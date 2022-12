Dette gjør «Blåfjell»-heltene i dag

Skuespillerne fra «Jul i Blåfjell» og «Jul på Månetoppen» har fått ny oppmerksomhet i desember. Dette sier de om at julekalenderne er tilbake på skjermen.

Etter mange års fravær, har heltene fra «Blåfjell»-universet kommet tilbake på skjermen.

«Jul i Blåfjell» og oppfølgeren «Jul på Månetoppen» har i desember vært tilgjengelig i NRKs nettspiller.

Flere av skuespillerne merker at seriene fortsatt fenger, blant både gamle og nye seere.

Her kan du lese hva de mener om at julekalendrene er tilbake på skjermen, og hva de driver med i dag.

Husker du disse julekalendersangene?

Turte og Tvilling

De små blå, Turte og Tvilling, var blant hovedkarakterene i «Jul i Blåfjell», som først gikk på skjermen i 1999.

– Det er hyggelig at «Blåfjell» er tilbake på tv, spesielt siden jeg har forstått at det har vært mange som har etterspurt serien, noe som også er veldig hyggelig, sier Suzanne Paalgard.

Hun spilte rollen som blånissejenta Turte.

Scenene fra bygda i Blåfjell er spilt inn på Røros, og de husker Paalgard ekstra godt.

– Noen av de beste minnene er fra da vi var på Røros og filmet i flere uker. Vi ble tatt så godt imot av de som bor der, de var utrolig gjestmilde og hyggelige folk.

TURTE: Suzanne Paalgaard jobber mye med teater. Rollen som blånissen Turte har hun hatt flere ganger gjennom årene. Foto: Privat.

Paalgard jobber fortsatt som skuespiller. I dag driver hun mest med dukketeater, dubbing og lydbøker. Hun er fast ansatt på Oslo Nye Teater, hvor hun faktisk har fortsatt å spille blånisse.

– Mitt forhold til «Blåfjell» i dag er ganske avslappet. Vi spilte det jo i mange år på teateret. Først var jeg Turte en del år og så Blåmor, sier Paalgard.

Hun erkjenner imidlertid at hun fikk litt nok etter mange sesonger.

– Mest fordi det var så varmt i de kostymene. Men «Blåfjell» har også vært min «billett» inn på teateret, så jeg er både stolt og takknemlig for den rollen.

Til tross for lang og tro «Blåfjell»-tjeneste, har Susanne Paalgard aldri sett den originale TV-serien.

– Kanskje jeg skal se den selv for første gang, sier hun.

Mikkel Gaup spilte den rampete og musikalske Tvilling.

– Det er så fint å se at Blåfjell er tilbake. Jeg har fått mange positive tilbakemeldinger, sier han til TV 2.

Gaup jobber også fortsatt i underholdningsbransjen. Han forteller at han har flere prosjekter innen film, teater og musikk i gang.

Over 20 år etter at julekalenderen ble spilt inn, følger hans egne små barn spent med på hva som skjer i Blåfjell.

– De kjenner meg igjen så vidt, sier Gaup.

TVILLING: Skuespiller og musiker Mikkel Gaup syns det er stas at den folkekjære julekalenderen er tilbake. Her fra feiringen av Samefolkets dag i februar. Foto: Terje Pedersen / NTB

Kåre Eyolf Olsen Jr.

I «Jul i Blåfjell» møter vi også mange snille og rare bygdefolk.

En av ildsjelene i bygda er postmann og julespillmaker Kåre Eyolf Olsen Jr.

– Jeg syns det er veldig hyggelig, sier skuespiller Geir Kvarme om at den folkekjære julekalenderen er tilbake.

Han forteller at «Blåfjell»-fans med jevne mellom har kontaktet ham og spurt om hvorfor serien ikke har vært tilgjengelig.

SYNGER: Postmannen Kåre Eyolf Olsen Jr. jobbet med julespillet sitt hele desember. Rollen ble spilt av Geir Kvarme. Foto: NRK.

Helt siden « Jul i Blåfjell» først gikk i 1999 har folk kjent ham igjen som postmann Kåre.

– Og nå som de har begynt å sende den igjen, får jeg veldig mange hyggelige meldinger. Nylig fikk jeg en melding av en familie. Der var det en ny generasjon fans av «Blåfjell». Jeg fikk videoklipp av at barna satt og så på i sofaen.

Kvarme er fortsatt skuespiller og jobber for tiden på Det norske teatret.

Teaterjobb i Oslo hadde han også da han spilte inn «Jul i Blåfjell», og det førte til travle dager.

– Vi filmet jo en del på Røros. Etter forestilling tok jeg nattbuss til Røros. Den var framme klokken fem om morgenen. Jeg sov på hotellet fram til klokken sju, og så var det rett i sminken. Og på ettermiddagen var det å komme seg tilbake til Oslo med fly eller tog og spille teater igjen, forteller Kvarme.

På Røros var det dessuten kaldt. Svært kaldt.

– På mange av opptakene var det 40 kuldegrader. Og vi var på ski på vidda og gikk rundt i gatene.

Kvarme forteller at han selv har vært innom og sett på serien nå i desember.

SKUESPILLER: Geir Kvarme mener vi kan trenge «Jul i Blåfjell» i år. Foto: Line Haus/ TV 2.

– Den har jo selvfølgelig et litt gammelmodig preg over seg, den hadde ikke blitt produsert i dag. Men på mange måter holder den seg. Den har en varme, og snakker om miljøet, sier han.

Kvarme mener «Jul i Blåfjell» kan hjelpe oss å ta en pause fra den raske og moderne verden vi lever.

– Alt skal gå så mye raskere og raskere. Når er det raskt nok? Jeg tror i vår tid så har vi behov for refleksjon, og at ting stopper litt opp. Jeg liker at det er en annen puls i «Blåfjell».

Lillegutt

Tidlig i desember lærer vi at Blåfjell-bygda renner over av søppel. Da ser den lugubre duoen Mamsen og Lillegutt sitt snitt til å tjene gode penger.

De begynner å rydde bygda for skrot og tømmer det i Blåfjell.

– Jeg fikk selvfølgelig kjeft av alle barn i hele Norge når jeg gikk rundt på gata. «Dere må ikke kaste søppel», ropte de etter meg.

Det forteller skuespiller Johannes Joner, som spilte Lillegutt.

SØPPELTØMMERE: Mamsen og Lillegutt er velkjente karakterer fra «Jul i Blåfjell». Sistnevnte spilles av Johannes Joner. Foto: NRK.

– En venn av meg ringte også og sa: «Takk skal du ha Johannes. Nå står sønnen min og pælmer søppel rundt i stua». Så det var noen som syns jeg var litt helt også, fortsetter han.

Joner forteller at det er gøy å se igjen «Jul i Blåfjell» nå. Mange barn kjenner han igjen fortsatt.

– Mitt lille barnebarn på snart fire år synes «Blåfjell» er fantastisk fint. Men han kaller det for «Mamsen og Bestefar», sier han.

Johannes Joner er Norges ubestridte julekalenderkonge. I tillegg til to «Blåfjell»-serier har han vært med i TV 2-kalenderen «Olsenbanden jr. – Første kupp» og «Snøfall». Neste år er han igjen på skjermen med «Snøfall 2». Han er også ansatt ved Oslo Nye Teater.

TEATERMANN: Johannes Joner jobber til vanlig på Oslo Nye Teater. Her i rollen IQ under juleforestillingen «Snøfall» i 2018. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Men rollen i «Blåfjell» skiller seg likevel ut for Johannes Joner.

Han mener seriene fra «Blåfjell»-universet fikk nordmenn til å ta tilbake vår egen jule- og nissekultur.

– Blåfjell dro med seg masser av nisser og troll inn i vår jul, som holdt på å bli veldig amerikanisert, sier Joner.

Han forteller at på 1990-tallet hadde den amerikanske cola-nissen kommet til Norge og blitt «vår» nisse også.

– Men etter at «Blåfjell» kom, pekte mine barn på cola-nissen og sa: Se der pappa, en rødnisse, forteller Joner.

Men det var ikke bare den klassiske røde fjøsnissen som fikk ny giv.

– «Blåfjell» skapte noe som alle trodde alltid hadde vært der. Det fantes jo ikke noe som het blånisser, men da «Jul i Blåfjell» kom, var det akkurat som om det var helt selvfølgelig. Selvfølgelig var det blånisser i fjellet, sier Joner.

BLÅNISSER: «Jul på Månetoppen» introduserte en ny gruppe blånisser. I midten står Myrtel, spilt av Miriam Sogn. Storm, spilt av Frank Jørstad står bak til venstre. Foto: Anne Liv Ekroll/NRK.

Nissene på Månetoppen

Tre år etter «Jul i Blåfjell» gikk på TV for første gang kom oppfølgeren, «Jul på Månetoppen» i 2002. Denne serien er også tilbake i NRK-spilleren.

– Det er helt strålende at dette blir tilgjengelig for folk, sier Frank Jørstad.

Han spilte blånissegutten Storm, som bor på andre siden av Blåfjell og leter etter fjellets hjerte.

Jørstad husker at de var usikre på om julekalenderen kom til å slå an.

– Som skuespiller gjør du mange forskjellige ting, og noen ting står igjen i folks bevissthet. «Jul på Månetoppen» er definitivt et av prosjektene jeg har vært med på som har hatt størst betydning for det norske publikum, sier han.

TEATERSJEF: Frank Jørstad hadde rollen som nissen Storm. I dag er han teatersjef ved Kvääniteatteri. Foto: Kvääniteatteri.

Jørstad forteller at skuespillerne fikk et flott samhold gjennom året de spilte inn «Jul på Månetoppen».

På rollelisten sto også Miriam Sogn. Hun spilte blånissejenta Myrtel.

Flere har tatt kontakt etter serien kom tilbake, men hun har ikke sett den selv.

Innspillingen var noe annerledes for Miriam Sogn enn de andre skuespillerne.

– Jeg var egentlig i fødselspermisjon og startet innspillingen tre uker etter at jeg hadde født, forteller Sogn.

SKUESPILLER: Miriam Sogn spilte blånissen Myrtel. Hun har fortsatt med teater og skuespill. Foto: Christian Tviberg/KHiO.

Hun husker å måtte sjonglere mellom mammarollen og blånisserollen.

– Jeg måtte pumpe i pausen. De måtte faktisk utvide pausene slik at jeg kunne få pumpe ferdig, fortsetter hun.

Både Frank Jørstad og Miriam Sogn har fortsatt med teater.

Jørstad er skuespiller og teatersjef på det kvenske teateret Kvääniteatteri. Miriam Sogn er skuespiller, og høgskolelektor på Teaterhøgskolen.

«Jul på Månetoppen» brakte rødnissene, som vi allerede var kjent fra «Amalies Jul», tilbake for alvor.

– Jeg ante ikke hvor stort forhold unge mennesker kom til å få til dette, sier skuespiller Ulrikke Døvigen.

NISSER: Jentungen og Storm har kommet tilbake på norske skjermer i desember. Det syns skuespillerne, Ulrikke Døvigen og Frank Jørstad er fint. Foto: Anne Liv Ekroll/NRK.

Hun hadde nettopp kommet til Norge etter et langt opphold i England da hun fikk rollen som rødnissen Jentungen.

I årene etter så Døvigen serien flere ganger med datteren sin. Datteren, som nå er 18 år gammel, har fortsatt et sterkt forhold til julekalenderen.

SKUESPILLER: Ulrikke Døvigen jobber fortsatt som skuespiller. Foto: Pullman Management.

– Jeg har sett de to første episodene med datteren min i år. Det var veldig hyggelig. Jeg får masse minner av å se episodene igjen, sier Døvigen.

Hun jobber fortsatt som skuespiller, og andre hatt mange roller på teater og TV siden «Månetoppen». For tiden er hun aktuell med den norske dramaserien «Pørni».