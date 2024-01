Dette kan bli Norges nye eksporteventyr

MIKROBRIKKER: Slik ser de ut. I plastemballasjen ligger 400 mikrobrikker, hjernen i avanserte sensorer for måling av trykk, aksellerasjon og gasser. Norge har blitt en viktig aktør innen forskning og utvikling av mikrobrikker. Men i dag er et politisk sårbart Taiwan totalt dominerende i produksjonen av diss viktige brikkene. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

Det finnes overalt. I biler, mobiltelefoner, barneleker, kjøleskap og elektriske anlegg.

På terskelen til det grønne skiftet, og i møte med en eldrebølge med behov for avansert velferdsteknologi, blir disse bitte små datahjernene enda mer uunnværlige.

Vi er avhengige

At mikrochippene brukes overalt, setter hele verden i knipe, inkludert Norge.

Grunnen er at den absolutt største produsenten, Taiwan, er under konstant press fra Kina.

Nå har EU og USA startet programmer for hundrevis av milliarder dollar og euro for å gjøre seg mindre avhengige av å importere mikrobrikker fra landet.

Administrerende direktør Håkon Haugli og konsernsjef Alexandra Beck Gjørv i Innovasjon Norge etterlyser at norske myndigheter tar et krafttak for å sikre norskutviklede mikrobrikker.

HØYPRODUKTIVT: Håkon Haugli i Innovasjon Norge mener mikrobrikker han bli en norsk eksportsuksess på linje med olje, gass og og fisk. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

– Det handler om forsyningssikkerhet. Det finnes ikke et eneste samfunnsområde hvor mikrobrikker ikke er sentralt. Vi er på jakt etter arbeidsplasser med høy produktivitet, for å erstatte de veldig høyproduktive arbeidsplassene i norsk olje- og gassnæring. Og dette er en slik næring, sier Håkon Haugli.

TV 2 ble med de to teknologilederne til Sintef MiNaLab for å se på noe av det aller fremste innen norsk mikrobrikkeproduksjon.

Her inne lages blant mye annet mikrobrikker og sensorer som allerede finnes i det aller meste av verdens fly. En brikke koblet til sensorer som måler lufttrykket og er helt sentralt blant annet for nøyaktig og stabil høydemåling.

I verdenstoppen

Senteret har også utviklet noen av verdens mest avanserte sensorer for måling av ulike gasser på oljeinstallasjoner.

– Da de skulle identifisere koronaviruset, fikk vi henvendelser fra Slack Institute i California for å finne ut hva korona egentlig var laget av. Vi har rett og slett kompetanse i verdenstoppen, sier Sintef-sjef Gjørv.



STOLT SJEF: Konsernsjef i Sintef, Alexandra Beck Gjørv, mener Norge har blitt en viktig aktør innen forskning og utvikling av mikrobrikker, men at potensialet er enda større. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

Hun mener Norge bør satse tungt for å beholde denne posisjonen og dermed kunne konkurrere mot resten av verden. Hun tror dette vil kunne bli både veldig lønnsomt og gi mange spennende arbeidsplasser.

Kjemisk rent

Mikrobrikkeproduksjon er ekstremt krevende. Lokalene må være kjemisk fri for alle typer forurensning.

Et støvkorn her inne kan være like katastrofalt som et lass med grus på en skøytebane.

Prosedyren for i det hele tatt å komme inn er uhyre streng. Her må alt desinfiseres, og vernedrakter, briller, hansker, skoposer og hette på hodet er obligatorisk.

Produksjonsutstyret er ekstremt avansert, og inntjeningen per ansatt ligger skyhøyt over det som er vanlig i mye annen industriproduksjon. Fem ingeniører styrer prosessen. Ti teknikere passer på utstyret. Bare femten personer har ansvaret for at hundretusenvis av mikrobrikker av høyeste kvalitet kan sendes ut i verden hvert år.

NORGES RENESTE FABRIKKLOKALE? Sintef MiNaLab i Forskningsparken på Blindern er Norges eneste uavhengige forsknings- og produksjonsanlegg for mikrobrikker. Her er det støvfritt og kjemisk rent. Det gule lyset gjør at lokalene i virkeligheten er et mørkerom for infrarødt lys, noe som er nødvendig når man skal brenne mikroskopiske mønstre inn i silisiumplater. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

Muligheter for milliarder

Mikrobrikkeindustri er allerede en relativt viktig næring i Norge, med en årlig omsetning i timilliardersklassen. Men nå håper Sintef og Innovasjon Norge på enda kraftigere vekst.

Både norsk og internasjonal industri bruker MiNaLab til produksjon av nøkkelkomponenter i dag, men med økt satsing over statsbudsjettene kan Norge ta sjumilssteg, tror både Haugli og Beck Gjørv.



HAR TRUA: Digitaliseringsminister Karianne Tung, som selv har bakgrunn fra Sintef-miljøet og NTNU, ser store muligheter for at Norge kan bli ledende innen utvikling, forskning og produksjon av mikrobrikker. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

Og regjeringens nye digitaliseringsminister, Karianne Tung (Ap), er langt på vei enig.

– Det er sterke teknologimiljøer i Norge som jobber med dette, og jeg har stor tro på at denne næringen bare blir viktigere og viktigere i det norske næringslivet totalt sett, sier Tung til TV 2.