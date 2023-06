Dette gjør John Kerry for å redusere sine klimautslipp

FREMDELES OPTIMIST: I motsetning til folk flest og mange klimaforskere - den amerikanske presidents spesialutsending for klima, John Kerry, er overbevist om at både Norge og USA vil klare å nå sine mål om å mer enn halvere landenes klimautslipp innen 2030. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

John Kerry var den demokratiske presidentkandidaten som tapte valget mot republikanernes George Bush jr. i 2004.



Men da Joe Biden overtok som president i 2021, var noe av det første han gjorde å utnevne Kerry til sin spesialutsending for klimaspørsmål.

Nå er Kerry i Oslo for å tale til internasjonale skipsfartsledere på konferansen Nor-Shipping i Lillestrøm.



– Og hvorfor til Norge?

­– Vel, dersom internasjonal skipsfart hadde vært et land, ville de vært på åttendeplass av de største utslippsnasjonene i verden. En utslippsfri skipsfart er svært viktig for klimaet på planeten, og jeg er her for å bidra til at de skjerper ambisjonene. Mye er på gang allerede, sier John Kerry til TV 2.

KLIMA-UTSENDING: Da Joe Biden overtok som president, var noe av det første han gjorde å utnevne John Kerry til sin spesialutsending for klimaspørsmål. Foto: Mark Felix / AFP

Tror på klimamålet

Mens den norske regjeringen har satt et mål på 55 prosent reduksjon av klimagasser innen 2030, har president Biden i USA lovet 50-52 prosent reduksjon i samme periode.

John Kerry er optimist, og sikker på at både Norge og USA vil nå målet. Men mange av Norges fremste klimaforskere, og ikke minst folk flest, tviler.

Bare én av sju nordmenn tror målet er realistisk. Fremskrivninger av regjeringens egne tiltak i Grønn bok i statsbudsjettet for 2023 viser at målet ikke nås, selv om man gjennomfører og lykkes med alle planlagte tiltak.

Krever fangst og lagring



John Kerry mener verdens 20 rikeste nasjoner har hovedansvaret for å redde verden fra klimakrise.

– Disse 20 økonomiene står for 80 prosent av utslippene. Å få disse til å jobbe sammen, er det jeg jobber med. Det er hardt arbeid, innrømmer Kerry, for mange sektorer og nasjoner har ikke engang begynt.



Han viser til at det ukentlig startes nye kullkraftverk, uten karbonfangst og lagring. Det bør forbys, mener Bidens klimautsending.

– Nå høres jeg kanskje både frustrert og sint ut. Og ja, det stemmer. Og mange unge i hele verden er også frustrert og sinte over at vi voksne ikke har gjort det vi burde. Klimautfordringen er den største sikkerhetsutfordringen vi har i hele verden. Dårlig luftkvalitet dreper sju millioner mennesker i året. Tørke tar livet av over 10 millioner. Det haster ...



SVALBARD: Tilbake i 2016 var daværende utenriksminister John Kerry om bord i forskningsfartøyet Teisten ved Ny-Ålesund på Svalbard for å møte klimaforskere og se følgene av global oppvarming. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Arktis blir viktigere

Utenriksminister Antony Blinken kunngjorde under Natos utenriksministermøte i forrige ute at USA nå åpner en diplomatisk stasjon i Tromsø med Arktis som hovedoppgave. Kerry varsler at stasjonen vil bli benmannet med flere personer, og bekrefter at nordområdene er blitt viktigere for USA, både klimapolitisk, økonomisk og utenrikspolitisk.

Den amerikanske klimautsendingen er imponert over hva Norge har oppnådd innen transport.

– Dere har imponerende salgstall for elbiler og en utmerket ladestruktur over mesteparten av landet. Og nå begynner ting å skje i USA også. Regjeringen har vedtatt at etter 2035 skal det bare selges nullutslippbiler i USA, og jeg tror vi greier det, sier Kerry.

KLIMATILTAK: – Jeg har etablert et solcellanlegg på eiendommen min, sier Kerry om egen klimainnsats. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

Men hva gjør mangemillionæren John Kerry selv for klimaet?

– Jeg gjør mange forskjellige ting. Jeg har etablert et solcellanlegg på eiendommen min. Vi holder på å justere det nå, for å få mest mulig effekt og nærme oss nullutslipp. Dessuten kjører jeg elbil. Ja, vi har to! Familien bruker den andre. Mindre støy og mer komfortabelt. Jeg skjønner ikke at jeg ikke begynte å kjøre elektrisk for mange år siden, sier den 193 centimeter høye 79-åringen til TV 2.

Han liker også å sykle, og på sjøen foretrekker han å kite.