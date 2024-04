Dette gjorde Solberg «skikkelig sur på tur»

BYPÅSKE: Høyre-leder Erna Solberg tilbringer påsken hjemme i Bergen. Her avbildet på Fløyen under valgkampen i fjor. Foto: Frode Hoff / TV 2

En smøreglipp ble starten på et lite skimareritt for Høyre-lederen.

For Erna Solberg tilbyr påsken et rolig avbrekk fra den ellers travle hverdagen som toppolitiker.

I TV 2s påskesnakk-spalte forteller bergenseren om et brutalt møte med New York, en skitur som på ingen måte gikk etter planen, og hvilke bøker hun vil anbefale å lese i påsken.

– Hva skal du i påsken?

– Jeg skal være i Bergen hele uken. Det blir påskekos med familien og tradisjonsrik vårrengjøring og rydding i hagen.

– Hva skal til for at du får en perfekt påske?

– Sol. Det hjelper veldig på dersom det er mulig å få sitte litt i en krok med sollys. Ellers er det jo kjekt med hyggelige friluftsaktiviteter, bøker og innekos.

VÅRRENGJØRING: Solberg i full aksjon med høytrykksspyleren på tunet hjemme i Bergen. Foto: Privat

– Hva er familiens mest personlige påsketradisjon?

– Brettspill hører med. Vi pleier å leke hyttepåske selv om vi tilbringer dagene i byen.

– Har du noen gang brutt fjellvettregler? Hva skjedde?

– Mine skiturer har nok aldri vart så lenge og i så krevende forhold at det kvalifiserer for de helt store utfordringene av fjellvettreglene. Både Sindre og jeg er gamle speidere, så vi er ganske gode på riktig tøy og riktig ryggsekk. Det kan kanskje ha skjedd at jeg ikke alltid har meldt fra hvor jeg har gått.

– Hva er din verste ski-opplevelse?

– For noen år tilbake ble mine smørefrie ski ved en feiltagelse smurt. Det gikk som det måtte gå, så det ble 10 kilometer med kladder under skiene. Da skal jeg innrømme at jeg var skikkelig sur på tur.

LAMMEKOS: Høyre-lederen fant tonen med et lam på valgkampreise i Nærøysund i Nord-Trøndelag i fjor. Solberg understreker at det ikke er dette lammet som står på menyen i påsken. Foto: Privat

– Påsken er tiden for krim. Har du selv vært utsatt for noe kriminelt?

– Absolutt. Jeg har blitt ranet i New York. Det var i 1995 da jeg var på reise til FN som ung stortingsrepresentant. Det ble et brutalt møte med en storby jeg senere har blitt veldig glad i.

– Bok eller podkast i påsken? Har du en anbefaling?

– Fjorårets sommerferie gikk til Frankrike, og da leste jeg tre ulike franske forfattere jeg godt kan anbefale videre. Bernard Miniers «Konfirmanten» er engasjerende krim, som kan passe i påsken. «De tre» av Valérie Perrin starter tregt, men blir en veldig bra fortelling om vennskap. «Serotonin» av Michael Houllebecq kan provosere og irritere med sine sjåvinistiske kvinnebeskrivelser.

– Har du gjort noe i påsken som du aldri noensinne vil gjenta? Hva skjedde?

– 10 kilometer med kladder under skiene. Den står seg.

VESTLANDSFERIE: Solberg tilbringer påsken på Vestlandet, uten solgaranti. Her fra båttur på Sunnmøre i fjor. Foto: Privat

– Hva spiser du i påsken?

– Det er jo mest i feriene at jeg får tid til å bidra skikkelig på matlagingen, så det synes jeg kan være hyggelig. Hva vi lager kommer litt an på hvilke oppskrifter jeg har lengst fremme i pannebrasken, men det blir som regel lam i løpet av påsken. Dersom været er fint pleier vi også å åpne grillsesongen.

– Hva betyr det kristne påskebudskapet for deg?

– Jeg opplever nok det kristne budskapet som mer intenst og tilstedeværende i julen enn i påsken, men jeg tenker over grunnen til at vi feirer påske. Dette er jo noe alle vi nordmenn har med oss fra barnetroen og oppveksten. Alle høytider er dessuten en tid for å ta vare på de vi har rundt oss, og gjerne ta den telefonen eller sende den meldingen til noen du har tenkt på en stund.