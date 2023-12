I desperasjon selger flere unna arvegods som gull og sølv for å få råd til å betale regningene sine.

Familien Frisenberg har drevet gullsmedforretning på Lillehammer siden 1868. Fredrik Frisenberg er femte generasjon gullsmed, og det han nå opplever, har ikke skjedd tidligere.

– Nei, dette er helt nytt. Det har gått i bølger tidligere. Det var en stor boom i 2011, men vi har aldri tatt imot så mye gull og sølv som nå. Vi opplever stor pågang hele tiden, forteller han.

I 2022 hadde gullsmeden en økning på 30 prosent i oppkjøp av gull og sølv.

– Dette har doblet seg så langt i år, forteller Frisenberg.

Det var lokalavisen GD som først omtalte saken.

GULLTID: – Vi hører mange historier om folk som må selge arvegods for å få råd til å betale regningene sine, sier gullsmed Fredrik Frisenberg på Lillehammer. Foto: Olav T. Hustad Wold/ TV 2

Gjør inntrykk

Det er to årsaker til at man opplever den formidable økningen nå.

Da krigen i Ukraina brøt ut, steg også gullprisene til nye høyder. Fint, eller rent gull (24 karat), ligger nå på nærmere 700 kroner pr. gram.

Den andre årsakene er dyrtiden mange står i, og det merkes godt.

– Vi får stadig høre historier om at folk ikke har råd og trenger penger til å betale regningene på grunn av høye kostnader på strøm, lån, matpriser, inflasjon og renter. Dette er helt nytt og noe vi aldri har opplevd før, forteller gullsmeden.

Folk kommer innom butikken for å selge gull- og sølv som de gjerne har arvet.

– Gjør dette inntrykk?

– Det gjør det. Noen er relativt desperate når de kommer hit for å selge arvegullet sitt, uten å egentlig å ønske det. Det er trist når man har kommet så langt. Jeg tenker at dette er en situasjon vi ikke burde ha havnet i, sier Frisenberg.

– Hvem er det som kommer for å selge gullet sitt?

– Vi ser at dette er helt vanlige folk som er på kanten økonomisk. Hva gjør man da i neste måned, når pengene er brukt opp, spør gullsmeden.

KONTROLL: Det er travle tider for gullsmed Aslak Bergerud ved butikken i gågata på Lillehammer. Foto: Olav T. Hustad Wold/ TV 2

Selskapet K.A Rasmussen er Nordens eldste aktør innen gjenvinning av edle metaller. Det holder til på Hamar og kjøper og selger gull og sølv fra både privatpersoner og bedrifter.

Selskapet vil ikke oppgi mengden med gull og sølv som nå selges av sikkerhetsmessige årsaker, men de bekrefter det samme som gullsmeden på Lillehammer nå opplever.

– Tøff vinter og vår

– Vi ser at aktiviteten er økende, og det øker betydelig. Det har det gjort helt siden ferien, sier Torodd Rande, konsernsjef i K.A Rasmussen.

– Er det på grunn av at folk har dårligere råd?

MYE GULL: Nordens eneste selskap som gjenvinner gull, opplever nå stor pågang. – En teori er at folk har dårligere råd, sier Torodd Rande, konsernsjef i K.A Rasmussen. Foto: K.R Rasmussen

– En teori er at folk har dårligere råd og ser at gullprisene har gått opp. Andre er spekulanter. Gullprisene har steget 25 prosent det siste året, forteller han.

Han har ikke oversikt over hvilke deler av landet det er størst økning i folk som leverer inn gull.

– Det er ingen tvil om at folk har dårligere råd. Det ser vi i hele Norden, sier Rande.

Siste utvei

Hos gullsmeden i gågata på Lillehammer tror man at det ikke blir noen mindre aktivitet med det første.



– Vi regner med at det fortsatt blir fullt trøkk fremover. Det blir en tøff vinter og vår, sier Frisenberg.

– Er folk triste når de har solgt arvegodset sitt?

– Jeg prøver å si til kundene som ikke er sikre at de bør tenke seg om litt til. At de kan gi det noen dager.



– Folk er langt nede når dette skjer, for det kan være siste utvei. De virker litt resignerte, men glade for at det kommer penger raskt inn på konto nå før jul, forteller han.