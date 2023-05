Dette har «aldri» skjedd før: – Mange gruer seg

Denne våren gjennomføres ordinære eksamener for første gang siden 2019. Situasjonen er helt unik, og elevorganisasjonen melder at mange er bekymret.

Fredag gjennomføres første ordinære eksamener siden før pandemien. Over 270.000 elever skal snart ha sitt aller første møte med eksamen etter fire år uten. Det melder Utdanningsdirektoratet.



Karoline Krøvel (19) går i tredjeklasse på en videregående skole i Oslo, og er blant dem som nå skal opp til eksamen for første gang etter 13-års skolegang.

– Det hele er veldig nytt. Det at én dag teller så mye er vi ikke vant til, sier Krøvel.

Fra siste året på ungdomsskolen til inngangen av det siste året på videregående har 19-åringens skolehverdag vært preget av restriksjoner.

– Det har jo vært ekstremt mye hjemmeskole, og det har ikke vært så lett å være strukturert og konsentrert, sier hun.

Mindre rustet

Hun mener derfor at hun og resten av 2004-kullet har gått glipp av en del læring.

– Jeg vil si vi er mindre rustet enn hva vi kunne vært.

Krøvel forteller at hun var svært spent før forrige fredags eksamenstrekk, og at skuffelsen var stor da hun fikk vite at det var sidemål og rettslære hun ble tildelt.

– Jeg følte jeg hadde så uflaks som jeg kunne. Det er ikke disse fagene jeg hadde mest lyst til å komme opp i, forteller hun.

AKTIV: Krøvel er aktiv på sine sosiale medier, og har i underkant av 250.000 følgere på sin TikTok-profil. Foto: Privat

19-åringen synes det er kjipt å tenke på at én karakter kan trekke ned snittet hennes mye, det er med på å gjøre henne litt ekstra nervøs.

– Men jeg må bare prøve å dytte stresset til side og konsentere meg om oppgaven.

Frem mot eksamensdagen har hun laget seg en plan på hvor mye hun må lese hver dag for å være så forberedt som mulig.

– Jeg må bare prøve så godt jeg kan nå, det går nok bra, sier Krøvel.

Tapt læring

Petter Andreas Lona, påtroppende leder i Elevorganisasjonen, bekrefter at mange elever er bekymret for vårens eksamener.

– Vi har blitt kontaktet av mange som gruer seg, og forteller at de ikke føler de har nok kunnskap til å gjennomføre, sier Lona.

Lona peker på at 2004-kullet, som nå er avgangselever ved videregående, er vel så preget av pandemien som kullene over.

– De har de samme læringsmanglene som var årsaken til at tidligere eksamener ble avlyst.

VÆRT DER SELV: Lona er selv 2003-modell og vet godt hvordan pandemien preget undervisningen. Foto: Hannah Baarøy

Utfordrende år

Elevorganisasjonen er klar over at årets russekull har hatt flere skoleår preget av pandemi, og streik, og at det har vært utfordrende for elevene.

– Det har vært perioder med undervisningstopp da det var streik, og pandemien gjorde det vanskelig å tilrettelegge undervisningen i flere år.

Lona mener denne tapte læringen er hovedårsaken til at eksamensnervene virker å være ekstra sterke denne våren.

Han understreker at manglende erfaring med selve situasjonen ikke hjelper.

– Det handler også litt om at de aldri har gjort dette før, og at de ikke vet hva de går til.

Lavere poenggrense

Lona sier det er rimelig å anta at snittet for høyere utdanning vil gå ned nå som eksamen gjennomføres som normalt.

– Det er et faktum at man som regel får dårligere karakter på eksamen enn i standpunkt.

Han legger til:

– Så det blir jo absolutt en urettferdig situasjon, avgangskullet får heller ikke muligheten til å ta igjen tapt læring, noe tidligere kull har fått.

Positivt stress

Magnus Lia er psykologspesialist ved Studentsamskipnaden i Sør-Øst Norge. Han mener det er naturlig at situasjoner man ikke har vært i før, der mye står på spill, medfører en del stress.

– Det kunne man kanskje vært bedre til å håndtere om man hadde gjort det før, sier Lia.

INDIVIDUELT: Lia opplyser om at det er svært ulikt hvordan man takler stress, og at det kan være nyttig å vite hva som hjelper for deg. Foto: Privat

Han presiserer videre at nervene ikke bare kan ha negativ innvirkning, og at stress er en mekanisme som fremmer prestasjon.

– De som presterer best på eksamen skal nok kjenne på et ubehag når de går inn i lokalet.

Han oppfordrer ungdommen til å hente erfaringer fra andre områder i livet, og mener de kanskje er mer rustet enn de tror.

– De kan være situasjoner fra idrett, musikk, eller andre hobbyer. Man bør prøve å bruke tips og triks fra andre arenaer, sier Lia.

Pauseår

Krøvel er bevisst på at andre heldagsprøver, og vurderinger har gitt henne noe trening i å takle eksamenssituasjonen som venter henne.

– Det har jo vært press, og stress i forbindelse med vurderinger på videregående før, sier hun.

Etter videregående vil Krøvel derfor ta en pause fra skolebenken, og fokusere på jobb, og andre aktiviteter.

SOMMER: Krøvel tror det blir ekstra behagelig å få sommerferie i år, og bruker det som motivasjon i eksamenstiden. Foto: Privat

– Jeg ønsker å reise litt og vil gjerne få tilbake lysten til å gjøre mer kreative ting. Jeg tror jeg har godt av å ta en skolepause. Men jeg skal studere når friåret er over.

Avslutningsvis sier hun at videregående har bydd på mange morsomme, og fine dager, tross amputerte korona-år.

– Og på en måte er det fint at vi får testet eksamen nå, slik at vi hvert fall er mer forberedt til eksamen på studier senere.