Dette har du krav på hvis strømmen går

UTFORDRENDE STRØMFORHOLD: Bildet er fra et tidligere strømbrudd i Søgne i Agder. Foto: Tor Erik Schrøder

Titusenvis av nordmenn har vært uten strøm under ekstremværet «Ingunn». Varer strømbruddet lenge nok, har du krav på kompensasjon.

Ekstremværet «Ingunn» rakk så vidt å rase gjennom landet før et nytt lavtrykk meldte sin ankomst. Med det øker også risikoen for nye strømbrudd.

Men hva har du egentlig krav på, om det plutselig skulle bli mørkt og kaldt i boligen din?

Nettstedet Europower har svaret.

EKSPERT PÅ STRØMMARKEDET: Ole Petter Pedersen er ansvarlig redaktør for nettstedet Europower. Foto: Europower

– Før i tiden var det sånn at man måtte ringe inn til strømselskapene selv, sånn at de manuelt kunne registrere strømbruddene, forklarer ansvarlig redaktør i Europower Ole Petter Pedersen.

Nå er det i utgangspunktet sånn at nettselskapene selv håndterer dette automatisk, gjennom oversikter som sendes ut fortløpende.

– Sjekk regningen!

Men selv om nettselskapene stort sett ordner dette selv, kan det oppstå feil i systemet, forklarer redaktøren. Særlig i lokale områder er det en tendens at strømselskapene glipper og ikke får registrert alle strømbrudd.

– Om en ikke finner adressen sin i oversikten, er det viktig at kunden sier ifra til nettselskapet sånn at de får det registrert.



STRØMBRUDD I HORISONTEN: Ekstremværet skaper trøbbel for strømmastene. Gjestad trafostasjon og høyspentledninger i Jessheim. Foto: Marius Helge Larsen Les mer STRØMBRUDD I HORISONTEN: Ekstremværet skaper trøbbel for strømmastene. Foto: Goran Jorganovich / TV 2 Les mer STRØMBRUDD I HORISONTEN: Ekstremværet skaper trøbbel for strømmastene. Foto: Javad Parsa Les mer

Flere tusen kroner å spare

Strømbruddet må nemlig registreres for at kunden skal få kompensasjon. Og hva du har krav på, kommer an på hvor lenge strømmen er borte.



– Hvis strømbruddet varer i under tolv timer, har du ikke krav på noe kompensasjon. Men varer det lenger, har kunden krav på 500 kroner i redusert nettleie. Utover dette får man 40 kroner per time strømmen er borte, forklarer Pedersen.

Dette betyr at hvis strømmen for eksempel er borte i fire døgn – slik den har vært flere steder under ekstremværet «Ingunn» – har kunden krav på 3860 kroner i kompensasjon fra strømselskapet.

– Så det kan absolutt bli penger av dette.



PENGER Å SPARE: Kompensasjonen trekkes fra neste strømregning. Foto: Audun Braastad Les mer PENGER Å SPARE: Kompensasjonen trekkes fra neste strømregning. Foto: Audun Braastad Les mer

Kompensasjonen trekkes fra neste måneds faktura. En øvre grense er satt på ett års nettleie.

Dette fungerer som en slags straff, og som motivasjon for strømselskapene til å få ordnet opp i problemene raskt, forklarer han videre.

– Dette viser jo bare igjen at det er viktig at kundene setter seg inn i hvordan ting fungerer, og følger med på hva de betaler. Feil kan skje, så det er viktig å passe på, sier Pedersen.



Pedersen sier det har vært unntakstilstand for strømbrudd de siste dagene, og at det er hektiske tider for nettsselskapene.

– Mange av oss kommer nok til å oppleve strømbrudd også de kommende dagene, spår strømeksperten.