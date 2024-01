Dette gjør vi egentlig på hjemmekontoret

Mange innrømmer at de vasker klær i arbeidstiden. Ifølge etikkeksperten kan det være greit.

I Sør-Norge laver snøen ned i så store mengder at flere har problemer med å komme seg til jobb og skole.

Oslo ble nærmest lammet onsdag da store deler av kollektivtrafikken ble innstilt.

Torsdag sto Vestlandet for tur. Ifølge TV 2s væranker Ane Nyrerød må vi mange år tilbake for å finne like mye snø.

Mange arbeidstakere ser seg nok nødt til å ta en dag på hjemmekontor denne uken. Men ifølge en undersøkelse bruker vi mye av arbeidstiden vår på hjemmekontor, til alt annet enn jobb.

Så mange vasker klær

– Det er veldig mange andre oppgaver som distraherer oss på hjemmekontor, sier Alf Astrup.

Han er Business Unit Director for Technopolis i Oslo og Stockholm. Selskapet han leder leier ut store mengder kontorer til ulike arbeidsgivere.

DISTRAHERT: Alf Astrup tror vi blir lett distrahert av andre oppgaver på hjemmekontor. Foto: Technopolis

Undersøkelsen gjennomført av YouGov på vegne av Technopolis viser at så mange som 47 prosent av de spurte sier de har vasket klær på hjemmekontor.

– Har man for eksempel jobbet med et dokument i en time, har de fleste behov for å lufte hodet. På kontoret ville vi kanskje hentet oss en kaffe og slått av en prat med en kollega. Men hjemme har vi ikke den samme muligheten, forklarer han.

Dermed er det mange som gjør husarbeid, som uansett må gjøres.

Han peker også på en annen faktor til hvorfor vi velger å gjøre de kjedelige gjøremålene i arbeidstiden.

– Når vi er på kontoret kan vi jo ikke se rotet som ligger på det ene bordet. Og vi får heller ikke gjort noe med det.

– Vi må puste

Line Joranger jobber som professor i sosial, kultur og samfunnspsykologi på Universitetet i Sørøst-Norge.

Hun sier at hun er usikker på om vasking av klær i arbeidstiden kan betraktes som et etisk dilemma, altså en situasjon preget av tvil og usikkerhet.

PROFESSOR: Line Joranger jobber som professor ved Universitetet i Sørøst-Norge. Foto: Universiteter i Sørøst-Norge

I spørsmålet om det er greit å vaske klær eller ikke i arbeidstiden, mener Joranger det er viktig å spørre seg hvilke konsekvenser det kan bli. Dersom det ikke blir konsekvenser, er det ikke et etisk dilemma.

– Vi sitter jo ikke med en rist og vasker for hånd lenger. Det tar tre minutter å sette på en klesvask eller ta ut av oppvaskmaskinen. Vi må puste i hjemmemiljøet på samme måte som vi puster på kontoret.

For også på kontoret gjør vi andre oppgaver enn arbeidsoppgavene våre. Joranger nevner blant annet at man gjerne ser litt på sosiale medier eller tar en privat telefonsamtale.

– De minuttene vi gjør det på kontoret, utgjør nok like mye tid som det å velge å sette på en klesvask på hjemmekontor.

Hun understreker at dersom man velger å vaske huset, istedenfor å delta i et møte, er det en annen ting. Men å ha rom for å gjøre andre oppgaver, mener hun er viktig.

Dette gjør vi mens vi sitter på hjemmekontor: Husarbeid: – 47 prosent svarte at de har vasket klær. – 34 prosent sier de har vasket eller ryddet boligen. – I aldersgruppen 35-54 år sier over halvparten at de har vasket klær, som er det høyeste tallet blant alle aldersgruppene. Andre aktiviteter: – 22 prosent oppgir å ha sett på TV. – 21 prosent sier de har latt som de har jobbet, men gjorde noe annet. – 15 prosent sier de har sovet. Dette irriterer oss mest: – 14 prosent er plaget av at de jobber for lite effektivt. – 8 prosent irriterer seg over dårlig internett. – 5 prosent irriterer seg over en skitten og uryddig bolig. – 5 prosent sier de irriterer seg over støyende naboer. Andre funn: – 11 prosent sier at de er ensom på hjemmekontor. – 63 prosent foretrekker fysiske møter. Undersøkelsen ble gjennomført av YouGov for Technopolis. 1000 yrkesaktive personer som jobber helt eller delvis på kontor utenfor hjemme har svart på et spørreskjema. Undersøkelsen ble gjennomført i uke 35 til 39 i 2023.

Undersøkelsen viser at det er oppgaver vi ellers kanskje vil unngå, vi velger å gjøre i arbeidstiden. Joranger forklarer at dette kan ha en sammenheng med hvor man befinner seg fysisk.

– Er man hjemme, så er man jo i hjemmemiljøet. Da er det helt naturlig at vi gjør slike aktiviteter. Er man på jobb, så gjør man andre ting. Vi trenger slike pusterom. Det er sunt, forklarer hun.

– Komplekst

I undersøkelsen kommer det frem at det i større grad er de yngre som har problemer med å ha fullt fokus på arbeidsoppgavene på hjemmekontor.

Blant de på 18 til 34 år svarte 33 prosent at de har sett på TV, og 28 prosent sier at de har latt som at de har jobbet.

I motsatt enden av skalaen oppgir 36 prosent av de over 55 år at de ikke har gjort noen av undersøkelsens gitte alternativer til å jobbe. Bare åtte prosent har sett på TV.

Det tror Astrup i Technopolis har en sammenheng med at de yngre er vant til å håndtere flere ting samtidig, mens de over 55 år er mer vant til å kun gjøre en ting om gangen når de er på jobb.

– Alle har av og til et behov for å gjøre andre ting enn arbeidsoppgavene i arbeidstiden. Men det å vaske huset og vaske klær burde jo egentlig bli gjort utenfor arbeidstiden.

– Men så lenge man gjør de oppgavene man er betalt for å gjøre, og gjør det innen fristen, er det jo litt opp til hver enkelt.

Joranger tenker det kan være like mye et generasjonsspørsmål som et verdispørsmål.

– Vi vet at de yngre generasjonene ofte har større utfordringer med å konsentrere seg lenge av gangen enn eldre generasjoner. Det kan ha en sammenheng med at de er vokst opp med sosiale medier og i en digital tidsalder.

Og når det gjelder klesvasken poengterer hun at det er mange unge som har småbarn. Da kan det være at de heller vil prioritere å sette på en vask, fremfor andre måter å ta en pause fra arbeidsoppgavene.

– Vi skal nok ikke konkludere med at de yngre er mindre seriøse enn de eldre. Det er komplekst, sier hun.