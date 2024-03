Dette kan gi svar

Offshore-helikopteret som styrtet onsdag var på vei tilbake fra en øvelse utenfor Bergen. Fem personer ble skadet, og én omkom i ulykken.

– Det virker som helikopteret har truffet vannet med relativt lav hastighet, i og med at folk har overlevd og skroget er ganske helt, sier Tony Kråkenes i SINTEF, som har forsket på helikopterulykker i en årrekke.

Likevel ble en dør, litt av et rotorblad og to peilesendere funnet løsrevet fra helikopteret, ifølge NTB.

– Det er jo slik at når man har en evakueringssituasjon på vannet, så slår man ut både vinduer og dører for å lettere komme ut. Så det er ikke så unaturlig at døra er separert fra resten av helikopteret, sier Kråkenes.

Blir sentral

Lørdag formiddag ble helikoptervraket fraktet til Haakonsvern marinebase for videre undersøkelser. Her skal blant annet Havarikommisjonen undersøke helikopterets ferdsskriver.

SKAL UNDERSØKES: Det viktigste er å undersøke er ferdsskriveren, ifølge Kåre Halvorsen i Havarikommisjonen. Her med et eksempel på et slikt apparat. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

Den «svarte boksen» blir sentral for å få svar på hva som gikk galt.



– Den blir brakt til avlesing, og deretter analysert. At ferdsskriveren har vært nede på drøyt 200 meter dyp, skal den tåle fint. Den er godt beskyttet mot slag, trykk og varme, sier avdelingsleder for lufttransport i Havarikommisjonen, Kåre Halvorsen.



Han viser fram en ferdsskriver som likner den som var installert i ulykkeshelikopteret.

– I denne sitter noen minnemoduler. Det er dem vi først og fremst er ute etter, forklarer han.

Kan være taleregistrator

For å forstå hvorfor ferdsskriveren er så sentral, har TV 2 vært i kontakt med flere eksperter.

– En ferdsskriver i et luftfartøy av denne typen er en avansert innretning. Den tar opp mange hundre parametere som beskriver hvordan et helikopter blir fløyet.

Det sier John Kristoffersen, leder av Flysikkerhetskomiteen.

SOLID: Ferdsskriveren er godt beskyttet mot slag og trykk og varme, ifølge Havarikommisjonen. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

– Den gir informasjon om motorer, gearbox, rotorsystem, høyde og fart og kan si noe om hva som foregikk i øyeblikket ulykken skjedde, forklarer Kristoffersen.

Tony Kråkenes i SINTEF viser til at en egen taleregistrator kan være montert i samme boks som ferdsskriveren. Den kan i så fall registrere tale og kommunikasjon som foregår i cockpit, sier Kråkenes.

Per nå er det uvisst om ulykkeshelikopteret har en slik taleregistrator.

– Det viktigste nå er å analysere innholdet i ferdsskriveren og se om det kan kaste lys over det som skjedde de siste sekundene før krasjen, sier Kråkenes.