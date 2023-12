Dette gjør nordmenn feil i jula

TO TYPER: Det er forskjell på disse gavepapirene, det til venstre skal sorteres som restavfall og det til høyre skal sorteres som papir. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Etter gaveåpning og julemiddag blir det mye avfall. Og det er spesielt én ting du kan endre, som gjør det lettere for avfallsstasjonene.

Juledagene nærmer seg slutten, og med det kommer mye gavepapir, kvitteringer, matrester, emballasje og et juletre vi etter hvert skal kvitte oss med. Men hvordan kildesorterer vi all julekosen riktig?

Jørgen Bakke Fredriksen er pressekontakt i Renovasjonsetaten i Oslo kommune. Han forteller at det ikke alltid er det du tror som skal resirkuleres.

AVFALL: Hva skal sorteres hvor? Det kan Jørgen Bakke Fredriksen i Renovesjonsetaten fortelle deg! Foto: Ingvild Gjerdsjø/TV 2

Kaster mer mat

Over 40 prosent av befolkningen oppgir at de kaster mer mat i julen sammenliknet med resten av året, ifølge en pressemelding fra opplysningskontoret for Frukt og Grønt.

Fredriksen forteller at også de legger merke til at mye mat kastes i julen.

– Den vanligste og daglige feilen er jo matavfall som går i restavfallet. Man har ofte matavfall hver dag i julen. Kanskje har man dårlig tid eller kanskje har man full matavfallspose, og da er det fort gjort å kaste det i restavfall.

– Det er ekstra mye matavfall i julen så det er viktig å spise opp restene sine og sortere resten riktig.



Verstingene

Selv om den vanligste feilen de ser på avfallsstasjonene er at matavfall blir kastet i restavfall, så er verstingen batteriet.

– I Norge er det brann og branntilløp i biler og anlegg hver uke, og det kommer ofte av batterier og lignende. Det skal ikke kastes i restavfall.

Da er det en veldig enkel ting du kan gjøre for å gjøre det litt lettere for avfallsstasjonene.

– Ta med batteriene til butikken neste gang du handler så kan du kaste det der. Det er til stor hjelp for oss, sier Fredriksen.



KASTES FEIL: Mange kaster batterier i restavfall, men det advares det sterkt mot. Foto: Ingvild Gjerdsjø/ TV 2

Det er også mange som tror at knuste vinglass og kopper skal resirkuleres i glass. Men glasset som allerede er knust skal det ikke resirkuleres med annet glass. Da skal det nemlig i restavfall.

Det samme gjelder julekuler og gavebånd.

– Gavebåndet, det skal også i restavfallet. Hvis gavebåndet havner i papir så er det dumt fordi den kan sette seg fast i maskinen. Så gavebåndet skal i en restavfallspose som er knytt godt, da blir vi fornøyde, forteller Fredriksen.



KASTES: Julekuler skal som regel kastes i restavfall. Foto: Ingvild Gjerdsø/TV 2

Når det gjelder selve treet og hvordan det skal kastes, så varierer det fra kommune til kommune.



– I Oslo har vi 1000 hentesteder hvor du kan legge ut treet ditt, så kommer vi i renovasjonsetaten og henter det. I noen kommuner så kommer de og henter hjemme hos deg. Men hvis ingen av disse er tilfellet så må du ta det med til gjenvinningsstasjonen selv.



JULETREET: Hvordan juletreet resirkuleres varierer fra kommune til kommune. Foto: Ingvild Gjerdsjø/ TV 2

Mer populært

Fredriksen forteller at det har blitt mer populært å gjenvinne med årene.

– Vi ser at det er flere og flere som er opptatt av resirkulering og som deler det i sosiale medier.

Avfallsmengden har sunket i Norge i år, men det er ofte mer avfall i julen.

– Det er mye avfall, de fleste er flinke hele året og vi har ikke noe inntrykk av at folk er dårligere til å gjenvinne i julen.