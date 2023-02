Dette kaffegrepet kan redusere betennelse i kroppen

MELK I KAFFEN? En ny dansk studie viser at melk i kaffen kan redusere betennelse i kroppen. Foto: Terje Bendiksby

Nordmenn er i verdenstoppen når det gjelder kaffedrikking, og hele tre av fire foretrekker den svart, ifølge en undersøkelse gjort av Kaffe.no.

Men en melkesvekk i kaffekoppen kan lønne seg, skal vi tro ny dansk forskning.

Studien, som er utført av matforskere ved Universitetet i København, viser at melk i kaffen kan redusere betennelse i kroppen.





– Overraskende funn

Kaffe inneholder store mengder av en type antioksidanter som kalles Polyfenoler, som er kjent for å ha betennelsesdempende egenskaper.

I kombinasjon med melk blir denne effekten enda større.

FORSKER: Marianne Nissen Lund er bland forskerne som fant ut at melk i kaffen kan minske betennelse i kroppen. Foto: Claus Boesen

– Funnene viser at polyfenoler binder seg til proteinene i melken og dermed forsterkes den betennelsesdempende prosessen, sier den danske forskeren Marianne Nissen Lund til TV 2.

Det var forskning.no som først omtalte saken.

At kaffe kan minske betennelse i kroppen er ikke nytt, men at melk kan styrke denne effekten er ikke forsket på tidligere, ifølge Nissen Lund.

– Det er overraskende og svært interessante funn. Vi er i en tidlig fase av forskningsprosjektet, men ønsker å se videre på helseeffektene av dette, sier hun.

Per nå er studien kun testet på celler i et laboratorium, men målet er å få flere svar ved å teste på dyr og mennesker.

De danske forskerne har imidlertid kun testet kaffe blandet med melk fra kuer.

– Vi vet foreløpig ingen ting om man vil få samme effekten dersom man har havremelk, eller annen plantebasert melk i kaffen, sier forskeren.

Kritisk

Å spise mat som skal dempe betennelse i kroppen har de siste årene skutt i været.

Immunolog og professor i medisin ved Universitetet i Oslo, Anne Spurkland, er skeptisk til mattrenden.

– Betennelse skal ikke nødvendigvis bekjempes. Ved å snakke om antiinflammatorisk kosthold sykeliggjør vi en helt normal prosess som skjer i kroppen, sier Spurkland.

Hun mener at friske mennesker ikke skal fokusere på om maten de spiser bidrar til mindre betennelse i kroppen.

GOD HELSE: Å spise variert i tillegg til mye frukt og grønt er den beste oppskriften for god helse, sier immunolog og professor Anne Spurkland. Foto: Terje Pedersen

Kroppen bruker betennelse for å fjerne syke celler eller fremmede stoffer som truer kroppen, forklarer professoren.

I noen tilfeller stopper ikke denne betennelsesprosessen, fordi det er forhold i kroppen som holder prosessen ved like.

Det finnes flere sykdommer hvor kronisk betennelse er en del av sykdomsbildet, blant annet autoimmune sykdommer, hjerte- og karsykdommer eller kroniske lungesykdommer.

– Spiser du mye frukt og grønt, fisk og grove kornprodukter vil du styrke immunforsvaret. Det bidrar også til å redusere behovet for betennelse i kroppen. Én enkelt matvare vil ikke ha helsefremmende effekt i seg selv. Det er helheten i kostholdet som teller, sier Spurkland.

– For å ha et best mulig immunforsvar er det altså viktig å spise variert og gjerne litt færre kalorier enn det man trenger. Man bør også unngå mye sukker og fett.