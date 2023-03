Dette gir vind i seilene til verftsnæringa

Satsing på vindmølleparker til havs får norske rederi til å bestille havvindfartøy. Minst 84 skip skal bygges, noe som betyr verdifulle oppdrag for verft langs kysten.

FREMTIDSBÅT: Dette er den første av to havvindfartøy som skal bygges for Olympic Subsea i Fosnavåg på Sunnmøre. Begge båtene skal bygges ved Ulstein Verft i Ulsteinvik. Foto: Olympic Subsea.

– Dette vil sette liv i hele kysten. Vindkraft er det nye oljeeventyret, sier konsernsjef Stig Remøy i rederiet Olympic Subsea med base i Fosnavåg på Sunnmøre.

Han har to havvindfartøy i bestilling hos Ulstein Verft i Ulsteinvik. Båtene blir spesialdesignet for å installere og vedlikeholde vindkraftparker til sjøs.

– Vi er velsignet med at vi har markedet i nærområdet. Vind er ikke akkurat mangelvare, påpeker Remøy.

OPTIMIST: Stig Remøy er konsernsjef i Olympic Subsea som satser på havvindfartøy. Foto: Kristian Haug Hansen / TV 2

Remøy snakker entusiastisk om det grønne skiftet som for alvor treffer den maritime næringa. Konjunkturrapporten til Norges Rederiforbund viser at norske rederi de neste fem årene skal bygge minst 84 skip til havvindindustrien.

– Næringa er preget av optimisme og fremtidstro. Den store driveren er det grønne skiftet, sier Harald Solberg som er administrerende direktør i Norges Rederiforbund.

– Det bør være et mål at disse bygges i Norge eller med norsk teknologi, mener reder Stig Remøy.

Enorme ringvirkninger

For når rederne bestiller båter, betyr det oppdrag for verftsnæringa. Remøy er tydelig på hvorfor han ga oppdraget til et lokalt verft på Sunnmøre.

– Vi bygger på Ulstein fordi verftet leverer kvalitet og de leverer på tid. Den maritime næringa har en unik posisjon når det gjelder teknologi som er bygd opp over 50 år med olje og gass. Ved å utnytte dette vil Norge være verdensledende på lav- og nullutslippsteknologi i fremtida, sier Remøy.

Tusenvis av vindmøller til havs skal bygges ut de neste årene, og de alle fleste blir bygget offshore i den nordlige delen av Europa. Remøy spår enorme ringvirkninger for verft og leverandørindustrien langs hele kysten.

– Det vil bety milliardbeløp i omsetning og sysselsetting for tusenvis. En ansatt på et verft skaper fem nye arbeidsplasser i leverandørindustrien, sier Remøy til TV 2.

HAVVINDFARTØY: Vard skal bygge fire slike fartøy for Edda Wind. Foto: Edda/Vard.

Vindkraft i Nordsjøen

Hos Ulstein Verft har de store ambisjoner om å være med på havvindeventyret.

BÅTSJEF: Cathrine Marti er konsernsjef i Ulstein Group i Ulsteinvik og har stor tro på bygging av havvindfartøy. Foto: Kristian Haug Hansen

– Avanserte og komplekse fartøy er det vi er aller best på i den maritime klynga. Da er det utrolig viktig at redere bestiller båter hos norske verft. Vi er verdensledende på innovasjon, og verftene er selve navet i dette. Vi integrerer rederi, utstyrsleverandører, design og tar frem innovative løsninger, sier konsernsjef Cathrine Marti i Ulstein Group.

Regjeringen har en ambisjon om å bygge ut første fase av havvindsatsingen i det som heter Sørlige Nordsjø II. Havvindparken vil gi en strømproduksjon 7 terawattimer. I 2021 hadde Norge et samlet kraftforbruk på 140 terawattimer.

– Dette er enormt fasinerende og spennende. Offshorerederiene har vært gjennom en voldsom nedtur. Nå ser jeg bare muligheter innenfor havvind, sier Stig Remøy.