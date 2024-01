Dette gjør Christian nervøs: – Noen synes at jeg er en tulling

– Jeg driver og kjemper meg gjennom snøfonnene ned til T-banestasjonen daglig nå, sier Christian Melby Bjørn til TV 2.

Han er kommende tobarnsfar, og ser med uro på de snøfylte fortauene i Oslo.

De siste dagenes snøfall har gitt lange arbeidsdager for brøytemannskapene, også i hovedstaden.

Bjørn mener fortauene burde stått høyere på prioriteringslisten, og spør seg om de kanskje burde blitt brøytet før veiene.

– Veiene er alltid nybrøytet og saltet, men ikke fortauene. Og de fleste går jo, i hvert fall gjør jeg det, sier han.

Nervøs

Bjørn forteller at fortauet i nærområdet er såpass smalt at man tvinges til å gå i veien enkelte steder.

Med barnevogn og en treåring på slep, har det blitt noen nervøse møter med biltrafikken.

– Bilene forventer kanskje ikke at du kommer med en barnevogn i veien, sier Bjørn.

NERVØS: Christian er nervøs for å gå med barnevogna på fortauet. Foto: Privat

Han mener også rullestolbrukere og eldre lider av at fortauene ikke er godt nok brøytet, og at det kan forårsake skader.

– Et par ekstra traktorer som brøyter fortau, så har man plutselig færre beinbrudd på legevakta, og eldre vil kunne bruke veien bedre, sier han.

– Noen synes jeg er en tulling

Selv har ikke Bjørn og familien bil, og han mener hovedstaden bør tilrettelegges bedre på vinterstid, når det oppfordres til å kjøre mindre bil.

Oppfordringen fra småbarnsfaren er klar:

– Jeg mener man bør ha flere dedikerte brøytebiler for fortau og at det får høyere prioritet. Samtidig vet jeg at bussene og ambulansene må komme frem på veiene også.

Bjørn delte sine bekymringer på en nabolagsgruppe på Facebook. Han sier han har fått mange tilbakemeldinger av alle slag.

– Noen synes jeg er en tulling, men de fleste er positive, sier han.

Jobber med å utbedre

Brøytesjef i bymiljøetaten i Oslo, Joakim Hjertum, sier fortau som nå er fulle av snø prioriteres i snøfjerningsarbeidet, men at det er en jobb som tar lang tid.

– Vi er kjent med at mange arealer nå er smale, både for gående, syklende og kjørende. Dette jobber vi nå med å utbedre. Vi prioriterer trafikksikkerhet og fremkommelighet, sier Hjertum.

Han sier fortau ligger i samme kategori som veibanen, og dermed har samme krav til brøyting. Separate gangveier går imidlertid under en annen kategori.

LENGER TID: Brøytesjef Joakim Hjertum i Bymiljøetaten sier brøyting av fortau tar lenger tid enn brøyting av vei. Foto: Magnus Nøkland / TV 2

Brøyting av veibanen og fortau gjøres dermed samtidig, men sistnevnte tar lengre tid.

– Maskinene som går på fortauene er ofte mindre enn de som brukes i veibanen. De mindre maskinene har mindre kapasitet enn de store, og jobber ofte saktere enn veimaskinene, sier Hjertum.

I tillegg er det flere hindringer på fortau som gjør at maskinene ikke alltid klarer å kjøre sammen.

– Jobber så raskt vi kan

Hjertum erkjenner at det blir liggende snø langs veien ved så kraftig snøfall som nå, uansett hvordan man brøyter.



– Dette blir særlig tydelig nå som det er mye snø. Ligger snøen i veibanen, begynner biler å kjøre på fortau for å komme frem. Ligger snøen på fortau, begynner folk å gå i veibanen, ligger snøen i sykkelfelt, sykler folk enten i veibanen eller på fortau og er i konflikt med andre trafikanter.

– Vi jobber så raskt vi kan, men klarer ikke å være alle steder med en gang.