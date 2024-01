Dette fenomenet møtte Mari: – Ikke sett før

– Vi har god utsikt over fjorden her, og det er ofte fint lys og fine farger. Men i dag la vi spesielt merke til lyset. Det var de samme fargene som i en regnbue, men lyset var ikke buet, sier Tørset til TV 2.

Klokka var rundt elleve da hun og ektemannen først la merke til det spesielle lyset. En times tid senere var lyset fortsatt synlig, om enn litt svakere.

– Så gikk vi en tur, og da så vi det fra en litt annen vinkel. Etter litt googling så jeg at det sannsynligvis var snakk om en bisol, sier Tørset.

Hun hadde før det sendt inn bildet fra hjemmet i Grindbakken på Voksen Skog i Vestre Aker til lokalavisa Avisa Oslo. Det var der Tørset ble satt på sporet om at det kunne være snakk om en bisol.

BISOL: Dette bildet tok Mari Tørset like ved Grindbakken skole klokken 12.45. Foto: Marit Tørset / privat

– Spesielt

Vakthavende meteorolog Martin Granerud hos Meteorologisk institutt forklarer til avisa at det kalde været gjør at iskrystaller i de lavene skyene reflekterer sollyset.



– Bisol i seg selv er ikke så sjeldent, men vanligvis er dette noe vi ser høyt oppe i atmosfæren. Det som er spesielt og artig her, er at det stammer fra skylaget ganske nært bakken. Det tror jeg ikke jeg har sett før. Det er et stilig bilde, sier han.

Også vakthavende meteorolog Ine Ynnesdal i StormGeo forteller at det er snakk om værfenomenet bisol, som er ganske vanlig når det er kaldt og iskrystaller i luften.

– Det må være høye, tynne, fine skyer på himmelen for at fenomenet skal inntreffe, sier hun.

– Maleri

Tørset forteller at hun har bodd i Grindbakken i fire år.

– Vi har aldri bodd et sted med så fin utsikt. Vi kan våkne opp til et nytt maleri nesten hver dag, sier hun.

– Men jeg har ikke sett akkurat dette før, det har jeg ikke.