FUNN: Det var et overraskende funn Benjamin fant i det som skulle være en ubrukt dress fra Zalando. Foto: Privat

Benyamin Zia trodde han hadde kjøpt seg en ny dress til et bryllup. Det var bare ett problem.

Benyamin Zia fra Kristiansand hadde planlagt å gå i matchende dress med kompisgjengen på et bryllup i mars.

Da han hentet Zalando-pakken i posten, trodde han at det var en splitter ny dress som lå og ventet.

Det skulle vise seg å ikke stemme.

Fant noe i lomma

Da Zia skulle ta på seg dressen, kjente han at det lå noe i lomma.

– Dette kan jo ikke stemme, tenkte Zia da han dro opp to polaroidbilder og en penn fra jakkelomma.

Bildene viste at den tilsynelatende nye dressen ikke var så ny, og at den allerede har vært i det som ser ut til å være et bryllup.

På to av bildene er nemlig en annen mann fotografert med den vinrøde dressen Benyamin Zia hadde på seg.

Han dobbeltsjekket med å ta en lukt-sjekk.

– Jeg merker forskjell på en ny dress og en som brukt på fest, sier han og ler.

TV 2 har tidligere skrevet om hva som skjer med klærne du returnerer.

16. DESEMBER: På polaroidbildene er det ifølge Zia skrevet 16. desember, som antyder at bildene ble tatt den datoen. Foto: Privat

– Sjokkert

For Benyamin Zia er verken prisen eller tiden et problem, ettersom bryllupet er i mars.

Han forteller til TV 2 at det er hvordan Zalando svarte på klagen hans som gjør han skremt.

– Dette er i utgangspunktet ikke verdens ende for meg. Men jeg ble veldig overrasket og sjokkert over hvordan Zalando svarte da jeg tok kontakt for å spørre hvordan de ville løse problemet.

TV 2 har sett mail-tråden mellom Benyamin Zia og Zalandos kundeservice-mail.

SVAR: Dette var svaret Benjamin fikk da han sendte inn klage på at dressen var brukt. Foto: Skjermdump

I mailen skriver Zalando at de beklager for at dressen ikke er feilfri og gir han informasjon om hvordan han kan reklamere på varen.

– Dette er ikke en reklamasjonssak eller en feil. Det skulle ikke vært mulig for meg å kjøpe akkurat denne dressen. Hadde de tatt på dressen, ville de merket at den var brukt, forteller Zia.

Kvalitetssjekk

Pressekontakt i Zalando, Joelle Esmoris, sier til TV 2 at de ikke kan gå inn i detalj på denne saken.

– Vi kvalitetssjekker alle våre plagg. De aller fleste av våre kunder prøver kun varene én gang, og derfor er returnerte varer generelt i veldig god stand, sier Esmoris.

Pressekontakten understreker at det kan oppstå menneskelige feil.

– Kunden skal selvsagt få returnere denne varen helt uten kostnad, understreker Esmoris.