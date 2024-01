Dette har du krav på når bussen ikke kommer

Ruter har fått inn over 1300 refusjonskrav siden kuldekaoset startet. Forbrukerrådet peker på én gruppe som burde få avslag.

Bussproblemene i Oslo startet da kuldegradene raste nedover. Forrige uke var det mildere vær, men nå er det på nytt meldt om minusgrader.

Ruter fikk krass kritikk fra flere hold da bussavganger ble innstilt, og mange stod i bitende kulde og ventet på busser som aldri kom.

Men hvor forsinket må du bli for å kunne kreve penger av busselskapet?

Ifølge kommunikasjonssjef Cathrine Myhren-Haugen i Ruter har du rett på inntil 750 kroner i refusjon dersom du blir mer enn 20 minutter forsinket på grunn av forsinkelser, innstillinger eller andre uregelmessigheter og feil i tilbudet deres.

I tillegg må du ha beregnet minst fem minutter i overgangstid mellom forskjellige ruter, og nok gangtid mellom ulike stopp, i tillegg til å ha brukt riktig rutetabell.

I forbindelse med innstillingene har Ruter ifølge Myhren-Haugen mottatt 1306 refusjonskrav mellom 2. og 15. januar.

– Antallet refusjonskrav er høyere enn vanlig, da vi har hatt langt flere innstilte avganger enn vanlig, sier hun.

OVER 1000: Det har vært flere refusjonskrav enn vanlig de siste dagene, forteller Cathrine Myhren-Haugen i Ruter. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

– Vi jobber nå med å svare kundene, og har ennå ikke behandlet dem, så vi har ikke oversikt over hvilken sum som er refundert.

Tror det kommer flere

Ifølge Myhren-Haugen er det vanskelig å spå om antallet refusjonskrav vil stige ytterligere de neste dagene.

– Men reisegarantien gjelder, og så lenge vi har innstilte avganger og forsinkelser vil jeg tro vi får inn flere refusjonskrav.

Det er imidlertid ikke alle refusjonskrav som blir dekket av Ruter.

– Du får ikke refusjon hvis du visste om eller burde visst om problemet på forhånd, eller hvis årsaken ikke ligger hos oss, sier Myhren-Haugen.

Disse grunnene kan du lese mer om i faktaboksen under.

Grunner til at du ikke får refusjon Ekstreme værforhold som kraftig vind, kraftig regn eller kraftige snøfall.

Jordskjelv og ras.

Streik.

Kjente arrangementer eller andre forhold som påvirker trafikkavviklingen.

Flytting av holdeplasser som er forhåndsannonsert.

Forhåndsannonsert redusert kapasitet eller innstillinger av avganger på grunn av allmenn smittefarlig sykdom og lignende. Kilde: Kommunikasjonssjef Cathrine Myhren-Haugen i Ruter.

– Behandlet godt

Juridisk seniorrådgiver Thomas Iversen sier refusjonen kan dekke utgifter som drosje, egen bil eller sparkesykkel.

– Disse rettighetene kalles for en reisegaranti hos Ruter, men er i praksis utslag av vanlig kontraktansvar, sier han.

FÅ SAKER: Ifølge Thomas Iversen i Forbrukerrådet er det få saker om buss-refusjon i Transportklagenemnda. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

Iversen sier de opplever at Ruter informerer godt om rettighetene, både gjennom sosiale medier og gjennom personell på knutepunkter ved større avvik.

– Det er få saker i Transportklagenemnda om denne typen avvik, noe som taler for at refusjonskravene blir behandlet på en god måte.

– Burde gi avslag

Likevel mener Iversen og Forbrukerrådet at Ruter har forbedringspotensial.

– Én ting er selvfølgelig refusjon for konkrete utgifter, men ved vedvarende redusert tilbud som følge av vinterkaos burde Ruter etter vårt syn vurdere å gi kundene som har periodebilletter et avslag som kompenserer for ulempene dette medfører, sier han.

Myhren-Haugen i Ruter sier dette ikke er noe de har vurdert.

– Vi har reisegarantien med mulighet for refusjon av utlegg inntil 750 kroner som kompensasjon hvis vi forsinker kunden mer enn 20 minutter.