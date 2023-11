Dette irriterer oss mest på kontoret

For sju av ti nordmenn som har en kontorjobb er et åpent kontorlandskap en viktig del av jobbhverdagen.

Er du en av de som har en slik utforming på kontoret, da er det kanskje mye du irriterer deg over.

En undersøkelse viser at dette er en kilde til irritasjon, spesielt dersom kontorutformingen ikke er godt planlagt.

– Vi er forskjellig

1000 yrkesaktive personer som jobber delvis eller helt på kontor utenfor hjemmet svarte på et spørreskjema, som ble gjennomført i uke 35 til 39 i år.

Undersøkelsen er gjennomført av YouGov på vegne av Technopolis.

KONTORET: Slik blir vi mer og mer vandt til å se kontorer. Foto: Vidar Ruud / NTB

På andre plass er det delt mellom ting som irriterer oss. Der er kollegaer som tar telefonen eller deltar i møter ved pulten sin. I tillegg synes vi det er irriterende at kollegaer snakker om ting som ikke er jobbrelevant.

På førsteplass er det mest irriterende at kollegaer snakker til deg når du er konsentrert.

Norgessjef for Technopolis, Alf Astrup, har de siste årene vært med på å utforme mange kontorer de siste årene.

Han mener funnene i undersøkelsen viser at det er viktig å kartlegge hva kontoret skal brukes til, og hvilke behov kontorlokalet skal dekke.

Men han er ikke særlig overrasket over hva som kom frem.

SJEF: Alf Astrup er norgessjef for Technopolis. Foto: Technopolis

– Vi er jo veldig forskjellige mennesker. Noen vil jo snakke med folk hele tiden, mens andre gjerne har et behov for å sitte på et kontor. Så sånn sett er det ikke overraskende, sier Astrup.

Dermed er det også mange ulike ting som irriterer oss. 17 prosent av de som deltok på undersøkelsen sier at de ikke kan fordra at folk spiser ved pulten sin, mens 14 prosent svarte at det er irriterende at kollegaer ikke holder pulten sin ryddig.

Viktig med tiltak

Seksjonsleder Gunn Robstad Andersen ved seksjon for arbeidsmiljøfag i Arbeidstilsynet sier til TV 2 at funnene i undersøkelsen reflekterer typiske utfordringer.

– Det er viktig at virksomheter som velger åpent kontorlandskap har vurdert om og hvordan en slik løsning passer for de typiske arbeidsoppgavene til de ansatte og hvordan løsningen påvirker dem.

TYPISK: Arbeidstilsynet er ikke veldig overrasket over funnene i undersøkelsen. Foto: Arbeidstilsynet

Hun sier at selv om man kommer frem til at åpent kontorlandskap er det viktig å ha ulike tiltak, for å sikre at det blir en god arbeidsflyt og at løsningen ikke går ut over helsen til de ansatte. Dette kan for eksempel være husregler for oppførsel på kontoret, mulighet for avskjerming, lett tilgjengelig støtterom og lett tilgjengelige møterom.

Andersen peker på det viktigste er at arbeidet og kontorløsningen ivaretar kravet til et fullt forsvarlig arbeidsmiljø slik at ansatte ikke blir syk eller skadet av forhold i jobben sin.

– Arbeidsgiver skal organisere arbeidet og legge det til rette slik at de ansatte kan være i jobb og være like friske når de går hjem fra arbeidet som da de kom.

Dette skiller

I undersøkelsen kommer det frem at det er flere unge mennesker som trives med et åpent kontorlandskap, enn det er eldre.

Det tror Astrup har en sammenheng med hva man er vant til og hvordan man har vokst opp.

– De som begynte å jobbe for 30 år siden er gjerne vant til at det er cellekontorer som er normalen, mens nå er det mer og mer normalt med åpent landskap. Det er klart at det kan være en overgang.

– Og de som er unge i arbeidslivet i dag, vet gjerne ikke om noe annet. Også er de jo kanskje mer vant til flere inntrykk på en gang. De ser kanskje på serier, samtidig som de skroller på telefonen.

Men å gjøre alle hundre prosent fornøyd tror Astrup kan være vanskelig å få til. Han tror derimot at det er mulig å tilrettelegge for at alle skal trives mest mulig på kontoret.

– Det gjelder å ta bevisste valg ut ifra hvem som er på kontoret, og hvem man vil ha på kontoret, sier Astrup.