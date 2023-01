Dette kan avgjøre de neste ukene

De siste ukene har det vært tøft å gå på jobb på norske sykehus.

På akuttmottaket ved Nordlandssykehuset i Bodø er sengepostene helt fulle.

– Det er veldig mye influensa som går nå for tiden. Det er RS-virus og luftveissykdommer, i tillegg til korona, sier Anders Fløttskjær, sykepleier og verneombud ved Nordlandssykehuset i Bodø.

Han forteller at dette sliter ut de ansatte ved sykehuset. Inkludert ham selv.

PÅ JOBB: Fulle sengeposter gjør at de ansatte må jobbe ekstra hardt for tiden. Foto: Robin Jensen / TV 2

– Nå er det på tampen av vakten, så da er man sliten, men jeg er ved godt mot, sier Fløttskjær.

Gul beredskap

Antallet pasienter som har luftveissykdommer og behov for isolat er så høyt at Nordlandssykehuset har valgt å gå over til gul beredskap.

– Den er alvorlig for tiden. Vi har et økt trykk av antall syke pasienter. I tillegg opplever vi økt sykdom blant våre ansatte, sier Frode Hansen, klinikksjef ved prehospital klinikk ved Nordlandssykehuset.

BEKYMRET: Frode Hansen, klinikksjef ved prehospital klinikk ved Nordlandssykehuset mener situasjonen er alvorlig. Foto: Robin Jensen / TV 2

Og det er ikke bare i Nordland det er utfordringer.

TV 2 har tidligere skrevet om at kapasiteten på Drammen sykehus er helt sprengt.

– Mange pasienter har blitt liggende i mottak i mange timer, opptil 10 og 14 timer, sa lege ved akuttmottaket Kristin Vo.

Rekordhøye innleggelser

Smitteverndirektør Trygve Ottersen i FHI forklarer at kapasitetsproblemene ved sykehusene har hengt sammen med antallet innleggelser den siste tiden.

– Det vi har sett er at i uken rett før nyttår hadde vi et rekordhøyt antall innlagte med luftveissykdommer på sykehus. Det er klart at utfordringen for sykehusene da var svært stor, sier han.

DIREKTØR: Trygve Ottersen er områdedirektør for smittevern ved Folkehelseinstituttet. Foto: Gorm Røseth / TV 2

Ottersen forteller at antallet er lavere nå enn på det verste. Men det er fortsatt høyt og kommer til å være det i flere uker framover.

– Så belastningen på sykehuset vil forbli høy.

Influensa er en joker

Folkehelseinstituttet følger nøye med på hvilke sykdommer som vil ramme hardest i vinter. Influensa, korona og RS-virus er alle på radaren.

Ottersen mener influensaen blir en joker framover. Den kan avgjøre om situasjonen blir bedre eller verre for slitne sykehusansatte rundt i landet.

SYK: Influensasmitte kan bli avgjørende framover, mener Folkehelseinstituttet. Foto: Sverre Saabye/TV 2.

– Det er veldig vanskelig å si hvordan utviklingen av influensa blir nå. Grunnen er at vi ofte ser at juleferien gir en liten brems, også tar det seg som regel opp igjen, sier han.

Vanligvis pleier influensasmitten å øke igjen fra uke 2. Men fordi årets influensasesong startet tidlig, er vi kanskje forbi det verste.

– Influensaen er definitivt en joker for de neste ukene sier Ottersen.