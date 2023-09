– Dette har eg aldri gjort før

I SIKKERHET: Toget måtte bråbremsa for dyret som låg i sporet. Så blei det frakta i tryggleik. Foto: Synnøve Hilstad

– Plutseleg var det full nødbrems på toget, seier konduktør Trond Herland.



Det blei starten på ein ganske spesiell arbeidsdag på Flåmsbana for den erfarne konduktøren.

Om bord hadde han og kollegaene 300 passasjerar som gleda seg til den spektakulære togturen opp til Myrdal.

Men naturen hadde heilt andre opplevingar å by på denne laurdagsmorgonen.

VERDSKJENT: Flåmsbana går frå Flåm til Myrdal, der den møter Bergensbanen. Turen er eit ynda turistmål. Foto: Sara Johannessen Meek / NTB

Kalverull

For årsaka til bråstoppen var at lokføraren hadde oppdaga ein kalv som låg på togskinnene, nokre få meter framfor toget.

– Me tok på oss gule vestar, gjekk ut av toget og ned på sporet. Me tenkte det var ein kalv som var påkøyrd og at den difor var død, fortel Herland.



Men heldigvis hadde lokføraren tatt i bremsene i tide.

For då Herland og kollegaene kom fram såg dei at kalven var i live. Og at den var nyfødd.

– Vi kunne sjå navlestrengen som framleis hang på. Vi trur den kan ha blitt fødd oppi den bratte skråninga over sporet og så rulla ned, seier Herland.

LØFT: Lokførar Ove Repål og konduktør Trond Herland (t.h) hjelpte den nyfødde og litt redde kalven vekk frå sporet. Foto: Synnøve Hilstad

Tungt løft

Det var Sogn Avis som først skreiv om det spesielle funnet på Flåmsbana.

Vy-mannskapet bestemte seg for å bere kalven til den nedlagde togstasjonen Dalsbotn nokre hundre meter lenger framme.

Det var enklare sagt enn gjort. Den nyfødde kalven var redd og ikkje veldig interessert i å bli boren.

– I tillegg var han slimete, litt blodig og tung. Han var rett og slett vanskeleg å bere fordi han var så sleip, seier Herland.



Det måtte to mann til for å løfte kalven tilbake på riktig spor i livet.

Konduktørane og lokføraren bar kalven på skift dei hundre meterane bort til stasjonen.

Foto: Synnøve Hilstad

Spjæra buksa

TV 2 har snakka med bonden som kan bekrefte at kalven lever i beste velgåande i dag, og at den truleg har rulla ned på jernbana etter fødselen.



Kollegaen til Trond Herland spjæra buksa under dei tunge kalveløfta. Sjølv vart jakka hans såpass tilgrisa at han droppa å gå med den resten av arbeidsdagen.

Herland har vore konduktør i 31 år. Titt og ofte må han ut i sporet for å fjerne dyr som har blitt påkøyrd og drepne.

– Kor ofte har du redda nyfødde kalvar vekk frå jernbaneskinnene?

– Nei, dette har eg aldri vore med på før. Det var veldig fint at det gjekk bra til slutt, seier Herland.