Dette forventer hun av det nye Helse Nord-styret

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) skal mandag offentliggjøre nye styrer til alle helseforetakene.

Det gjelder også Helse Nord, der det tirsdag denne uken ble holdt et høydramatisk styremøte.

– Kontroll på økonomien



– Nå løper perioden for de sittende styremedlemmene ut. Da blir det en ny styreutnevning, sier helseministeren.

Helse Nord-saken Denne uken har et ampert styremøte i Helse Nord preget dagsorden. Styret lyktes ikke å bli enige om å sende en plan for ny oppgave- og funksjonsfordeling i helseforetaket ut på høring. En svekkelse av akuttfunksjonen ved sykehuset i Narvik og Lofoten har vært blant de mest omstridte forslagene i planen. Nå vil administrasjonen komme tilbake med en revidert plan som et nytt styre vil ta stilling til. Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) oppnevner et nytt styre mandag 15. januar i alle helseforetakene.

Kjerkol mener styret i Helse Nord er avhengig av å ha bred kompetanse.

– Det er viktig å ha god forståelse for samfunnsoppdraget: Det å gi gode sykehustjenester til den nordlige befolkningen og ikke minst ha kontroll på økonomi, og at man sikrer at man rekrutterer nødvendig personell i fremtiden. Så det er et bredt spekter av kompetanse som det styret må ha, sier Kjerkol til TV 2.

BESTEMMER: Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) har makt til å oppnevne styrene i helseforetakene. Foto: Torstein Wold / TV 2

Fortsatt motivert

Selv om tirsdagens møte tidvis ble ganske ampert, er flere av de sittende styremedlemmene i Helse Nord-styret klar til å fortsette videre.

– Styrearbeidet i Helse Nord er krevende, men arbeidet er viktig og jeg er motivert for en ny periode. Helse- og omsorgsdepartementet har nok tenkt nøye gjennom sammensetningen av det nye styret, sier styremedlem Anne Husebekk til TV 2.

Hun er til vanlig professor ved Universitet i Tromsø.

Rune Rafaelsen, tidligere ordfører i Sør-Varanger for Arbeiderpartiet, er også klar for en ny runde i styret.

– Jeg ser på dette som et veldig viktig samfunnsoppdrag, og takker ja om jeg blir spurt, sier Rafaelsen.

Også Sametingets representant, Henrik Olsen, er foreslått inn på nytt av samene folkevalgte organ.

AMPERT: Det ble tidvis hissig stemning under det ekstraordinære styremøtet i Helse Nord på tirsdag. Foto: Daniel Berg Fosseng / TV 2

– Får jeg en forespørsel så vil jeg sannsynligvis være interessert i å fortsette, sier Olsen.

Revidert plan

Tirsdagens styremøte endte med at administrerende direktør Marit Lind trakk hele planen for ny oppgave- og funksjonsfordeling.

Så hva skjer nå?

Forventningen er at administrerende direktør kommer tilbake til styret med en revidert plan som tar inn over seg de tilbakemeldingene som kom i styremøtet.

Noen av de viktigste tilbakemeldingene fra motstanderne i styret gikk på at det må komme grundigere risiko- og sårbarhetsanalyser for hvert sted der det foreslås store endringer.

Før tirsdagens møte var tanken at saken skulle vedtas, etter en bred høring, i slutten av april. Nå vil Lind avvente med å komme med en ny tidsplan for høring og styrebehandling.

FIKK IKKE VILJEN SIN: Styreleder Renate Larsen og adm. dir. Marit Lind ville ha forslagene ut på høring. De fikk imidlertid ikke flertall i styret, og hele saken ble trukket framfor å lagt frem for votering. Foto: Daniel Berg Fosseng / TV 2

– Vi kan i dag ikke beslutte en videre tidsplan. Det må vi komme tilbake til, men oppdraget fra vår eier ligger fast, sier Lind til TV 2.

Kjerkol har vært tydelig på at tidsfristen i april står fast, og at det haster å gjøre endringer i helseregionen.

– Hvis man fortsetter som før så vil utfordringene vokse, og det vil komme endringer som er vanskelig å ansvarliggjøre noen for. Det er ikke akseptabelt i et demokrati, mener Kjerkol.

Hun mener utfordringene må løses.

– I dag får ikke pasientene i Nord-Norge de tjenestene de skal ha. Det kan ikke jeg leve med; at en region ikke lykkes like godt som de andre.