jeg inn 2.250.000 kroner, har Nymoen fortalt til TV 2.

FEIL HUS: Steinar Hagen Nymoen la inn bud på feil hus. Foto: Privat

Selgerne av huset godtok budet på 500.000 kroner under prisantydningen, og Nymoen var blitt eier av et oppussingsobjekt.

Han fikk beskjed om at budet var bindende.

Pusset opp

– Det var ingen vei tilbake, så jeg reiste fra jobb og begynte å lete etter huset jeg nettopp hadde kjøpt. Da ble jeg møtt av en skog og så at huset trengte en skikkelig jobb, forteller Nymoen.

Han gikk løs på oppussingsjobben, og når TV 2 snakker med han et år etter bomkjøpet, har han bodd i huset i en uke.

PUSSET OPP: Nymoen pusset opp huset, som han nå har flyttet inn i. Foto: Privat

– Jeg skulle jo ønske det aldri skjedde, men i ettertid er jeg faktisk veldig fornøyd med huset. Beliggenheten er fin, og jeg har veldig fin utsikt, sier han.

Færre tilbyr julehjelp

I et år med strømprisrekorder, rentehevinger og økte levekostnader har mange tydd til Finn for å be om, eller tilby, ulike former for julehjelp.

Kathrine Opshaug Bakke i Finn Torget forteller at det er litt flere som ber om julehjelp i år enn i fjor, men at det er færre som tilbyr hjelp.

– Den økonomiske situasjonen for de fleste familier, og spesielt de som har lite fra før, er blitt endret. Men de som tilbyr hjelp inviterer folk hjem til seg på julaften, låner bort hytte og hjem i jula, lager julekaker til andre og tilbyr hjelp til praktiske oppgaver, sier Bakke.

NEDGANG: Kathrine Opshaug Bakke i Finn forteller om en nedgang i annonser som tilbyr julehjelp. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Til og med uke 50 i 2022 har 2656 annonser blitt lagt ut av noen som tilbyr julehjelp. Tilsvarende periode i fjor var tallet 3736.

Mens 1952 har bedt om hjelp i år, var tallet 1742 i fjor.

Ba om hjelp

En av dem er alenemoren Victoria Johansen.

Hun forteller at hun tidligere har følt seg svak som har måttet be om hjelp. Nå prøver hun å se annerledes på det.

– Man viser jo en styrke og en egenomsorg. Hvis man har noen å gå motbakkene sammen med, så blir veien lettere. Man trenger bare en hånd. Det er ofte redningen, har Johansen sagt til TV 2.

Hun fikk respons fra folk som ønsker å sende henne både gavekort på mat og klær til sønnen i posten, i tillegg til å ha fått penger via Vipps.