Dette kan du glede deg til i 2023

Vi starter med kanskje det beste kommende år kan gi oss.

Mer fri.

2022 har nemlig vært et år hvor mange helligdager har havnet i helger, noe som gir færre fridager enn mulig.

Vi har til sammen ti fridager i løpet av året. Fem av disse dagene er bevegelige.

I 2023 er fire av fem bevegelige fridager på ukedager. Det vil si, inkludert de andre fridagene, at ni av tolv dager ender på ukedager.

Slike dager gir deg fri utover det som er den vanlige ferien. Et eksempel er Arbeidernes dag 1. mai.

De bevegelige fridagene kan i år gi lang påskeferie og mange muligheter for langhelger.

1. mai. (mandag)

17. mai. (onsdag)

1. juledag. (mandag)

2. juledag, (tirsdag)

Bedre økonomi

Høyere rente og inflasjon har gitt folk dårligere råd i år.

Slik vil det være litt til, men så peker pilene oppover.

– Heldigvis kan dette ta slutt i løpet av 2023. Vi vil nok ikke se så mye resultater av det tidlig i 2023, men på mot slutten av året vil forhåpentligvis prisveksten ha kommet en del ned, sier forbrukerøkonom Cecilie Tvetenstrand i Storebrand.

OPTIMIST: Cecilie Tvetenstrand er optimistisk for økonomien i 2023 Foto: Frode Sunde / TV 2

– Når prisene går ned, så blir det litt lettere for alle i hverdagen, fortsetter hun.

Ifølge økonomieksperten vil boliglånsrenten bli enda høyere, før den stopper. Hvis blant annet prisveksten kommer ned på et stabilt lavere nivå, kan det føre til at rentene etter hvert settes noe ned igjen, men det kan ta litt tid.

– Det kan bli en tøffer vinter, så gjør noe med det du kan. Det er å ha god oversikt. Ikke la overraskelser komme brutalt, sier hun.

Økonomen gir deg noen gode råd inn mot året:

Tre gode råd for bedre økonomi i 2023: Oversikt:

Skaff deg oversikt over økonomien. Hva har du av inntekter, og hva har du av utgifter. Del inn i faste utgifter. Husleie, boliglån, forsikringer, strøm, strømmetjenester og andre abonnement. Er det noe av dette du ikke trenger, eller kan du forhandle på prisen?



Stopp pengetyvene:

Få oversikt over pengetyvene. Sjekk kontoutskriften etter noen småvaner som tar penger. Spesielt hvis du ofte har Er du tom på konto, men likevel føler at man ikke har brukt noe. Sett deg ned, se hvor mye det blir brukt på ulike ting.



Forkant:

Sett opp en liste over hva du ønsker å bruke pengene på. Spar til bufferkonto for å være i forkant av overraskelser.



Planlegg:

Lever du på etterskudd med kredittkort eller forbrukslån, så sett opp en plan for å betale ned dette så raskt som mulig. Og hvis du sliter med å betale en regning så ta kontakt med dem du skylder penger for å få delt opp eller utsatt betalingsfristen får å unngå at det går til inkasso.



Det aller viktigste. Behold jobben.

Billigere strøm

For mange har strømregninga gjort et større innhogg i økonomien enn tidligere.

Heldigvis blir dette også bedre.

– Det ser ut til å bli betraktelig lavere strømpris i hele 2023, sier Marius Holm Rennesund, kraftanalytiker i Thema Consulting Group.

Ifølge analytikeren ser kommende vintermåneder bedre ut.

BILLIGERE: Strømmen vil bli billigere i kommende år. Foto: Frode Hoff / TV 2

– Vi snakker fort en snittpris på rundt 2 kroner til 2,50 kroner i Sør-Norge. Så blir det bedre utover mot sommeren. Tidligere lå prognosen på over 5 kroner i vinter, forteller Rennesund.

– Frykten for at det ikke er nok gass i Europa er over. Det har gjort at forventingen til prisen har sunket en del, sier han.

Fred i Ukraina?

Selv om ekspertene er tvilende, kan 2023 bli året krigen i Ukraina stanser.

– Jeg tror ikke på fred, men i de mest positive scenarioene kan den intense krigføringen stoppe, sier Sven Holtsmark, professor ved Institutt for forsvarsstudier til TV 2.

Palle Ydstebø er oberstløytnant ved Krigsskolen. Han tegner også flere mulige scenarioer i løpet av året hvor krigen tar slutt.

– Ukraina kan i beste fall kan avgjøre krigen i 2023. Da må de få så mye økonomisk og militær bistand fra vesten at de kan bygge tilstrekkelig styrkeoverlegenhet i kritiske områder og gjennomføre offensiver, slik at de russiske styrkene blir drevet tilbake over grensen, sier Ydstebø.

Et annet scenario er at Russland klarer å mobilisere styrker som kan gå på offensiven. Dersom det skjer kan man igjen se en slitasjekrig vi har sett i høst.

Fint år for boligkjøp

Boligprisene har steget jevnt og trutt de siste årene. Mange har slitt med å komme seg inn i et knallsterk boligmark.

Fra september til november falt boligprisene 6,5 prosent.

Norges Bank, SSB og Eiendom Norge tror prisene skal falle videre mellom 3,5 til 5 prosent i 2023.

TV 2 har pratet med flere økonomer. De tror fallet kan bli mye kraftigere.

Mange kan tjene på et prisfall.

– Alle yngre generasjoner eller de som ønsker seg en større bolig, de er egentlig tjent med at boligprisene kommer litt mer ned igjen. Så jeg er egentlig ikke så skeptisk til det, selv om det er brutalt akkurat når det skjer, sier Anders Johansen, sjefstrateg i Danske Bank.