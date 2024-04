Dette gjør Nakstad «spesielt glad» nå

En svensk studie som kan være aktuell for flere hundretusen nordmenn, slår nå fast at tidligere anbefalinger kan ha vært for strenge.

Vi har lagt bak oss korona-pandemien, men for mange har smitten fått store konsekvenser.

Trolig har flere enn 400.000 voksne nordmenn slitt med ettervirkninger. Rundt 40.000 av disse har blitt alvorlig eller langvarig syke, ifølge forskerne bak den norske koronastudien.

Har blitt frarådet

Rådene om hva man bør og ikke bør gjøre dersom man er rammet av long-covid har vært mange. Nå mener en ny svensk studie at særlig ett råd har vært altfor strengt.

GODE NYHETER: Overlege Tom Farmen Nerli synes studien fra Sverige er gode nyheter. Foto: Privat

– Verdens helseorganisasjon (WHO) og andre tunge instanser har sagt at personer med long-covid frarådes fra intensiv trening, sier forsker Andrea Tryfonos ved Karolinska institutet i Stockholm til KI.se.

Tom Farmen Nerli er overlege ved fysikalsk medisin og rehabilitering på Kysthospitalet i Stavern.

Han mener rådene fra WHO har vært vanskelige å forholde seg til.

– Det er drastiske råd å komme med så tidlig i en pandemi, når man ikke har så mange svar. WHO har valgt et føre-var-prinsipp, men det har jo også negative konsekvenser å råde millioner av mennesker til å holde seg i ro, sier Nerli til TV 2.

De svenske forskerne har gjennomført en studie på en gruppe med long covid-pasienter, og en kontrollgruppe uten symptomer, som alle har vært gjennom tre ulike treningstimer.

De fikk prøve seg på høyintensiv trening, middelintensiv trening samt styrketrening med noen ukers mellomrom.

Ble ikke dårligere

I forbindelse med treningen ble det tatt blodprøver, ultralyd av hjertet samt undersøkelser av lungekapasitet og muskelstyrke.

– Det vi ser er at long covid-pasienter klarte treningsøktene like bra som kontrollgruppen, selv om de hadde flere symptomer ved start. Med like bra mener vi at symptomene deres ikke ble forverret eller påvirket kroppen negativt under de 48 timene vi fulgte dem, sier Tryfonos.

Nerli omtaler studien som en positiv nyhet.

– Alle studier har sine styrker og svakheter, men det fremstår som en solid studie, sier overlegen.

– Interessant og viktig

Det er assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad enig i. Han omtaler studien som både interessant og viktig.

– Jeg er spesielt glad for å se at long covid-pasienter har dokumentert effekt av å trene – og at mange klarer å gjennomføre treningen, sier han til TV 2.

Rostrup Nakstad understreker at man i Norge ikke generelt har frarådet denne gruppen fra å trene.

BRA: Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad er glad for funnene i den svenske studien. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

– Mange har likevel hatt problemer med å gjennomføre trening og rehabilitering på grunn av slapphet og nedsatt yteevne. Denne studien viser at det er god grunn til å fortsette å trene, selv om det tar tid å bygge seg opp.

Overlege Nerli understreker at det fortsatt er mange som sliter.

– Det er færre nyhenvisninger enn det var i den mest aktive perioden i 2021 og 2022. Men det er enda mange som ble smittet tidlig i pandemien, som fortsatt sliter.