– Dette kan ikke fortsette

Forslagene fra Barnevernsinstitusjonsutvalget ble lagt fram nå i formiddag, med både barne- og familieminister og helseminister til stede.

Institusjonsutvalget ble satt ned sommeren 2022 etter Aftenpostens artikkelserie, Barna Norge svikter.



Utvalget foreslår blant annet at antall barnevernsinstitusjoner reduseres kraftig, fra 230 enheter til 100 enheter.

Moren til Mille og Mina, Kirsti Skogsholm, har møtt opp for å støtte krav om endringer for å forhindre at flere barn dør. Hun har i flere TV 2-saker påpekt svikt i psykiatrien, som førte til at hennes døtre ble kasteballer i systemet da de led av spiseforstyrrelser.



PÅ PLASS: Kirsti Skogsholm fulgte fremleggelsen av rapporten til Barnevernsinstitusjonsutvalget i dag. Foto: Olav Wold / TV 2.

– Jeg håper forslagene blir tatt på alvor og at det blir gjort noe. Det er ekstrem viktig for alle barna som bor på institusjonene, sier Kirsti Skogsholm.

Bakteppet er brutalt. Mange av barna som er plassert på barnevernsinstitusjoner får ikke hjelpen de trenger, skriver utvalget i sin utredning.



STATSRÅDER: Helse og omsorgsminister Ingvild Kjerkhol og barne- og familieminister Kjersti Toppe var til stede under fremleggelsen av rapporten. Foto: Olav Wold / TV 2.

– Dette er viktige forslag og jeg kan ikke tenke meg en viktigere rapport. Dette skal vi ta på alvor. Vi har ingen barn å miste, sier Kjersti Toppe.



– Dette gjelder de mest sårbare barna. Vi må lykkes med å hjelpe disse bedre. Vi skal blant annet bygge opp kapasiteten med flere langtidsplasser i psykiatrien, sier Ingvild Kjerkol.



Dette er historien til Mille og Mina i kortform: Mille og Mina Hjalmarsen rømte fra barnevernsinstitusjonen Fossum Ung, og ble funnet døde i en leilighet i Spydeberg natt til 8. januar i år. De døde trolig av en overdose, og en person er siktet for uaksomt drap. Vedkommende nekter straffskyld. TV 2 har i en serie reportasjer avslørt hvordan tvillingene ble kasteballer i psykiatrien. De lede av alvorlig spiseforstyrrelser, men ble til tross for en serie advarsler fra fagmiljøene skrevet ut fra psykiatrien og plassert på barnevernsinstitusjoner.



På en av disse barnevernsinstitusjonene ble de plassert med tvang, og mor Kirsti Skogsholm mener døtrene ble rusmisbrukere her. Den helga jentene rømte, mente Fossum ung det var fare for liv og helse. De ba politiet om nødsporing, men dette sa politiet nei til. Politiet har tatt selvkritikk på dette og beklaget overfor foreldrene.

Det gjelder spesielt de som har alvorlige psykiske problemer. Dette fører til lidelse og dødsfall, slik TV 2 har avdekket at skjedde med Mina og Mille Hjalmarsen.

– Barna har opplevd å bli sviktet gang på gang.

– En av jentene i utredningen opplevde å måtte flytte 20 ganger på tre år. En slik praksis kan ikke fortsette, framholder Barnevernsinstitusjonsutvalget.

Dette er forslagene

Her er noen av de konkrete forslagene som blir presentert for regjeringen:

Det skal bli slutt på at barn blir kasteballer i systemet og må flytte mye, brått og uten at de selv ønsker det Her foreslås det mer fleksibilitet i tilbudene og at det opprettes tre institusjonstyper, som skal tilpasses barnas hjelpebehov. Mer fleksible og robuste institusjoner skal sikre at barna får være i ro, og at man unngår brudd etter brudd i relasjonene til voksne, behandlere og venner. Alle barnevernsinstitusjoner skal ha tilknyttet et helseteam fra spesialisthelsetjenesten Tiltaket foreslås fordi mange av de 940 barna som bor på institusjon har store behov for psykisk helsehjelp som de ikke får dekket i dag.

Flere langtidsplasser i psykiatrien for barn bør etableres

Dette mener utvalget må til for å trygge barna som trenger det mest, slik at de får et helhetlig tilbud. Utvalget trekker spesielt fram barn med alvorlige spiseforstyrrelser og tilbakevendende suicidalitet.

Alle barn som skal flyttes til institusjon skal gjennom en tverrfaglig kartlegging av behov og ressurser

Her mener utvalget både helse, risiko og behovet for tilrettelagt opplæring skal gjennomgås, slik at barna tilbys et opplegg der de får forsvarlig hjelp.

Tilsynet med barnevernsinstitusjonene skal skjerpes



Utvalget mener statsforvalterne må ta et større ansvar for å vurdere forsvarligheten i barnas helhetlige tilbud. Det foreslås derfor regelmessige tilsyn på tvers av barnevern, psykiatrien og utdanningssektoren for barna på institusjon.

Vil gi spesialisert rusbehandling også til barn



I dag er rusproblemer hos barn definert som et atferdsproblem og dermed barnevernets ansvar. Først den dagen de fyller 18 defineres rusproblemet som et helseproblem. Utvalget foreslår at ansvaret for spesialisert rusbehandling av barn flyttes fra barnevernet til helsevesenet.

Et eget sikkerhetspsykiatrisk tilbud for barn



Nytt tiltak for å gjøre kriminalomsorgen og helsetjenesten bedre i stand til å møte barn som begår alvorlig kriminalitet. Det foreslås også flere plasser i ungdomsenhetene, såkalte lavsikkerhetsplasser for å styrke innsatsen for å få de unge tilbake i samfunnet.

Kraftig opprustning av kommunale botiltak



Utvalget mener kommunale botiltak med heldøgns omsorg kan være det riktige tilbudet for noen ungdommer som barnevernet har overtatt omsorgen for. Og at slike nye tiltak etableres som et alternativ til barnevernsinstitusjon som kan fungere for enkelte.

Utvalget mener også det bør opprettes tilbud om støttehjem for barna på institusjon og framholder:

– Vi som samfunn har et ekstra stort ansvar for disse barna som ikke kan få hjelpen og støtten de trenger i egen familie. Tidligere gjennomganger har vist at det ikke er nok at alle tjenester gjør det de skal. Vi må alle gjøre litt mer, bygge lag rundt barna, som gjør at de ikke faller mellom sektorsiloer, heter det i rapporten.



– I dag er de sykeste barna i barnevernet de største kasteballene. De overlates til kommersielle aktører, fordi det offentlige ikke har bygget opp nok kapasitet og kompetanse. Dette er de kommersielles forretningsmodell. Det er en skandale for oss som samfunn at vi har latt det gå dit, men jeg håper det er vilje til å gjøre noe med det nå, sier stortingsrepresentant Hege Bae Nyholt i Rødt.