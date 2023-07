Dette frykter den norske stjerneregissøren mest

VIKTIG: Norsk regissør tror streiken kan gjøre at bransjen stopper opp og at de store studioene må gå i tenkeboksen. Foto: LISA O'CONNOR

I forrige uke ble det kjent at skuespillere i Hollywood er i streik, etter en avstemning i nasjonalkomiteen i fagforeningen Sag-Aftra torsdag.

Siden starten av mai har manusforfattere i fagforeningen Writers Guild of America (WGA) streiket på samme grunnlag:

Mer rettferdig lønn og garantier for at de ikke skal byttes ut med kunstig intelligens.

Den norske regissøren Tommy Wirkola er medlem i WGA, og for han har det i likhet med mange andre manusforfattere betydd pause i produksjonen.

– Det er en grov skjevfordeling mellom de som skaper produktene og de store studioene, så det føles som en viktig ting som skjer, sier Wirkola.



STREIKER: Manusforfatternes fagforening WGA har vært i streik siden 1.mai i år Foto: Mark J. Terrill

Han forteller at de hadde et rush for å gjøre ferdig prosjekter før 1. mai, da streiken begynte. Etter det måtte de legge ned alt og gå i ventemodus.

Han tror skuespillernes inntog kan sette fart på streiken.

– Dette var noe mange håpet på i WGA, fordi det kommer til å gå fortere og fordi vi er flere som står sammen, sier han.

– Kan de ta snarveier, vil de gjøre det

De store motstanderne er TV-kanaler, strømmetjenester og studioer.



En viktig sak er at kunstig intelligens blir sett på som en trussel for skuespillere og statister som er redde for å bli byttet ut. For eksempel har «Fast and the Furious»-franchisen brukt KI for å gjenskape avdøde Paul Walker.



REGISSØR: Tommy Wirkola på premiere til «Violent Night» i fjor. Foto: Terje Pedersen/ NTB

Ifølge Wirkola er det også en fare for manusforfattere at manus kan bli skrevet av kunstig intelligens.

– KI er helt klart en trussel. Om studioer og deres aksjonærer kan ta snarveier og bruke mindre penger på produkter så vil de gjøre det. Vi ser jo stor endring i bruken av KI på bare et år, mener Wirkola.



Han tror at bruken av kunstig intelligens vil eksplodere i bransjen de neste årene om et regelverk ikke kommer på plass.

Mindre del av kaken

En annen viktig sak er høyere lønn som er tilpasset levekostnadene til skuespillere og manusforfattere.

– Studioene har rekordhøye fortjenester og lager mer enn noensinne, mens forfatterne og skuespillerne står igjen med en mye mindre del av kaken, sier Wirkola.

– Lønningene har stått i ro i 20 til 30 år, så det føles på høy tid med en streik, mener han.

Ifølge Wirkola handler det ikke nødvendigvis om lønnen til de aller største stjernene.

– Det handler om de som er «up-and-coming», og som lever fra «paycheck til paycheck». Spesielt med tanke på de høye levekostnadene i Los Angeles.



OPTIMISTISK: Camilla Laache tror ikke det blir en langvarig streik. Foto: Erik Edland / TV 2

Stor endring

TV 2 sin serie-anmelder Camilla Laache tror det har blitt en stor endring i filmindustrien etter strømmetjenestene sitt inntog.

– Maktbalansen har forskjøvet seg og rovdriften har økt, sier hun.

Filmbransjen er en tøff bransje å være i, ifølge Laache.

– Det er ofte blitt drevet rovdrift på arbeiderne, med en underliggende tanke om at «du skal være glad for at du er så heldig å få bidra».

Det er en bransje der skikkelige arbeidsavtaler har vært mangelvare og der dugnadsinnstillingen har vært sentral, mener Laache.



Fordelen for amerikanske filmarbeidere er at fagforeningene står sterkt slik at de kan vise muskler.

– Når filmstjerner som Meryl Streep og George Clooney har hevet seg på vil det selvsagt få stor betydning. Uten skuespillere er det jo helt umulig å produsere noe som helst.

Hun tror at når både manusforfattere og skuespillere streiker kan det også hende at flere filmarbeidere hiver seg på.

– Med så stor tyngde bak vil det nok ikke bli en langvarig streik.