Dette kan redde telefonen din i sommer

– Alt forsvant, hva gjør jeg nå? tenkte Line Merete da telefonen hennes falt i sjøen forrige uke. Da hun fikk den opp igjen, var det for sent.

Hvert år mister mange sjøglade nordmenn telefoner og andre dingser på havet.

En av disse er Line Merete Eide fra Inderøy i Trøndelag. Forrige uke mistet hun sin tre år gamle Huawei i havet da hun skulle bære over en bag i verdens eldste seilende jekt.

UTEN TELEFON: Line Merete Eide gikk uten telefon i nesten tre døgn. Foto: Privat

– Jeg skulle ned i båten, så jeg tenkte det var smart å legge telefonen i bagen. Det viste seg at jeg klarte å legge telefonen i den bagen som hadde hull, sier Eide til TV 2.

Da hun løftet bagen over i båten, hørte hun lyden av noe lite som falt i vannet. Hun skjønte med en gang at det måtte være telefonen hennes.

HULL: Telefonen til Eide falt igjennom hullet hun hadde i bagen. Foto: Privat

Da slo det henne hvor mye som er lagret på telefonen.

– Jeg tenkte «helledussen, alt forsvant. Hva gjør jeg nå?»

Dette må du ikke gjøre

Da Eide fikk telefonen opp av vannet, la hun den i en skål med ris. Ifølge teknologiekspert Hans-Petter Nygård-Hansen er ikke dette veien å gå.

– Det er en myte at man skal legge telefonen i ris, opplyser Nygård-Hansen til TV 2.



Han forteller at om man har mistet mobilen på sjøen for så å legge den i ris, vil vannet bli i telefonen, og den vil mest sannsynlig ruste.

SKRU TELEFONEN AV: Hans-Petter Nygård-Hansen forteller at det er viktig å holde telefonen avslått til den er tørr. Foto: Gorm Røseth / TV 2

En annen ting teknologieksperten opplyser om at mange gjør som de burde la være, er å prøve å gjøre tørkeprosessen kortere ved å føne telefonen. Dette er ikke noe han ville anbefalt.

– Det blir veldig varmt, og elektronikken i telefonen kan derfor smelte, sier han.



Han legger til at det er ulikt hvor godt ulike telefoner tåler vann.

– De fleste nye smarttelefoner som selges i dag tåler å være under vann til en viss grad.

Slik kan du redde den

Dersom skaden har skjedd, anbefaler han å skru telefonen helt av og skylle vekk saltvannet så fort som mulig i ferskvann.

– Det er også viktig å ta den fra hverandre så mye du kan. Ta ut simkort og fjern deksel. Tørk telefonen med håndkle og la den tørke i 24 timer, før du prøver å skru den på igjen, sier Nygård-Hansen.

Han minner om at dersom du demonterer telefonen din, mister du garantien.

– En iPhone vil ikke la seg demontere, men mange telefoner fra andre merker kan det.

Dessuten råder han alle til å ha sikkerhetskopi på telefonen sin, så innholdet ikke går tapt dersom telefonen havner på sjøen.

For å avverge uhellet anbefaler han også å ha en vanntett pose til telefonen, og feste en form for flytegjenstand til den, slik at den verken blir våt eller synker til havets bunn om du mister den.

Forsikret telefon kan hjelpe

Dersom du er en som ofte er uheldig med telefonen din, kan det være en idé å ha den forsikret. Da er det litt du må sette deg inn i.

– Du må ha en uhellsdekning på reiseforsikringen din, sier kommunikasjonssjef Sigmund Clementz i Europeiske Reiseforsikring, en del av If, til TV 2.

RINGE: Clementz forteller at han oppfordrer til å ringe forsikringsselskapet med en gang uhellet har skjedd. Foto: If

Det gjør at forsikringen også dekker hendelser som til syvende og sist er din feil, men som ikke er gjort med vilje.

Han opplyser videre om at det kan variere fra selskap til selskap, og at du derfor alltid burde sette deg inn i dekningene når du kjøper forsikring.

Dykket etter telefonen

For Line Merete Eide sin del ble det ikke noe to uker langt avbrekk til sjøs i jekten som planlagt.

Hun bestemte seg for at det var bedre å prøve å få tak i telefonen. To uker uten mulighet til å få meldinger var for lenge for trønderen.

HJEMME: Line Merete Eide ble heller hjemme med hunden for å fikse telefonen, enn å dra med jekten. Foto: Privat

Det var ikke altfor dypt, og Eide anslår at telefonen ble liggende omtrent to meter under havoverflaten. Dessverre tok det tid før hun fikk hentet telefonen opp.

– Jeg kunne ikke dykke etter den da båten sto der, og da jeg prøvde selv, syntes jeg det var skummelt.



Heldigvis var det noen andre i nærheten som kunne bistå. Dessverre var det for sent, for telefonen hadde allerede vært på havbunnen i nesten tre døgn.

Etter et mislykket forsøk på å redde telefonen ved å legge den i ris, dro hun inn til Steinkjer for bistand.

RIS: Da Eide fikk telefonen opp, la hun den i ris. Dette er en myte, mener teknologiekspert. Foto: Privat

– De sa at den hadde ligget i salt for lenge, og at SIM-kortet hadde riper. Hadde jeg fått opp telefonen med en gang, kunne den overlevd.



Da Eide dro hjem, hadde hun kjøpt en splitter ny Samsung. Heldigvis har også mye av informasjonen fra den gamle telefonen hennes blitt overført automatisk til den nye.

– Selv om den gamle telefonen er ødelagt, er jeg kjempeglad for at jeg fikk hentet den opp. Jeg er ikke glad i å legge igjen søppel i vannet.