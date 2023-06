Dette kan hindre motoffensiv: – I en vanskelig situasjon

Natt til lørdag ble opptil 15 raketter og 18 droner fra russisk side skutt ned over den Kyiv, ifølge ukrainske militærmyndigheter.



Mens rakettene fortsetter å regne over den ukrainske hovedstaden kommer president Zelenskyj med en uttalelse som det har vært bygget høye forventninger til.

I et intervju med Wall Street Journal sier presidenten at Ukraina er klare for å sette i gang en etterlengtet motoffensiv.

– Vi har stor tro på at vi vil lykkes.

– Jeg vet ikke hvor lang tid det vil ta. For å være ærlig kan det utarte på mange måter, men vi skal gjennomføre en offensiv, og vi er klare, forsikrer han.

Ukraina håper en motoffensiv og potensielt gjenvinning av områder vil forandre dynamikken i krigen.

DRONEANGREP: En bygning i Kyiv totalskadd etter droneangrep i slutten av mai. Foto: Sergei Supinsky/AFP

– Skapt en forventning

I mai sa Zelenskyj at de trengte flere pansrede kjøretøy fra Vesten før de starter en motoffensiv.

Zelenskyj har senere deltatt på en rekke møter i utlandet der han har økt presset mot andre land for å få levert mer forsvarsmateriell.

General og tidligere forsvarssjef Sverre Diesen sier ukrainerne i det lange løp er under et press om å starte offensiven – nettopp fordi en motoffensiv har ligget i kortene over lengre tid.

– Det er skapt en forventning både i Ukraina og internasjonalt ved at ukrainerne nå har et behov for å vise at de evner å utnytte det vestlige materiellet som de etter hvert har fått.

Samtidig tror Diesen at Ukraina kan være interessert i å vente så lenge som mulig før de setter i gang en motoffensiv.

Diesen mener at spesielt ett moment kan påvirke hvor lang tid det tar før vi faktisk ser handling av Zelenskyj lovnader på slagmarken.

IKKE KAMPFLY: Tidligere forsvarssjef og general Sverre Diesen peker på faktor som kan gjøre Ukrainas motoffensiv vanskelig. Foto: Ditlev Eidsmo

– Ukraina har fortsatt ikke så mye materiell, og de ikke har fått så god tid til å trene med det nye utstyret. Derfor kan det hende de trenger litt mer tid.

Han legger til:

– Ukrainerne er egentlig i en litt vanskelig situasjon. Jeg tror kanskje de gjør lurt i vente så lenge som mulig.

Mangler én viktig brikke

Diesen peker på Russlands angrep mot Kyiv og andre byer. Han sier denne krigføringen skyldes flere ting.

– I en viss grad er det et resultat av at Russland ikke har mye annet de kan gjøre, ettersom det er fullstendig stagnasjon for dem ved fronten når det kommer til å sette i gang nye bakkeoperasjoner.

En annen årsak er at de ved å angripe byene, tvinger Ukrainas luftvern til å bistå ved andre steder enn frontlinjen.

I LUFTA: Ukraina mangler slagkraft i lufta. Foto: Ritzau

– Det er et forsøk på å binde det ukrainske luftvernet til å forsvare Kyiv og andre byer, som selvfølgelig gjør at det blir mindre luftvern for å bistå de ukrainske hæravdelingene ved en potensiell motoffensiv, sier Diesen.

Den tidligere forsvarssjefen viser til at Ukraina ikke har moderne kampfly, og at de derfor må lene seg på luftvern for å holde himmelen fri for russiske fly – noe som kan hindre en vellykket ukrainsk motoffensiv.

– Uansett hvor og på hvilken måte Ukraina setter i gang en bakkeoffensiv, er det ingen som til dags dato har gjennomført en stor og avgjørende bakkeoperasjon uten en betydelig del av luftherredømme, og det kan heller ikke Ukraina gjøre – uten moderne kampfly som overgår de russiske.

Russisk utvikling

Diesen tror samtidig at Russland har lært av sine feil så langt i krigen, og at de begynner å bli bedre organisert.

– Ukrainerne sier også at det vil være en stor feil å undervurdere russerne, på den annen side tror jeg vi skal være klar over at mange av svakhetene hos det russiske forsvaret er systemiske.

Diesen mener Russlands evne til å forbedre seg derfor er begrenset.

– Jeg tror ikke Russland er i stand til å endre de grunnleggende svakhetene vi ser med kommandokontroll, ledelse og logistikk, men at de til en viss grad kan forbedre seg på tekniske ting, sier Diesen.

Det britiske forsvarsdepartementet skriver i sin oppdatering lørdag at Russland fortsetter med å sette ut styrker i Bakhmut, øst i Ukraina, samtidig som soldater fra Wagner-gruppen fortsetter sin tilbaketrekking.

Luftbårne styrker stadig viktigere for Russland

Kampen om Bakhmut i Øst-Ukraina har lenge stått som det viktigste slaget i krigen, og kampene pågår der fortsatt.

De skriver videre at de russiske luftbårne styrkene har fått en stadig viktigere rolle i Bakhmut, med to brigader i området.

– Russiske kommandører har trolig prøvd å holde disse relativt kompetente styrkene som en oppspart reserve, skriver de.

Men det kommer ikke uten en hake, ifølge britisk etterretning.

– Siden disse styrkene har blitt plassert utover hele frontlinjen i Bakhmut, vil trolig hele den russiske hæren bli mindre fleksible når det kommer til å reagere operative utfordringer.