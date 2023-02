Dette har ikke skjedd med strømprisene på flere uker – før nå

I starten av uken har mange kunnet glede seg over godt vær og sol, og våren nærmer seg med stormskritt.

Hver tirsdag lager StormGeo et strømprisvarsel for de kommende dagene.

Til God morgen Norge forteller værmelder Ane Nyrerød at mildværet har stor betydning for månedens strømregning:

VÆRMELDER: Ane Nyrerød er væranker i God morgen Norge.

– Mildværet er alltid bra, med tanke på til strømpriser. Man skulle gjerne hatt mye vind og nedbør sammen med mildværet – for da blir det enda bedre. Jo nærmere vi kommer våren og sommeren, jo mer blir det solenergi i markedet. Det er veldig, veldig bra, sier hun.

Tirsdag

Videre forteller hun at spotprisene sammenlignet med forrige uke er marginalt dyrere, men uten store sprik.

TIRSDAG: Dette er spotprisene for tirsdagen, altså uten moms Foto: StormGeo/God morgen Norge

– Det er ikke så aller verst i dag. Det som er tingen er at det er vindstille i Europa, så de får ikke produsert noe særlig vindkraft. Men vi eksporterer som bare «rakker'n», og dette er antakeligvis den største eksportdagen i Norge. Akkurat nå eksporterer vi til England, Tyskland og Danmark – full rulle!

Nyrerød slår fast at det er dyrere i landene rundt oss, men i Øst-Norge og Sør-Norge ligger vi på nesten halvannen krone i spotpris gjennom dagen:

– Så får vi «kamelpriser» i dag, og det har vi ikke hatt på et par uker. Det betyr at det kommer kjempetopper, hvor den ene var mellom 07.00 og 09.00 tirsdag morgen, også får vi en ny topp mellom 17.00 og 19.00 i kveld – hvor vi betaler nesten 2,50/kWh.

Prognosene for Vest-, Øst- og Sør-Norge

Alt fremover er prognoser som analytikere har satt, slik at vi har priser som vi kan forholde oss til resten av uken.

PROGNOSER: Dette er prognosene for Vest-, Øst- og Sør-Norge de kommende dagene. Foto: StormGeo/God morgen Norge

– Her ser vi at det er en nedadgående trend, frem til vi kommer til søndag og mandag neste uke. Lørdag blir den billigste dagen, men det er ikke store forskjeller. Det er viktig å si at dette er gjennomsnittsprisen hver dag, uten moms og strømstøtte. Så det kan være billigere og dyrere timer. Mandag blir det mye kaldere, og derfor får vi en topp igjen på mandag, forklarer Nyrerød.

Prognosene for Midt-Norge

Videre forklarer hun at Midt-Norge som regel har lavere pris enn Sør-Norge.

PROGNOSER: Dette er prognosene for Midt-Norge. Foto: StormGeo/God morgen Norge

– Det vil de ha denne uken også. I morgen blir den dyreste dagen, også hopper det litt i Midt-Norge. I morgen vil de ligge akkurat over strømstøtten i snitt. Men de vil nok ikke få det på snittet i uka som vi ser. Men her er det lørdag som blir den billigste dagen.

Prognosene for Nord-Norge

Hun forteller også at prognosene for Nord-Norge som regel alltid er lavest.

PROGNOSER: Dette er prognosene for Nord-Norge. Foto: StormGeo/God morgen Norge

– Nord-Norge er som regel alltid lavest. Det er et overskuddsområde og de har som regel nok energi, og får drahjelp fra Sverige hvis det blåser godt. Her ligger de på under 50 øre, og torsdag blir aller billigst med 28 øre i gjennomsnittspris. Her er det ikke strømstøtte å hente.

