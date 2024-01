Dette kan true helsa vår: – Alvorlig

2023 ble avsluttet med en kraftig økning i influensatilfeller, en ny koronavariant som truer immuniteten vår og en gladnyhet om at rekordmange overlever brystkreft.

Med et nytt år godt i gang, hva kan vi vente oss når det kommer til helsa vår i 2024? TV 2 har spurt flere eksperter om hva de største utfordringene blir, og hva vi kan glede oss over.

Den første kneika vi må komme oss over, er imidlertid den pågående influensa- og koronaepidemien.

– Jeg tror vi kan få en litt tøff start på det nye året inntil korona- og influensabølgen avtar, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad til TV 2.

INN I GLASSKULA: Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad er en av flere eksperter TV 2 har bedt spå hva vi kan forvente for helsen vår i 2024. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

Det store spørsmålet

Influensaepidemien har enda ikke nådd toppen. Selv om den var spådd til å nås rundt nyttårsaften, lar den altså fortsatt vente på seg.

I tillegg skaper en ny og svært smittsom undervariant av koronaviruset trøbbel.

– Den klarer både å effektivt smitte andre samtidig som den unngår tidligere immunitet i større grad enn andre varianter i omløp, uttalte seniorforsker i FHI Karoline Bragstad før jul.

Det store spørsmålet for 2024 er om dette er året hvorvidt koronaviruset vil gå over til å bli et sesongvirus, og ikke et helårsvirus.

Rostrup Nakstad er optimistisk på at nettopp det kan skje i år.

– I så fall vil hverdagen bli enklere for både helsetjenesten og folk flest ved at vi ikke trenger å tenke på influensa og korona annet enn ved nyttårstider og litt utover vinteren hvert år.

– Det er alvorlig

Generalsekretær i Kreftforeningen Ingrid Stenstadvold Ross sin største bekymring for året som kommer, er at hundrevis av kreftsyke nordmenn ikke får behandling innen anbefalt tid.

– Ventetidene på norske sykehus økte i 2023, og vi forventer at de vil fortsette å øke i 2024, sier Stenstadvold Ross.

BEKYMRET: Generalsekretæren i Kreftforeningen er særlig bekymret for lange ventetider. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Ferske tall viser at ingen av de regionale helseforetakene klarer målet om at 70 prosent av alle med mistanke om kreft, skal få behandling innen en gitt tid.

– Det er alvorlig. Fristene er satt av en grunn, prognosen kan bli dårligere, og vi vet at tiden det tar før man er til utredning ofte innebærer et drastisk tap av livskvalitet, sier generalsekretæren.

LANGE KØER: At blant annet kreftpasienter ikke får riktig behandling i tide, er en stor bekymring for Kreftforeningen. Foto: Kristin Grønning / TV 2

En hardt presset offentlig helsetjeneste bekymrer også presidenten i Legeforeningen, Anne-Karin Rime.

– At den offentlig helsetjeneste nå slår så tydelige sprekker, medfører også en vedvarende høy arbeidsbelastning på helsepersonell, sier Rime til TV 2.

I fjor sommer dukket det opp et legeopprop i sosiale medier, hvor de ga klar beskjed om at den høye arbeidsbelastningen ikke er levelig.

– Flere leger har i sosiale medier sagt tydelig ifra om at strikken er strukket for langt. Det er helt nødvendig at det har blitt satt et enda tydeligere søkelys på viktigheten av gode arbeidsforhold i helsetjenesten.

ØKENDE PROBLEM: Presidenten i Legeforeningen, Anne-Karim Rime peker på vedvarende legemiddelmangel som en stor utfordring i året som kommer. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

Nytt hjelpemiddel

På den positive siden trekker både Rostrup Nakstad og Stenstadvold Ross frem inntoget av kunstig intelligens i helsesektoren.

– Det er i ferd med å bli et nyttig hjelpemiddel innen stadig flere fagområder, og det internasjonale forskningssamarbeidet fortsetter å styrke seg med mange dyktige norske bidragsytere, sier Rostrup Nakstad.

TV 2 har tidligere omtalt bruken av kunstig intelligens i analysen av røntgenbilder. På denne måten får pasienten med en gang vite om det er snakk om brudd eller ikke.

FØRST UT: Bærum sykehus var det første sykehuset i landet som tok i bruk kunstig intelligens for å tolke røntgenbilder. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– Det startet så vidt i 2023, og det kommer til å bli mange kliniske utprøvinger av AI-genererte medisiner i året som kommer. 2024 blir det året hvor kunstig intelligens virkelig treffer helsetjenesten, sier Kreftforeningens generalsekretær.

– Økende problem

Guri Rørtveit er professor i allmennmedisin ved UiB. 18. mars overtar hun som direktør i Folkehelseinstituttet.

TAR OVER: Guri Rørtveit erstatter Camilla Stoltenberg som ny FHI-direktør i mars. Foto: Jørgen Barth / UiB

Hun mener en av de store bekymringene for året som kommer er barn og unges psykiske helse.

– Dette har vært et økende problem de siste årene, og det er viktig at vi får gjort god forskning på både årsaker og tiltak som kan fungere, sier Rørtveit.

Av utfordringer peker professoren på at både krig, klimakrise og økende sosial ulikhet vil ha stor innvirkning på både fysisk og psykisk helse.

De bekymringene deler også presidenten i Legeforeningen.

– Den største utfordringen vi står overfor er en urolig verdenssituasjon med krig og konflikt, og hvor den medisinske nøytraliteten står under hardt press. Vi må aldri akseptere at helsepersonell og helseinstitusjoner er legitime militære mål, sier Rime.