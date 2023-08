Dette frosne kneippbrødet koster 80 kroner

Matprisene har steget, men for personer med cøliaki har prisene steget dobbelt så mye. Bransjen avviser at de spekulerer i at disse kundene ikke har noe alternativ.

– Dette er medisinen vår, den eneste måten vi kan holde oss friske på. Det finnes ingen kur. Det er maten som gjøre at vi kan holde oss friske.

Det sier Eva Cathrine Svingeseth.

Hun og barnebarnet Emilie triller en stor handlevogn mot seksjonen der de selge glutenfrie varer i kjøpesenteret i Charlottenberg i Sverige.

Fra hjemstedet Sjøholt til dette kjøpesenteret i Sverige er det en kjøretur på ikke mindre 575 kilometer.

Varene her koster halvparten så mye som i Norge, selv om produktene kommer fra de samme produsentene.

I Svingeseths familie er det fire som har cøliaki, og er helt avhengige av de glutenfrie produktene.

Fra 75 kroner og opp

Hun fyller flere fryseposer med frosne brød hun sier barnebarnet Emilie liker godt.

BRØD TIL VANLIG PRIS: Eva Cathrine Svingeseth og barnebarnet Emilie Kringstad handler glutenfri mat i Sverige Foto: Lage Ask / TV2

– Her koster disse 30 kroner. Det billigste hjemme i Norge koster fra 75 kroner og oppover, sier hun.

Det er slett ikke bare boller og brød en med cøliaki trenger å finne alternativer til.

En rekke hverdagsprodukter som inneholder gluten kan gjøre de med denne lidelsen svært syke. Svingeseth erfarte selv i sommer at en iskrem hun kjøpte inneholdt bygghvete med gluten.

– Det er svært mange ting i hverdagen man må unngå. Pasta, tacolefse, leverpostei, fiskegrateng, mange supper og sauser, øl, lakris...

– Dette krever et svært bevisst forhold til hva man spiser, sier lederen i Norsk Cøliakiforening Oslo og Akershus, Anne Kjersti Toft.

Dobbel prisstigning

Nå ser foreningen med bekymring på prisutviklingen for produktene denne pasientgruppen er avhengige av.

– Vi er bekymret for hvordan situasjonen har blitt nå. Vi vet fra før at glutenfrie matvarer er dyrere enn andre dagligvarer. Det er dyrt for alle, men det er klart at når prisstigningen for glutenfrie varer er så mye større enn på vanlige dagligvarer, er det grunn til bekymring, sier Toft.

BEKYMRET: Anne Kjersti Toft i Norsk Cøliakiforening synes det er vanskelig å forstå den voldsomme prisøkingen på glutenfri mat. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

Foreningen har gått gjennom prisutviklingen hos butikkjedene i perioden januar 2019 til februar 2023. Det viser en gjennomsnittlig prisvekst på 28 prosent på glutenfrie alternativer.

Til sammenligning viser tall fra Statistisk sentralbyrå at prisen på vanlige dagligvarer har steget med 13,9 prosent i den samme perioden.

Butikkjeden Meny er verstingen. Her finnes eksempler på prisøkninger på opp mot 100 prosent. Et frossent keipbrød uten gluten kostet i februar i år hele 89 kroner.

Her er skrekkeksemplene:

PRISEKSPLOSJON: Et glutenfritt, frossent kneippbrød kostet nesten 100 kroner i februar. Tall fra Norsk Cøliakiforening. Grafikk: May Husby.

TV 2 har sendt en rekke spørsmål til kommunikasjonsavdelingen i Meny om hvorfor prisene på spesielt glutenfrie varer har blitt skrudd i været. De har gitt skriftlig svar på noen av dem.

– Det er ikke lett å svare på. På generelt grunnlag kan vi si at si at det har vært en høyere prisøkning fra produsentene på denne varegruppen i denne perioden, skriver Marie Lunde, som er ansvarlig for digitale medier i Meny-kjeden.

Produseres i utlandet

– Men hvorfor har prisene steget mer på disse produktene enn på andre dagligvarer?

– Mange glutenfrie produkter er importerte varer eller laget av importerte råvarer. Det har vært en høyere prisstigning på importvarer, grunnet fallende kronekurs, sier Lunde.

Norsk Cøliakiforening peker på at dette da burde gjelde også mange andre varer i butikken, som inneholder gluten.

– Jo, mange av de glutenfrie varene produseres i utlandet. Det er ofte frosne varer, og dette har kanskje andre typer logistikkutfordringer. Men samtidig så finnes det jo andre dagligvarer som blir produsert i utlandet som også er frosne, men som ikke har hatt samme type prisstigning, svarer Anne Kjersti Toft i Norsk Cøliakiforening.

– Tror du butikkjedene spekulerer i at denne kundegruppen ikke har noe alternativ til glutenfritt?

Avviser at de spekulerer

– Det vet jeg ikke. Men det er klart at de produktene som finnes i de hyllene, det er det noen som må kjøpe. Vareutvalget er også mindre, man har ikke så mange valg. Så man har ikke så stor forbrukermakt som man har ellers i dagligvarebransjen, sier Toft.

På TV 2s spørsmål om Meny-kjeden skrudd prisene på disse produktene ekstra høyt fordi disse kundene likevel ikke har noe valg, svarer kjeden avvisende.

– Denne påstanden kjenner vi oss ikke igjen i. Vår lønnsomhet på disse varere er ikke høyere enn snittet av andre varegrupper. Vi er dessuten opptatt av opptatt av å ha konkurransedyktige priser, fremholder Maria Lunde i Meny.

Butikkjeden Meny er den kjeden som priser glutenfrie produkter høyest av alle, ifølge tallene fra Norsk Cøliakiforening.

SPARER TUSENLAPPER: Eva Charlotte Svingeseth og barnebarnet Emilie Kringstad er fornøyd med fangsten i Sverige. Foto: Lage Ask / TV2

Men, Eva Cathrine Svingeseth fra Sjøholt i Møre og Romsdal har funnet sitt alternativ på kjøpesenteret i Charlottenberg.

– Blir det flere handleturer til Sverige?

– Å ja. Det er lenge til jul! Det blir nok å ta med moren min. Så bor vi på campingplassen i nærheten og så handler vi glutenfritt her. Det har vi gjort før.

– Kjører helt fra Sjøholt?

– Helt fra Sjøholt!