Dette kan du se på TV i jula

Det nærmer seg med stormskritt.

Tida der man kan krype opp i sofaen med et pledd, noe godt i glasset og en julefilm på tv-en. Men når er det egentlig ting går? Vi har laget en oversikt, så du slipper.

Kvelden før kvelden

Stresset øker, spenningen stiger og de siste forberedelsene gjøres før den store dagen. Alt du ikke har rukket å gjøre i desember, bør gjøres i dag. Men er det ikke mer fristende og deise ned i godstolen og se på litt god jule-TV?

Her er et forslag til hvordan en komplett TV-dag kan se ut:

God Jul Norge: På TV 2 Direkte 08:10 sparkes julesendingene til God Morgen Norge i gang. De ekstra julesendingene går på lillejulaften og julaften.

Snekker Andersen og Julenissen (2016): 15:40 NRK 1.

For oss som elsker Alf Prøysens klassiker fra 1959 om snekker'n og julenissen som bytter roller for én kveld (SPOILER!), så er lille julaftens visning av spillefilmen fra 2016 en forsmak på kosen.

Snekker Andersen og den vesle bygda som glemte at det var jul (2019): 17:50 NRK 1.

Og dersom du ikke får nok av bred Hedmarksdialekt og julekos i Prøysen-stil, så går faktisk oppfølgeren til Snekker Andersen og Julenissen rett etterpå! Spillefilmen Snekker Andersen og den vesle bygda som glemte at det var jul fra 2019 er ikke overraskende en kombinasjon av Snekker Andersen universet med Alf Prøysens barnebok Den vesle bygda som glemte at det var jul. Hva mer kan man be om på en førjulskveld?

CHERIO MISS SOPHIE: Er han sjamerende eller er han er gris? De lærde strides. Foto: NTB

Kvelden før Kvelden 19:40 NRK 1.

Klassikeren. I år ledes det folkekjære programmet av Ingrid Gjessing Linhave og Robert Stoltenberg, sammen med kokk Christoffer Haatuft.



Grevinnen og Hovmesteren (1963) 21-ish NRK 1.

Det blir liksom ikke jul uten. Av en eller annen merkelig grunn. Innsalget om den overstadig berusede hovmesteren og den senile (?) grevinnen sendes underveis i Kvelden før Kvelden på NRK. Men visste du at det litt begredelige selskapet ikke egentlig er ment å være nyttårsaften, slik mange tror?

Elf (2003) TV Norge 17:25.

Jada, det finnes andre TV-kanaler enn NRK og TV 2 Direkte. På TV Norge vises filmen Elf, med Will Ferrell i hovedrollen.

Her er lista i kortversjon: Lille Julaften God Jul Norge på TV 2 Direkte 08:10 Snekker Andersen og Julenissen (2016) 15:40 NRK 1

Snekker Andersen og den vesle bygda som glømte at det var jul (2019) 17:50 NRK 1

Kvelden før Kvelden 19:40 NRK 1

Grevinnen og Hovmesteren (1963) 21 ish NRK 1

Elf (2003) TV Norge 17:25

Julaften: Tre nøtter til Askepott 11:00 NRK 1

Reisen til julestjernen ( 1976) 12:25 NRK 1

Donald Duck og vennene hans 14:00 NRK 1

Pippi Langstrømpe (1969) 15:05 NRK 1

Tre Nøtter til Askepott (2021) 16:40 TV 2 Direkte

Sølvguttene synger julen inn (2023) 17:00 NRK 1

Karl-Bertil Jonssons julaften (1975) 17:40 NRK 1

1.juledag Polarekspressen (2004) 14:05 TV3

Solan og Ludvig- Jul i Flåklypa (2013) 16:15 TV 2 Direkte Flåklypa Grand Prix (1975) 19:25 TV 2 Direkte Love Actually (2003) 21:25 TV 2 Direkte



Julaften

Kanskje du bør forberede ribba, eller støvsuge barnåler fra stuegulvet før gjestene kommer. Men du kan også ta deg en kaffe og sette deg foran skjermen for en velfortjent pause. Da kan du for eksempel starte med:

Snekker Andersen og Julenissen (1973): 09:00 NRK 1.

Hver julaften siden 1973 har NRK sendt en stillbilde-film versjon av barneboken Snekker Andersen og Julenissen av Alf Prøysen. Hans Normann Dahl har illustrert Prøysens historie og fortellerstemmen er Svein Erik Brodal.

Tre nøtter til Askepott: 11:00 NRK 1.

Ingen jul uten Knut Risan. Den østtyske/tsjekkoslovakiske tolkningen av eventyret om Askepott fra 1973 skal rulle over skjermen i år også. Ifølge NRKs egne tall så hele 932 000 på filmen julen 2021! Men da var det tross alt omikronvirus og all mulig fandenskap- så ikke rart folk satt benket foran tv-en.

ASKEPÅÅTT: Passet virkelig skoen kun til èn av jentene i landsbyen? Foto: Filmexport

Reisen til julestjernen (1976): 12:25 NRK 1.

Same procedure as every year så kommer altså Reisen til julestjernen rett etter Askepott på NRK. Hanne Kroghs versjon fra 1976 om gulltopp. Det finnes en nyinnspilling av denne også. I 2012 kom Nils Gaups versjon av den folkekjære julefilmen, som er basert på teaterstykket med samme navn fra 1924.

Donald Duck og vennene hans 14:00 NRK 1.

Hvorfor heter det ikke Timmy Gresshoppe og vennene hans? Uansett: tegneserieklassikeren skal selvfølgelig vises i år også. Visste du at mannen som har den norske stemmen til Donald også har stemmen til den irriterende «plaprefuglen» i Donald Duck og vennene hans?

Pippi Langstrømpe (1969): 15:05 NRK 1.

Om skjorta er strøket og ungene er kledd så kan man jo ta seg tiden til litt back to back Pippi-filmer på NRK.

Tre Nøtter til Askepott (2021): 16:40 TV 2 Direkte.

Dersom du ikke har fått nok av Tre Nøtter til Askepott innen nå så er det jo klart TV 2 kan friste med å vise nyinnspillingen fra 2021. Ja, gjestene har vel kanskje allerede kommet og Sølvguttene begynner om 20 min, men Astrid S er med i denne!

SØLVSTRUPER: Det finnes ikke mye vakrere enn Sølvguttene på julekvelden. Det gjør jo ikke det. Foto: Annika Byrde

Sølvguttene synger julen inn (2023): 17:00 NRK 1.

Åpenbart.

Karl-Bertil Jonssons julaften (1975): 17:40 NRK 1.

En juleklassiker. Den svenske tegnefilmen fra midten av 70-tallet må i hvert fall stå på i bakgrunnen når dere setter dere til bords?

1. juledag

NRK har kanskje de fleste klassikerne på julaften, men på 1. juledag eller «boxing day» om du vil, er det de andre kanalenes sjanse til å skinne.

Polarekspressen (2004) 14:05 TV 3.

Det er noe med litt halvdårlige animasjoner og julesanger signert Josh Groban fra tidlig 2000-tall som bare gir den riktige stemninga første juledag.

DANCING PM: Noen anklager han for #metoo, noen hyller dansingen hans. Alle ser vi Love Actually i jula. Foto: Universal/Dna/Working Title/Kobal/REX

Solan og Ludvig- Jul i Flåklypa (2013): 16:15 TV 2 Direkte.

Den nye som refereres til under.

Flåklypa Grand Prix (1975): 19:25 TV 2 Direkte.

Ivo Caprinos mesterverk fra 1975. Dersom du ikke er like fan av de nye animerte versjonene så vises den gode gamle originalen på TV 2 Direkte.

Love Actually (2003) 21:25 TV 2 Direkte

Er denne filmen cancelled? Ikke for TV 2 i hvert fall. Den romantiske komedien om førjulstid i London går sin seiersgang i de tusen hjem rundt juletider og 1. juledag kan du se den på lineær-TV også.